Corberan (allenatore Valencia) netto su Beltran: “Un giocatore come gli altri”

L’allenatore del Valencia ha risposto in modo netto ad una domanda sul calciatore di proprietà della Fiorentina Beltran

L’allenatore del Valencia, Carlos Corberan, ha rilasciato delle dichiarazioni nel post partita della gara contro il Barcellona, parlando anche di Lucas Beltran, attaccante prestato dalla Fiorentina al Valencia nell’ultima sessione di mercato: “Lui è un giocatore come gli altri, preso durante l’ultimo giorno di calciomercato. Rappresenta un’opzione come lo sono tutti”.