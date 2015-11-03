Notizie Pellegrini Fiorentina

TMW rivela: “Fiorentina su Pellegrini ed El Shaarawy, possono lasciare la Roma a zero”
02 maggio 2026 09:32
Scontro Pellegrini-Sozza nel tunnel: "Fermatevi, è imbarazzante." L'arbitro replica: "Fermatevi voi"
08 gennaio 2026 12:43
Il Messaggero: "La Fiorentina ha fatto un tentativo per Pellegrini della Roma ma senza affondare"
05 settembre 2025 11:51
Da Roma: "No della Fiorentina alla Roma per Fortini, nell'affare potrebbe rientrare Pellegrini"
27 agosto 2025 13:02
Gasperini netto su Pellegrini: "La società non vuole rinnovargli il contratto e lui vuole andare a giocare"
22 agosto 2025 16:11
Graziani: "Beltran ha deluso a Firenze, doveva essere un bomber ma non ha mai reso"
20 agosto 2025 18:41
Corriere Fiorentino: “Frenata per Pellegrini, troppi 4 milioni di ingaggio. Pista per ora chiusa”
19 agosto 2025 08:23
Corriere dello Sport: “Pradè grande estimatore di Pellegrini. L’ingaggio però resta proibitivo”
19 agosto 2025 08:12
Pedullà chiarisce: "Pellegrini non è nella lista della Fiorentina, viola a posto a centrocampo"
19 agosto 2025 00:37
Pruzzo scettico su Pellegrini: “Guadagna troppo, è fermo da tre mesi, ci penserei bene”
18 agosto 2025 22:39
Bocci: "Credo che la Fiorentina ora non può reggere il tridente, partirei con il 3-5-2"
18 agosto 2025 14:32
De Santis: "La Fiorentina può fare un colpo a parametro zero e uno in prestito da un top club europeo"
18 agosto 2025 13:48
Lady radio rivela: "La Fiorentina è fortemente interessata a Pellegrini della Roma"
18 agosto 2025 11:07
Il retroscena del Corriere dello Sport: “Parisi-Lazio, a gennaio tenterò lo scambio con Pellegrini”
04 giugno 2025 08:51
La trovata di Pellegrini ai supplementari: mette il terzino destro in attacco e proprio lui ispira il 2-2
09 maggio 2025 13:23
L'esperienza in panchina ha fatto la differenza, Pellegrini ha incartato Palladino dal primo minuto
09 maggio 2025 12:21
Pellegrini: "C'è tanta gioia, in finale con merito. Eravamo venuti a Firenze per vincere"
09 maggio 2025 00:57
Oggi serve non far pesare l'esperienza, Pellegrini ha allenato 1000 partite in più di Palladino
08 maggio 2025 12:08
Pellegrini: "Domani attaccheremo dal primo minuto, la Fiorentina forte in contropiede"
07 maggio 2025 18:48
Pellegrini: “Abbiamo fatto dei cambi in vista della Fiorentina, vogliamo vincere la coppa per i tifosi“
05 maggio 2025 11:10
Betis, Pellegrini: "Lottiamo su 2 fronti, tutti devono dimostrare. Rodriguez e Natan stanno bene"
03 maggio 2025 16:50
Pellegrini: "Andiamo a Firenze per vincere, oggi abbiamo meritato. Il ritorno sarà equilibrato"
02 maggio 2025 00:03
Pellegrini: "Fiorentina pericolosa anche senza Kean. Nessuna favorita, passerà chi giocherà meglio"
01 maggio 2025 20:30
Pellegrini: "Dobbiamo vincere per crearci un vantaggio, saranno 180 minuti durissimi dove dovremo essere perfetti"
30 aprile 2025 13:54
Betis, Pellegrini: "Contro la Fiorentina partita importante, può essere uno dei traguardi della stagione"
29 aprile 2025 16:41
Il Real Betis del "Ingeniero" Pellegrini: tanta qualità e bel gioco. Dobbiamo giocare come sappiamo
28 aprile 2025 19:54
Pellegrini sulla Fiorentina: "Ottima squadra ma noi non abbiamo paura. Preferivo il ritorno in casa"
25 aprile 2025 11:53
Pellegrini rassicura il Betis: "Bakambu non avrà problemi a riprendersi prima della Fiorentina"
24 aprile 2025 14:30
Pellegrini: "L'ambizione per un posto in Champions è evidente. Difficile giocare su due fronti"
22 aprile 2025 11:42
Sentite Pellegrini (all. Betis): "Sarebbe fantastico incontrare il Chelsea in finale"
16 aprile 2025 14:50
Manuel Pellegrini: "Voglio portare il Betis in finale di Conference, i tifosi sognano la vittoria del trofeo"
28 marzo 2025 00:16
Pellegrini: "La semifinale Fiorentina-Betis sarebbe difficile per noi, la Fiorentina ha grandi giocatori"
22 marzo 2025 18:07
Ranieri apre alla cessione di Pellegrini: "Valuteremo le possibili offerte. Mi auguro che resti qui"
