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Notizie Pellegrini Fiorentina

TMW rivela: “Fiorentina su Pellegrini ed El Shaarawy, possono lasciare la Roma a zero”

02 maggio 2026 09:32

Scontro Pellegrini-Sozza nel tunnel: "Fermatevi, è imbarazzante." L'arbitro replica: "Fermatevi voi"

08 gennaio 2026 12:43

Il Messaggero: "La Fiorentina ha fatto un tentativo per Pellegrini della Roma ma senza affondare"

05 settembre 2025 11:51

Da Roma: "No della Fiorentina alla Roma per Fortini, nell'affare potrebbe rientrare Pellegrini"

27 agosto 2025 13:02

Gasperini netto su Pellegrini: "La società non vuole rinnovargli il contratto e lui vuole andare a giocare"

22 agosto 2025 16:11

Graziani: "Beltran ha deluso a Firenze, doveva essere un bomber ma non ha mai reso"

20 agosto 2025 18:41

Corriere Fiorentino: “Frenata per Pellegrini, troppi 4 milioni di ingaggio. Pista per ora chiusa”

19 agosto 2025 08:23

Corriere dello Sport: “Pradè grande estimatore di Pellegrini. L’ingaggio però resta proibitivo”

19 agosto 2025 08:12

Pedullà chiarisce: "Pellegrini non è nella lista della Fiorentina, viola a posto a centrocampo"

19 agosto 2025 00:37

Pruzzo scettico su Pellegrini: “Guadagna troppo, è fermo da tre mesi, ci penserei bene”

18 agosto 2025 22:39

Bocci: "Credo che la Fiorentina ora non può reggere il tridente, partirei con il 3-5-2"

18 agosto 2025 14:32

De Santis: "La Fiorentina può fare un colpo a parametro zero e uno in prestito da un top club europeo"

18 agosto 2025 13:48

Lady radio rivela: "La Fiorentina è fortemente interessata a Pellegrini della Roma"

18 agosto 2025 11:07

Il retroscena del Corriere dello Sport: “Parisi-Lazio, a gennaio tenterò lo scambio con Pellegrini”

04 giugno 2025 08:51

La trovata di Pellegrini ai supplementari: mette il terzino destro in attacco e proprio lui ispira il 2-2

09 maggio 2025 13:23

L'esperienza in panchina ha fatto la differenza, Pellegrini ha incartato Palladino dal primo minuto

09 maggio 2025 12:21

Pellegrini: "C'è tanta gioia, in finale con merito. Eravamo venuti a Firenze per vincere"

09 maggio 2025 00:57

Oggi serve non far pesare l'esperienza, Pellegrini ha allenato 1000 partite in più di Palladino

08 maggio 2025 12:08

Pellegrini: "Domani attaccheremo dal primo minuto, la Fiorentina forte in contropiede"

07 maggio 2025 18:48

Pellegrini: “Abbiamo fatto dei cambi in vista della Fiorentina, vogliamo vincere la coppa per i tifosi“

05 maggio 2025 11:10

Betis, Pellegrini: "Lottiamo su 2 fronti, tutti devono dimostrare. Rodriguez e Natan stanno bene"

03 maggio 2025 16:50

Pellegrini: "Andiamo a Firenze per vincere, oggi abbiamo meritato. Il ritorno sarà equilibrato"

02 maggio 2025 00:03

Pellegrini: "Fiorentina pericolosa anche senza Kean. Nessuna favorita, passerà chi giocherà meglio"

01 maggio 2025 20:30

Pellegrini: "Dobbiamo vincere per crearci un vantaggio, saranno 180 minuti durissimi dove dovremo essere perfetti"

30 aprile 2025 13:54

Betis, Pellegrini: "Contro la Fiorentina partita importante, può essere uno dei traguardi della stagione"

29 aprile 2025 16:41

Il Real Betis del "Ingeniero" Pellegrini: tanta qualità e bel gioco. Dobbiamo giocare come sappiamo

28 aprile 2025 19:54

Pellegrini sulla Fiorentina: "Ottima squadra ma noi non abbiamo paura. Preferivo il ritorno in casa"

25 aprile 2025 11:53

Pellegrini rassicura il Betis: "Bakambu non avrà problemi a riprendersi prima della Fiorentina"

24 aprile 2025 14:30

Pellegrini: "L'ambizione per un posto in Champions è evidente. Difficile giocare su due fronti"

22 aprile 2025 11:42

Sentite Pellegrini (all. Betis): "Sarebbe fantastico incontrare il Chelsea in finale"

16 aprile 2025 14:50

Manuel Pellegrini: "Voglio portare il Betis in finale di Conference, i tifosi sognano la vittoria del trofeo"

28 marzo 2025 00:16

Pellegrini: "La semifinale Fiorentina-Betis sarebbe difficile per noi, la Fiorentina ha grandi giocatori"

22 marzo 2025 18:07

Ranieri apre alla cessione di Pellegrini: "Valuteremo le possibili offerte. Mi auguro che resti qui"

27 dicembre 2024 15:26

Pedullà: "La Fiorentina non è interessata a Pellegrini, si cerca un giocatore con altre caratteristiche"

