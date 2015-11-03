Labaro Viola

Notizie Beltran Fiorentina

Dalla Spagna riportano: "Beltràn è sempre infortunato, il Valencia lo rimanderà alla Fiorentina"

14 maggio 2026 13:57

Beltran: "Se dipendesse da me mi piacerebbe restare al Valencia, ma probabilmente tornerò a Firenze"

28 marzo 2026 11:39

Beltran nel mirino dell'Espanyol per la prossima stagione, si allontana la sua permanenza al Valencia

24 marzo 2026 18:53

Beltran ha segnato solo un gol a Valencia, la Fiorentina ha un bonus per ogni rete segnata

04 marzo 2026 11:58

"Vorrei restare qui". Beltran snobba la Fiorentina, preferisce restare al Valencia, 14° nella Liga

03 marzo 2026 22:18

Dalla Spagna: "Infortunio al ginocchio per Beltran, oggi ulteriori esami. Valencia preoccupato"

23 febbraio 2026 11:15

Valencia esalta Beltran, Hugo Duro: "Compagno d'attacco unico, impegno e sacrificio totali al servizio della squadra"

29 gennaio 2026 19:51

Da Bologna: "Beltran può tornare in Italia e lasciare Valencia, lo prende il Bologna se parte Dallinga"

28 gennaio 2026 12:04

Beltran chiama il River Plate: "Sogno di vincere la Libertadores e di diventare il capitano del club"

07 gennaio 2026 14:04

Nzola voluto da Italiano? Fake News. Il tecnico chiese Zapata. Ma Pradè era vicino a Macia e Branchini

07 gennaio 2026 12:40

Finalmente Beltran: si sblocca in Liga e sale a due reti con la maglia del Valencia

13 dicembre 2025 16:51

TMW: il Valencia non ha intenzione di trattare l’acquisto di Beltrán. A giugno tornerà alla Fiorentina

04 dicembre 2025 10:29

Corberan loda Beltran: "Con lui in campo dominiamo il gioco, è perfetto accanto ad un altro attaccante"

22 novembre 2025 15:20

Beltran: "Stiamo andando bene" ma il Valencia è 17° in Liga e lui non segna da sei mesi

17 novembre 2025 23:38

Dal Brasile: "Possibile nuovo tentativo del Flamengo per Beltran a Gennaio, il Valencia non lo vuole più"

12 novembre 2025 16:32

Beltran è un flop anche al Valencia: gioca pochissimo e non ha ancora mai tentato un tiro

09 novembre 2025 12:53

Corberán elogia Beltrán: "Ha unito i reparti con un'ottima prestazione , peccato doverlo sostituire"

26 ottobre 2025 15:23

La Fiorentina ha un bonus per ogni goal di Beltran a Valencia, ma in 5 partite non ha mai tirato

13 ottobre 2025 12:28

Da Valencia scrivono: "Beltran è generoso, ma non può fare il riferimento offensivo in una squadra forte"

02 ottobre 2025 14:37

Il Valencia vince ma Beltran non incide: solo un tempo giocato per l'argentino in due partite per ora

21 settembre 2025 17:18

Corberan (allenatore Valencia) netto su Beltran: “Un giocatore come gli altri”

15 settembre 2025 16:51

Bertoni: "Deluso da Beltran e Martinez Quarta, Kean ha una grande forza fisica ma non è Batistuta"

11 settembre 2025 18:04

Beltran si presenta a Valencia: "La Fiorentina voleva solo cedermi. Cambiare campionato mi farà bene""

04 settembre 2025 15:51

Dalla Spagna: Beltran era solo la sesta scelta del Valencia. Offerta ufficiale solo ieri pomeriggio

02 settembre 2025 23:21

Beltran rivela: "Trattativa difficile con il Valencia, la Fiorentina aveva altre aspettative ma li ringrazio"

02 settembre 2025 16:53

Corriere dello Sport: “Beltran ha tenuto sotto scacco Pradè e alla fine ha vinto lui”

02 settembre 2025 08:46

Valencia accoglie Beltran: "Attaccante agile e completo, collega il gioco e crea occasioni"

01 settembre 2025 23:37

Corriere Fiorentino: “Beltran destinato a restare alla Fiorentina in assenza di offerte concrete”

01 settembre 2025 08:21

Convocati Fiorentina: Subito convocato Nicolussi Caviglia, prima chiamata anche per Piccoli

30 agosto 2025 16:46

Moretto rivela: "La Fiorentina aveva bloccato Frendrup prima di andare su Nicolussi Caviglia"

29 agosto 2025 16:33

Nazione: "Pablo Marì ha offerte da Grecia e Brasile, Beltran è stato offerto allo Sportin Lisbona"

28 agosto 2025 11:46

Rifinitura Fiorentina: Beltran torna in gruppo, ci sono anche Piccoli e Kean ma non potranno giocare

27 agosto 2025 11:57

Nazione: "Beltran è stato offerto allo Sporting Lisbona. Non è esclusa la permanenza fino a gennaio"

27 agosto 2025 09:08

Corriere dello Sport: “Parma interessato a Beltran, la Fiorentina non vuole cederlo per meno di 12 milioni”

26 agosto 2025 07:58

Corriere dello Sport: “Beltran ha rifiutato il Cska Mosca. River vigile, resta viva la pista Parma. Sicura la cessione”

25 agosto 2025 08:22

Ceccarini: "Beltran ha deciso di non prendere in considerazione le offerte del Cska Mosca arrivate per lui"

24 agosto 2025 15:20

Nazione: “La Fiorentina si aspetta un’offerta superiore a 10 milioni per Beltran dal River o da club europei”

24 agosto 2025 09:29

Corriere dello Sport: “Beltran ha messo in stand by il Cska Mosca. Dietro la sua indecisione c’è il River?”

