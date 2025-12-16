“Ho chiesto a Ranieri di venire a salvare la Fiorentina, mi ha risposto che gli si è spento il fuoco sacro”

Alberto Polverosi, firma storica del Corriere dello Sport, ha parlato a Lady Radio della suggestione Claudio Ranieri come allenatore della Fiorentina, queste le sue parole.

«Ranieri è approdato al Cagliari riuscendo a centrare la salvezza, poi ha fatto il salto alla Roma, dove è stato capace di risollevarne le sorti. Alla sua carriera mancherebbe solo la Fiorentina per completare idealmente il trittico, anche per una questione legata alla sua storia personale. Purtroppo, però, mi ha confidato che il suo “fuoco sacro” si è ormai spento e che non farà ritorno a Firenze».