27 dicembre 2024 15:26
Pedullà: "La Fiorentina non è interessata a Pellegrini, si cerca un giocatore con altre caratteristiche"
25 dicembre 2024 00:05
Sky Sport rivela: "La Fiorentina sogna di prendere Pellegrini a gennaio. È in rotta con la Roma"
24 dicembre 2024 10:55
Pellegrini: "Abbiamo fatto schifo dal primo all'ultimo. Non ci sono scuse, a Juric diamo tutto"
28 ottobre 2024 00:16
L'Olimpico riempie di fischi la Roma, Pellegrini e Cristante presi di mira. Dura contestazione dei tifosi
22 settembre 2024 19:19
I dirigenti della Roma a cena con l'allenatore del Betis? Rumors sul possibile sostituto di De Rossi
08 aprile 2024 23:35
Continuano le polemiche post Lazio-Milan, Pellegrini e Immobile furiosi con Di Bello su Instagram
02 marzo 2024 11:08
Bodyguard della Roma picchiano giornalista per una foto. Pellegrini si lamenta per la cena rovinata
18 maggio 2022 11:59
Pellegrini denuncia: "L'allenatore del Bodo ha preso a pugni un nostro dirigente, è un insulto alla Roma"
08 aprile 2022 12:58
Pellegrini riconoscente, ha firmato il rinnovo con la Roma, contratto da 4 milioni all'anno
02 ottobre 2021 19:33
Betis-Roma, Pellegrini espulso per proteste. Potrebbe saltare la partita con la Fiorentina
09 agosto 2021 17:52
Cambia tutto, Castrovilli all'Europeo al posto di Pellegrini infortunato, viola era in vacanza
10 giugno 2021 10:45
Moviola CorSport, manca il rigore su Pellegrini, ok rosso a M.Quarta, Bonaventura da arancione. Castrovilli...
02 novembre 2020 08:31
CorFio, più Sema di L.Pellegrini per la fascia. Fazio al posto di Ceccherini? A centrocampo...
21 settembre 2020 09:03
Pedullà, Pellegrini, Fiorentina alla finestra. Lascerà la Juventus ma il Genoa è in pole
20 settembre 2020 16:17
Gazzetta, Chiesa, duello Juve-Milan. Pellegrini può sbloccare la trattativa ma l'offerta dei bianconeri...
18 settembre 2020 08:12
Tuttosport, congelata l'idea bomber. Torreira resta il sogno. Spunta Luca Pellegrini per la fascia
14 settembre 2020 09:29
Commisso chiede 70 milioni per Chiesa, in Italia lo vuole solo la Juve. Le due contropartite che offrirebbe...
11 agosto 2020 11:19
Schira: "La Fiorentina ha messo gli occhi su Pellegrini. Può restare alla Juventus se De Sciglio parte"
28 luglio 2020 08:08
Tuttosport, Inter e Juve vogliono strappare il sì di Rocco per Chiesa: ecco tutte le contropartite offerte ai viola
07 giugno 2020 13:20
Tuttosport, Juve in pressing su Chiesa: ai viola saranno offerti Perin, Romero, Mandragora, Rugani e Pellegrini
31 maggio 2020 10:33
Tuttosport, Juve ancora in pressing su Chiesa: offrirà ai viola Romero, Mandragora e Pellegrini
28 maggio 2020 11:03
Tuttosport, Per Chiesa la Juve offre ai viola le stesse contropartite per Milik: Romero, Mandragora e Pellegrini
25 maggio 2020 10:29
Gazzetta, Mandragora e Romero sono le contropartite che la Juve offrirà per Chiesa
27 aprile 2020 09:26
Sconcerti: "Castrovilli, che impatto in A. Lui e Pellegrini titolari da subito in una big"
23 marzo 2020 18:21
Pellegrini: "Con Iachini i calciatori preferiscono giocare in trasferta. Preferisco Vlahovic a Cutrone"
14 febbraio 2020 17:28
Pellegrini: "La Sampdoria e la Fiorentina non possono perdere. La viola gioca meglio in trasferta"
11 febbraio 2020 14:10
Pellegrini: "La Fiorentina dopo il gol ci ha messo in difficoltà. Noi siamo stati bravi e fortunati"
21 dicembre 2019 00:01
3-1 Roma, al 73' gol di Lorenzo Pellegrini su assist di Dzeko
20 dicembre 2019 23:08
Smalling rischia di saltare Firenze così come Pastore, Pellegrini invece rientrerà
11 dicembre 2019 15:53
La Roma rilancia per Veretout. Possibile inserimento di Pellegrini nella trattativa
24 giugno 2019 09:06
Di Livio: "Domenica sarà duello Chiesa vs Correa. Quando penso ad Astori, il pensiero va subito.."
07 marzo 2019 07:28
Tris della Roma, Lazio ko. Il derby va ai giallorossi.
29 settembre 2018 16:40
Roma-Lazio: al 45° è 1-0, decide il tacco di Pellegrini nel finale.
29 settembre 2018 15:37
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