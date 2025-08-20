Graziani: “Beltran ha deluso a Firenze, doveva essere un bomber ma non ha mai reso”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex bomber viola Ciccio Graziani per parlare di Fiorentina, partendo da Piccoli: “Sarà dura prenderlo perché costa tanto e il Cagliari non farà sconti, in più devi prendere una riserva al posto di chi hai già e non un titolare per questo non spenderei una cifra così per Piccoli, vorrei un profilo diverso che costa meno come Brunori del Palermo che merita una chance in A per fare la terza punta.”

Su Beltran: “Credevo fosse un attaccante vero, mi lascia molti rimpianti, ma non era quello che volevamo ovvero una punta da 15 gol e ci lascia delusi perché la nostra aspettativa era diversa, ma alla Fiorentina raramente ha fatto il suo ruolo da seconda punta. Il suo problema è che non vede la porta e questo lo penalizza, fa tutto il lavoro del caso ma non sa concretizzare.”

Su Pellegrini: “Se la Fiorentina lo prendesse e lui tornasse ai suoi livelli dopo l’infortunio, avrebbe un bel giocatore. A Roma non è mai sbocciato, ma le sue qualità sono davvero sotto gli occhi di tutti.”

Sulla Fiorentina: “Ha preso dei buoni giocatori che possono giocare molto, ma in generale la cosa migliore è che ha tenuto tutti con una guida ottima, per me può ambire al terzo posto e non credo arrivi dopo il sesto.”