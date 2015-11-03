Notizie Roma Fiorentina

Derby di Roma a rischio slittamento: si va verso il Lunedì, coinvolgerebbe anche Juve-Fiorentina
06 maggio 2026 22:44
W.Sabatini avverte Paratici: “Gli accordi si fanno ora, non a luglio: servono 4-5 rinforzi top”
05 maggio 2026 22:54
"Fiorentina senza idee, non si capisce poi perché De Gea rinviasse lungo senza un centravanti"
05 maggio 2026 22:36
Bucchioni: "Paratici, che facciamo con Vanoli? torniamo al rinnovo per gratitudine stile Iachini?"
04 maggio 2026 23:52
Braschi, esordio tra le macerie: un palo e segnali da attaccante vero che fanno discutere
04 maggio 2026 23:21
"A chiamarli inguardabili fui troppo generoso, ringraziamo Noslin e andiamo a dormire"
04 maggio 2026 22:59
"L'impatto di Malen, uno scarto della Premier, ci dà la misura di cosa sia diventata la Serie A"
02 maggio 2026 23:27
Italiano esagerato: "Psg-Bayern è stata come Roma-Bologna di Europa League"
02 maggio 2026 23:00
De Sisti: "Il mio cuore è diviso tra Roma e Firenze, è stato come amare due donne follemente"
02 maggio 2026 17:57
Nainggolan senza freni: si mette sopra tutti e incorona solo pochi rivali: “Io meglio degli altri”
01 maggio 2026 23:02
Non solo la Roma su Paratici. Corriere Fiorentino: “Basta lasciarlo lavorare e qualsiasi tentazione sarà vana”
29 aprile 2026 09:09
Niente Roma per Paratici. Repubblica: “Fiorentina stimolante, non sussistono motivi di separazione”
29 aprile 2026 09:08
Palladino: "Abbiamo fatto una grande scalata, peccato non aver iniziato il campionato con l'Atalanta"
18 aprile 2026 23:57
Polveriera Roma: liti continue tra Massara e Gasperini. Il DS dopo le trasferte non torna con la squadra
12 aprile 2026 22:39
Retroscena Roma, fu contattato Pioli ma scelse di rimanere all'Al Nassr, poi fu convinto dalla Fiorentina
11 aprile 2026 13:54
Caos Roma, Gasperini risponde a Ranieri: "Non sono arrivati i giocatori richiesti. Io la quarta scelta..."
11 aprile 2026 00:12
Pedullà annuncia: "La Fiorentina farà l’ultima proposta per il rinnovo di Fortini. La Roma segue"
10 aprile 2026 23:48
La Roma schianta il Pisa 3-0. Per la retrocessione dei nerazzurri manca solo la matematica
10 aprile 2026 23:37
Ranieri bordata a Gasperini: "Ha scelto tutti gli acquisti e detto no a Rowe. Non sono suo tutore"
10 aprile 2026 23:01
Inter formato scudetto, Roma travolta a San Siro 5-2: notte da incubo per Gasperini
05 aprile 2026 23:01
La Roma rischia di restare fuori dall'Europa. Non potrà fare la stessa competizione dell'Everton
26 marzo 2026 12:08
Capolavoro di Italiano all’Olimpico, poker contro la Roma di Gasperini e il Bologna va ai quarti
19 marzo 2026 23:47
Gasperini risponde a Fabregas e attacca: "Non stimo i loro comportamenti in campo e in panchina"
16 marzo 2026 12:24
Fabregas attacca Gasperini: “Quando perdi devi salutare. Io l’ho fatto quando ho preso 4 gol”
15 marzo 2026 22:07
Gasperini contro l'arbitro: "Espulsione Wesley non c'è, il Como ha spesso queste situazioni".
