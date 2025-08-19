Corriere Fiorentino: “Frenata per Pellegrini, troppi 4 milioni di ingaggio. Pista per ora chiusa”

Sul fronte centrocampo, la società viola ha valutato Lorenzo Pellegrini come possibile rinforzo tra le linee, riattivando i contatti nelle ultime ore. Tuttavia, i costi dell’operazione – in particolare l’ingaggio da 4 milioni netti – hanno frenato ogni trattativa. Nonostante il contratto del giocatore scada nel 2026, la Fiorentina deve rispettare i limiti Uefa sul monte ingaggi, già molto vicino al tetto massimo.

Al momento la pista Pellegrini sembra chiusa, ma non è escluso che negli ultimi giorni di mercato la situazione possa riaprirsi se il centrocampista giallorosso non trovasse altre destinazioni. È comunque questo il profilo richiesto da Pioli: un giocatore capace di inserirsi e sostenere l’attacco, simile per caratteristiche a Fazzini, per completare il mosaico viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.