Di Marzio rivela: "Paratici è nella lista della Roma che cerca un direttore sportivo, ci sono altri 3 nomi"

Di Marzio ha rivelato che Paratici è uno dei nomi nella lista della Roma come DS per la prossima stagione ma che difficilmente lascerà Firenze

Il noto giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ieri in diretta ha dato degli aggiornamenti sul futuro ds della Roma. Infatti come rivelato ieri Massara lascerà il club come confermato da Gasperini in sala stampa prima Bologna-Roma. Di Marzio ha spiegato: "Sono 4 i nomi sulla lista della Roma. Il più facile è Giuntoli perchè libero e non è sotto contratto. Poi c'è Manna del Napoli, D'amico del'Atalanta e ti devo dire anche Paratici della Fiorentina. Anche se quest'ultimo si è appena legato al club viola e difficilmente lo lascerà."