15 marzo 2026 21:42
Gasperini attacca anche Parisi: "Non solo Bastoni, c'è stata un'altra simulazione clamorosa"
21 febbraio 2026 18:58
Corriere dello Sport: "Rinnovo Fortini, non filtra grande ottimismo. Nelle prossime settimane se ne parlerà"
11 febbraio 2026 09:24
Riscatto ad un passo per Ghilardi alla Roma: nelle casse della Fiorentina 5,5 milioni
09 febbraio 2026 22:35
Nazione: “Fortini sedotto e abbandonato dalla Roma. Ora si torna a parlare di rinnovo con la Fiorentina”
03 febbraio 2026 10:09
Nazione: “Fiorentina e Fortini in attesa di un’offerta della Roma. Aggiornamento in mattinata?”
02 febbraio 2026 09:16
Pedullà: "La Roma ha alzato l'offerta per Fortini a 11 milioni più bonus ma prima deve uscire Tsimikas"
01 febbraio 2026 12:45
Corriere dello Sport: "Fortini verso la permanenza. Difficile che arrivi offerta della Roma da 20 milioni"
01 febbraio 2026 10:25
Nazione: “Fortini? Roma pronta all’offerta, oggi giornata decisiva. Sennò martedì si tratta il rinnovo”
01 febbraio 2026 09:56
Pedullà: "Nel pomeriggio primi contatti diretti tra Roma e Fiorentina per Nicolò Fortini"
30 gennaio 2026 23:35
Nazione: “Fortini? La Fiorentina aspetta la nuova offerta della Roma. Ma permanenza più vicina"
30 gennaio 2026 09:30
Nazione: “La Roma pronta ad offrire per Fortini più di 10 milioni più bonus. Poi deciderà la Fiorentina”
29 gennaio 2026 08:56
Scontri ultras in autostrada: dopo Fiorentina e Roma stop alle trasferte per Napoli e Lazio
28 gennaio 2026 23:03
Pedullà: "Roma accelera per Fortini, contatti intensificati con l’agente. Pronta nuova offerta, poi deciderà la Fiorentina"
28 gennaio 2026 17:33
Nazione: “La Roma ci riproverà per Fortini. Su di lui anche Juve e Napoli. Servono più di 15 milioni”
27 gennaio 2026 09:49
Dragusin ripenserà alla Fiorentina? Nazione: “Paratici in attesa. Roma saltata, offerto al Milan”
26 gennaio 2026 09:52
Nazione: “La Roma prepara un nuovo assalto per Fortini. La Fiorentina chiede 15-20 milioni”
24 gennaio 2026 09:40
"Trasferte vietate? resto dell'idea che chi sbaglia debba pagare. Non possono pagare tutti"
21 gennaio 2026 22:39
Gasperini contrariato: “Il divieto di trasferta penalizza le migliaia di persone appassionate”
21 gennaio 2026 17:45
Da Roma riportano: "Fortini difficilmente arriverà in giallorosso, si respira grande pessimismo a Trigoria"
20 gennaio 2026 13:58
Nazione: "Rischio divieto di trasferta dopo gli scontri in A1. Sarebbe segnale forte contro la violenza delle tifoserie"
20 gennaio 2026 10:18
Nazione: "La Fiorentina vuole 16 milioni per Fortini. Occhio a Juve e Napoli, sono sul giocatore"
20 gennaio 2026 10:07
Nazione: “Roma in pressing su Fortini, la Fiorentina dovrà decidere. Ma 8 milioni non bastano”
19 gennaio 2026 09:09
Autostrada trasformata in campo di battaglia: scontri tra ultras fiorentini e romanisti sull’A1
18 gennaio 2026 18:05
Gazzetta: "La Roma ha offerto 8 milioni per Fortini. No della Fiorentina, la chiusura può arrivare a 12-13 milioni"
18 gennaio 2026 10:15
Gazzetta: “Fiorentina su Bailey, attaccante della Roma in prestito dall’Aston Villa”
