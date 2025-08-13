13 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:27

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Beltran lascerà la Fiorentina. Dirigenti scottati dal rifiuto del Flamengo”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.04.2025, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

13 Agosto · 11:43

BeltranFiorentina

Pradè attende passi ufficiali per poi andare sul mercato e trovare un altro attaccante

Non ci sono dubbi sul fatto che Lucas Beltran lascerà la Fiorentina. Dopo le esclusioni da Nottingham e Manchester United l’assioma pare ormai certo mentre i dirigenti sono ancora scottati dal rifiuto del Flamengo da parte del calciatore. Negli ultimi giorni intorno al Vichingo si sono alternati i suoi agenti.

Nel ritiro di Manchester di qualche giorno fa è piombato il fratello manager Federico, nelle ultime ore l’altro procuratore che ne cura gli interessi si è localizzato in Toscana. La Fiorentina attende nuove proposte, magari anche meno allettanti di quella del Flamengo, purché a titolo definitivo. In questo senso si è fatta largo l’ipotesi Zenit San Pietroburgo (ci sarebbe anche lo Spartak Mosca) che lo stesso attaccante guarderebbe con maggior favore rispetto a un trasferimento in Brasile. La proposta dei club russi potrebbe avvicinarsi ai 10 milioni di euro. Pradè attende passi ufficiali per poi andare sul mercato e trovare un altro attaccante. Lo scrive La Nazione.