24 agosto 2025 09:16

Corriere Fiorentino: “Beltran spera che il River si faccia vivo, sembra voler rifiutare il CSKA Mosca”

23 agosto 2025 09:20

Corriere dello Sport: "Beltran ad ore deciderà il suo futuro. Il Cska gli offre ingaggio da 3 milioni netti"

22 agosto 2025 13:42

Beltran non vuole andare in Russia. Ma intanto sceglie di lasciare la maglia numero 9

22 agosto 2025 13:39

Ferrari: "Il rinnovo di Kean è ai dettagli, abbiamo resistito alle offerte. Prendere Piccoli significa ambizione"

21 agosto 2025 21:26

Corriere Fiorentino: “Beltran ha aperto al CSKA Mosca ma non ha ancora detto sì ad un trasferimento”

21 agosto 2025 08:38

Corriere dello Sport: “Futuro Beltran? Spunta l’ipotesi Parma anche se i ducali hanno smentito l’interesse”

21 agosto 2025 08:16

Martorelli: "Beltran in Russia non ci va, la Fiorentina non cede Kean neanche per 80 milioni"

20 agosto 2025 23:25

Ceccarini sulla situazione di Beltran: "Il ragazzo non è convinto del trasferimento in Russia"

20 agosto 2025 22:07

Graziani: "Beltran ha deluso a Firenze, doveva essere un bomber ma non ha mai reso"

20 agosto 2025 18:41

Convocati Fiorentina contro il Polyssia: "Assente Beltran per motivi di mercato, ci sono Sabiri, Kospo e Kouadio"

20 agosto 2025 14:35

Da Parma riportano: "Anche i ducali sono interessati a Beltràn, la fila si allunga per l'argentino"

20 agosto 2025 13:56

Nazione svela: “Il CSKA Mosca ha offerto a Beltran un quinquennale a 3 milioni annui”

20 agosto 2025 08:45

Di Marzio: "Beltrán apre al CSKA Mosca: il futuro dell'argentino sempre più lontano da Firenze"

20 agosto 2025 00:27

Corriere Fiorentino: "Beltran al CSKA Mosca? Sensazioni negative, probabile un altro no"

19 agosto 2025 08:54

Tuttosport: “Beltran al CSKA Mosca? Se accetta, pronto quinquennale da 3 milioni netti”

19 agosto 2025 08:45

Nazione: “Beltran vuole la Fiorentina o il River a titolo definitivo, ma Pradè attende fiducioso”

19 agosto 2025 08:21

Corriere dello Sport: “Beltran-CSKA Mosca, entro due giorni la risposta del giocatore”

19 agosto 2025 08:04

La Gazzetta spiega: "Se parte Beltran la Fiorentina andrà diretta su Roberto Piccoli del Cagliari"

18 agosto 2025 21:42

Le offerte dalla Russia per Beltran sono reali, la Fiorentina aspetta una decisione del calciatore

18 agosto 2025 14:59

Bocci: "Credo che la Fiorentina ora non può reggere il tridente, partirei con il 3-5-2"

18 agosto 2025 14:32

De Santis: "La Fiorentina può fare un colpo a parametro zero e uno in prestito da un top club europeo"

18 agosto 2025 13:48

TMW: "L'offerta del CSKA per Beltran è di 10 milioni, la Fiorentina l'ha accettata. Lui si sta convincendo"

18 agosto 2025 12:02

Ceccarini rivela: "Beltran ha chiesto un paio di giorni per dare una risposta al CSKA Mosca"

18 agosto 2025 11:55

Corriere dello Sport: "Beltran-Flamengo in settimana nuovo contatto. Ma la Fiorentina spera nel River"

18 agosto 2025 08:54

Il Corriere dello Sport riporta: "Per l'attacco viola si valutano i profili di Piccoli e Shpendi"

17 agosto 2025 11:08

Nazione: “Tutto continua a tacere sul fronte Beltran, l’impressione è che aspetti il River”

17 agosto 2025 09:13

Corriere dello Sport svela: “Beltran ha ribadito di trovarsi bene alla Fiorentina”

17 agosto 2025 09:09

De Santis: "Beltran ha promesso a Gallardo di tornare al River, ma il club non si è mosso"

15 agosto 2025 20:34

Dall'Argentina: "Il CSKA Mosca ha fatto un'offerta per Beltran, l'entourage fa sapere che verrà rifiutata"