18 gennaio 2026 10:07
Gasperini su Commisso: "Queste cose vanno oltre le rivalità, mi dispiace per la Fiorentina di cuore"
17 gennaio 2026 16:24
Fabrizio Romano: "Fortini, non c'è accordo sul rinnovo, addio probabile e Roma alla finestra"
16 gennaio 2026 23:00
Il cuore più forte della paura, Bove saluta l'Italia e riparte dal Watford in Championship
16 gennaio 2026 22:37
Nazione: "La Roma ha offerto 10 milioni per Fortini, troppo pochi. No ad El Shaarawy e Bailey"
16 gennaio 2026 09:29
Corriere dello Sport: "La Roma offre 15-18 milioni cash per Fortini. Piace a Gasp"
16 gennaio 2026 09:02
Pedullà: "Fortini, nessun riscontro sul rinnovo. La Roma ha offerto 10 milioni alla Fiorentina"
16 gennaio 2026 00:02
Ferrara: "Fortini? L'ingenuità è stata lasciarlo con quel contratto, i talenti vanno tenuti"
15 gennaio 2026 23:25
Sky Sport rivela: "Fortini non rinnoverà con la Fiorentina, la Roma è fortemente interessata"
15 gennaio 2026 16:56
Nazione: "La Fiorentina ha scelto di non affondare per Baldanzi. Virata su obiettivi più funzionali"
15 gennaio 2026 09:52
Gazzetta: “La Fiorentina per Fortini chiede 20 milioni, troppi per la Roma. Virata su Seys”
15 gennaio 2026 09:26
Nazione: “Baldanzi pista raffreddata. A strettissimo giro la Fiorentina dovrà prendere una decisione”
14 gennaio 2026 09:10
Roma, doppio schiaffo tra mercato e campo: sfumano Raspadori e i quarti di Coppa Italia
13 gennaio 2026 23:06
Nazione: "Baldanzi alla Fiorentina con la formula alla Brescianini. Ma prima Raspadori-Roma"
13 gennaio 2026 09:28
Gazzetta sicura: "Fortini destinato a rientrare nella trattativa per Baldanzi alla Fiorentina"
13 gennaio 2026 09:25
Corriere dello Sport: "Baldanzi in prestito con diritto che può diventare obbligo a 12-13 milioni"
13 gennaio 2026 09:14
Corriere Fiorentino: “Oggi assalto finale a Baldanzi. Ipotesi? Prestito con diritto di riscatto”
12 gennaio 2026 09:31
Fortini via? Nazione: “Roma interessata. La Fiorentina ha preso in considerazione l’idea della cessione”
12 gennaio 2026 09:20
Nazione: “Baldanzi alla Fiorentina in prestito con diritto che può diventare obbligo a 12 milioni. Oggi il summit”
12 gennaio 2026 09:18
Gazzetta svela: “Baldanzi alla Fiorentina? Prestito con diritto o obbligo. C’è anche l’ok del giocatore”
12 gennaio 2026 09:11
Ceccarini rivela: "La Roma è intenzionata ad offrire 10 milioni di euro per Fortini"
11 gennaio 2026 17:41
Baldanzi si avvicina sempre di più alla Fiorentina, Ceccarini annuncia: "Ormai è a un passo"
11 gennaio 2026 12:11
Nazione: “Fortini alla Roma e Baldanzi ed El-Shaarawy alla Fiorentina? Niccolò non convinto”
11 gennaio 2026 09:32
Nazione: "Baldanzi? Ad inizio settimana incontro Fiorentina-Roma. I viola lo vogliono in prestito"
10 gennaio 2026 10:05
Corriere Fiorentino: "La Fiorentina ha già l'ok di Baldanzi. La Roma vuole ancora Fortini"
10 gennaio 2026 09:46
Agente Dragusin: "Fiorentina? con tutto il rispetto ma non sarebbe la strada giusta per lui"
09 gennaio 2026 23:38