25 dicembre 2024 00:05

Sky Sport rivela: "La Fiorentina sogna di prendere Pellegrini a gennaio. È in rotta con la Roma"

24 dicembre 2024 10:55

Pellegrini: "Abbiamo fatto schifo dal primo all'ultimo. Non ci sono scuse, a Juric diamo tutto"

28 ottobre 2024 00:16

L'Olimpico riempie di fischi la Roma, Pellegrini e Cristante presi di mira. Dura contestazione dei tifosi

22 settembre 2024 19:19

I dirigenti della Roma a cena con l'allenatore del Betis? Rumors sul possibile sostituto di De Rossi

08 aprile 2024 23:35

Continuano le polemiche post Lazio-Milan, Pellegrini e Immobile furiosi con Di Bello su Instagram

02 marzo 2024 11:08

Bodyguard della Roma picchiano giornalista per una foto. Pellegrini si lamenta per la cena rovinata

18 maggio 2022 11:59

Pellegrini denuncia: "L'allenatore del Bodo ha preso a pugni un nostro dirigente, è un insulto alla Roma"

08 aprile 2022 12:58

Pellegrini riconoscente, ha firmato il rinnovo con la Roma, contratto da 4 milioni all'anno

02 ottobre 2021 19:33

Betis-Roma, Pellegrini espulso per proteste. Potrebbe saltare la partita con la Fiorentina

09 agosto 2021 17:52

Cambia tutto, Castrovilli all'Europeo al posto di Pellegrini infortunato, viola era in vacanza

10 giugno 2021 10:45

Moviola CorSport, manca il rigore su Pellegrini, ok rosso a M.Quarta, Bonaventura da arancione. Castrovilli...

02 novembre 2020 08:31

CorFio, più Sema di L.Pellegrini per la fascia. Fazio al posto di Ceccherini? A centrocampo...

21 settembre 2020 09:03

Pedullà, Pellegrini, Fiorentina alla finestra. Lascerà la Juventus ma il Genoa è in pole

20 settembre 2020 16:17

Gazzetta, Chiesa, duello Juve-Milan. Pellegrini può sbloccare la trattativa ma l'offerta dei bianconeri...

18 settembre 2020 08:12

Tuttosport, congelata l'idea bomber. Torreira resta il sogno. Spunta Luca Pellegrini per la fascia

14 settembre 2020 09:29

Commisso chiede 70 milioni per Chiesa, in Italia lo vuole solo la Juve. Le due contropartite che offrirebbe...

11 agosto 2020 11:19

Schira: "La Fiorentina ha messo gli occhi su Pellegrini. Può restare alla Juventus se De Sciglio parte"

28 luglio 2020 08:08

Tuttosport, Inter e Juve vogliono strappare il sì di Rocco per Chiesa: ecco tutte le contropartite offerte ai viola

07 giugno 2020 13:20

Tuttosport, Juve in pressing su Chiesa: ai viola saranno offerti Perin, Romero, Mandragora, Rugani e Pellegrini

31 maggio 2020 10:33

Tuttosport, Juve ancora in pressing su Chiesa: offrirà ai viola Romero, Mandragora e Pellegrini

28 maggio 2020 11:03

Tuttosport, Per Chiesa la Juve offre ai viola le stesse contropartite per Milik: Romero, Mandragora e Pellegrini

25 maggio 2020 10:29

Gazzetta, Mandragora e Romero sono le contropartite che la Juve offrirà per Chiesa

27 aprile 2020 09:26

Sconcerti: "Castrovilli, che impatto in A. Lui e Pellegrini titolari da subito in una big"

23 marzo 2020 18:21

Pellegrini: "Con Iachini i calciatori preferiscono giocare in trasferta. Preferisco Vlahovic a Cutrone"

14 febbraio 2020 17:28

Pellegrini: "La Sampdoria e la Fiorentina non possono perdere. La viola gioca meglio in trasferta"

11 febbraio 2020 14:10

Pellegrini: "La Fiorentina dopo il gol ci ha messo in difficoltà. Noi siamo stati bravi e fortunati"

21 dicembre 2019 00:01

3-1 Roma, al 73' gol di Lorenzo Pellegrini su assist di Dzeko

20 dicembre 2019 23:08

Smalling rischia di saltare Firenze così come Pastore, Pellegrini invece rientrerà

11 dicembre 2019 15:53

La Roma rilancia per Veretout. Possibile inserimento di Pellegrini nella trattativa

24 giugno 2019 09:06

Di Livio: "Domenica sarà duello Chiesa vs Correa. Quando penso ad Astori, il pensiero va subito.."

07 marzo 2019 07:28

Tris della Roma, Lazio ko. Il derby va ai giallorossi.

29 settembre 2018 16:40

Roma-Lazio: al 45° è 1-0, decide il tacco di Pellegrini nel finale.

29 settembre 2018 15:37

Pellegrini: "La sosta può aver azzerato tutto, la Samp si sta riprendendo. Pioli? Bravo a formare un collettivo..."

15 gennaio 2018 15:51

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