15 agosto 2025 12:00

Dalla Russia: “Il CSKA Mosca piomba su Beltran, offerti 12 milioni alla Fiorentina”

15 agosto 2025 09:16

Corriere Fiorentino: “Reale interesse dello Zenit per Beltran, ma resta viva la possibilità del River”

14 agosto 2025 09:03

Medvedev( Zenit): "Non vogliamo Beltran, è uno spettacolo di pura fantasia questa notizia"

13 agosto 2025 14:40

Nazione: "Beltran lascerà la Fiorentina. Dirigenti scottati dal rifiuto del Flamengo"

13 agosto 2025 11:43

Beltran fuori dal progetto Fiorentina: è l'ora dell'addio. Generosità e sacrificio non bastano più

13 agosto 2025 10:04

Corriere dello Sport: “Beltran tentato dalla Russia. L’argentino riflette, a lui la decisione finale”

13 agosto 2025 09:47

Repubblica: "Beltran, uscita bloccata. Se il River si fa avanti con un'offerta concreta, lui pronto a considerarla"

13 agosto 2025 09:34

Corriere Fiorentino: “Lo Zenit ha offerto 10 milioni+bonus per Beltran, per la Fiorentina non bastano”

13 agosto 2025 09:16

"Nicolussi per Mandragora? Se Rolando è quello degli ultimi 6 mesi difficile guadagnarci”

12 agosto 2025 22:47

Cinquini: "Beltran non è né carne né pesce, gli consiglio di accettare lo Zenit per rilanciarsi"

12 agosto 2025 14:55

Giordano scrive: "Zenit su Beltran: offerta da 10 milioni, l’argentino apre alla pista russa"

11 agosto 2025 23:42

Dopo il no al Flamengo 0 minuti in campo per Beltran, l'Argentino è in uscita dalla Fiorentina

10 agosto 2025 11:52

Corriere dello Sport svela: "Beltran è in vendita, la valutazione c'è. Ikoné ha mercato"

10 agosto 2025 09:45

Ferrara: “Beltran vero professionista. Non deve sorprendere se è uscita l’ipotesi Sassuolo. Pensaci bene Lucas”

09 agosto 2025 11:20

Corriere dello Sport: “La priorità della Fiorentina è la cessione di Beltran. Poi caccia ad un prima punta”

07 agosto 2025 09:26

Gazzetta: “Beltran-Flamengo fumata nera. Strategia o trattativa arenata? Ipotesi altra soluzione”

06 agosto 2025 08:58

Beltran fuori per scelta tecnica con il Nottingham. Nel secondo tempo gli viene preferito Braschi

05 agosto 2025 23:25

Sky Sport: "Beltran dice no al trasferimento al Flamengo, salta definitivamente il passaggio"

05 agosto 2025 18:50

Pedullà: "Beltran totalmente perplesso nei confronti del Flamengo, non si sa quanto aspetteranno"

05 agosto 2025 18:42

Il Flamengo stufo di aspettare Beltran, ha interrotto le trattative con la Fiorentina. Va su Taremi

05 agosto 2025 13:01

Corriere dello Sport: “15 milioni dalla cessione di Beltran farebbero comodo al mercato in entrata”

05 agosto 2025 08:46

Pedullà: “Il Flamengo insiste per Beltran ma non c’è ancora il suo sì al trasferimento”

05 agosto 2025 00:55

De Santis: "A Pioli Dzeko non basta, la Fiorentina vuole prendere un altro attaccante forte"

04 agosto 2025 23:56

Sky Sport: "Beltran è tentato dal Flamengo ma non del tutto convinto. Per la Fiorentina pronti 15 milioni"

04 agosto 2025 19:53

Nazione: “Prossima settimana decisiva per Beltran, spiraglio aperto per il Flamengo”

04 agosto 2025 08:39

Gazzetta: “Se Beltran va via, la Fiorentina torna su Piccoli e Ioannidis”

03 agosto 2025 09:12

Sandrelli: "Vedo la Fiorentina nella corsa Champions. Perdere Beltran non sarebbe un grosso problema"

02 agosto 2025 15:53

Ferrara: "Beltran bravo ragazzo. Gli vuoi bene, ma poi? Piacciono di più i Mutu e gli Edmundo"

02 agosto 2025 12:29

Repubblica: “Beltran ieri ha aperto al Flamengo, da definire dei dettagli. Prossime ore decisive”

02 agosto 2025 08:44

"Trattativa ben avviata tra Flamengo e Fiorentina per Beltran, il River non può rilanciare"

01 agosto 2025 23:18

Pedullà: "Incontro tra Fiorentina e Parma per Sohm, richiesta scesa a 16 milioni. Nzola verso il Pisa in prestito"

01 agosto 2025 16:08

TMW rivela: "Dopo il rifiuto iniziale Beltran sta iniziando a riflettere sull'offerta del Flamengo"

01 agosto 2025 13:33

Corriere Fiorentino: "Beltran non vuole lasciare la Fiorentina. In caso di addio, vuole l'Europa"

01 agosto 2025 12:24

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