Pedullà: "Baldanzi piace ma c'è la concorrenza di Genoa e Verona. Da lunedì si entrerà nel vivo"
09 gennaio 2026 16:16
Vice Gudmundsson? Corriere Fiorentino: “Il primo nome della lista è Baldanzi della Roma”
09 gennaio 2026 10:02
Di Marzio: “Nuovi contatti tra Roma e Tottenham per Dragusin, si cerca la quadra su formula e numeri”
08 gennaio 2026 17:06
Il Messaggero: "Asse caldo tra Firenze e Roma: Viola su Baldanzi, la Roma mette gli occhi su Fortini"
08 gennaio 2026 14:35
Corriere dello Sport: "Baldanzi-Fiorentina possibilità concreta. C'è già l'ok del calciatore"
07 gennaio 2026 10:12
Gazzetta: “La Roma e Baldanzi aprono al trasferimento alla Fiorentina. Formula? Prestito con obbligo”
07 gennaio 2026 09:25
La Fiorentina piomba su Baldanzi. Corriere dello Sport: "Trattativa aperta, lui non si opporrebbe"
06 gennaio 2026 10:34
Gazzetta: “Baldanzi piace alla Fiorentina, la Roma apre al prestito. Ma bisogna aspettare fine mercato”
06 gennaio 2026 09:52
Di Marzio svela: "Bove tratta la risoluzione con la Roma. Vuole continuare a giocare all'estero"
06 gennaio 2026 01:33
Corriere dello Sport: "Infortunio meno grave del previsto, la Fiorentina può affondare per Baldanzi"
04 gennaio 2026 10:20
Fiorentina su Baldanzi. Nazione: “Mai trovata continuità alla Roma. Potrebbe far comodo nel 4-2-3-1”
04 gennaio 2026 10:00
Scontro Gasperini-Palladino: vola un "buffone" indirizzato all'ex tecnico della Fiorentina
04 gennaio 2026 00:00
Atalanta-Roma 1-0, decide Scalvini ma il Var accende le polemiche: forti tensioni nel finale
03 gennaio 2026 23:23
TMW, la Fiorentina vuole Baldanzi della Roma. Parti al lavoro per trovare una soluzione. Le ultime
03 gennaio 2026 16:17
Repubblica svela: "La Fiorentina chiede 15 milioni per Dodò. Inter defilata, restano Juve e Roma"
31 dicembre 2025 10:23
Roma-Genoa 3-1: Gasperini frena il Grifone e la Fiorentina resta a -5 dal quart'ultimo posto
29 dicembre 2025 23:27
De Rossi rivela: "La Fiorentina di Montella mi cercò, ma io non volevo giocare contro la Roma"
26 dicembre 2025 17:01
Gazzetta svela: "Gudmundsson si allontana dalla Roma. Vicini Zirkzee e Raspadori"
25 dicembre 2025 11:28
Toni: "Fossi nella Roma andrei a prendere Kean, con lui puoi lottare per obiettivi importanti"
24 dicembre 2025 13:45
Serena propone Piccoli alla Roma: “Perfetto per Gasperini, farei un tentativo al ribasso”
19 dicembre 2025 16:43
Repubblica: “Roma su Gudmundsson ma occhio all’Inter. Nei prossimi giorni attese novità”
17 dicembre 2025 11:04
"Ho chiesto a Ranieri di venire a salvare la Fiorentina, mi ha risposto che gli si è spento il fuoco sacro"
16 dicembre 2025 20:16
Il Messaggero riporta: "Fortini piace molto alla Roma, le trattative per il rinnovo si sono arenate"
15 dicembre 2025 14:19
Cobolli: "Bove? Mi ha fatto capire che non bisogna dare per scontata la fortuna di fare quello che si ama"
22 novembre 2025 09:56
Gasperini attacca Dybala: "Le sue parole non mi sono piaciute, non sono giuste. Il gruppo non lo merita"
25 ottobre 2025 15:06
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