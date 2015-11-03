Notizie Ranieri Fiorentina

Corriere dello Sport sicuro: "Parisi, Ranieri e Comuzzo altri tre che verranno confermati"
15 maggio 2026 09:34
Corriere dello Sport: "Ranieri potrebbe giocare terzino sinistro con la Roma"
03 maggio 2026 10:00
La figlia di Ranieri scrive: "C'è chi scrive e non sa niente, allora farebbe meglio a tacere"
02 maggio 2026 15:42
Corriere dello Sport: "In difesa torna Pongracic, Ranieri terzino contro la Roma. Balbo e Parisi in panchina"
01 maggio 2026 18:07
Roma una polveriera. Ranieri risponde agli attacchi: "Scelta unilaterale della società"
24 aprile 2026 23:33
Gasperini: "Non parlo più di Ranieri, per me adesso conta solo avere la fiducia della società come ho sempre avuto"
24 aprile 2026 14:26
Giuffredi: "Ranieri non viene apprezzato abbastanza a Firenze, invece è uno dei migliori in campo sempre"
20 aprile 2026 18:31
Corriere dello Sport: "Fiorentina, match point salvezza: affidamento totale ai senatori"
13 aprile 2026 10:36
Caos Roma, Gasperini risponde a Ranieri: "Non sono arrivati i giocatori richiesti. Io la quarta scelta..."
11 aprile 2026 00:12
Nazione esalta Ranieri: “Poteva crollare, a gennaio in bilico. Ma poi si è ripreso la Fiorentina”
26 marzo 2026 10:08
Corriere dello Sport: "Da un mese e mezzo è un altro Ranieri. Vanoli ci ha parlato tanto quando era fuori"
24 marzo 2026 08:33
Ranieri il peggiore. Nazione: “Avvio difficilissimo, si perde Esposito. Un errore che pesa”
23 marzo 2026 09:13
Ranieri: "La sosta arriva al momento giusto. Prima facevamo più riunioni che allenamenti"
23 marzo 2026 00:07
Ranieri: “Finalmente un Franchi che spinge. Che Pio è forte me ne sono accorto dopo 45 secondi".
22 marzo 2026 23:52
Amoruso: “Pongracic elegante, Ranieri è il muro della difesa. La strada intrapresa è quella giusta"
20 marzo 2026 15:18
Nazione: “Ranieri si vede togliere la fascia ma fa venire fuori la sua maturità. Il rendimento cresce”
18 marzo 2026 09:33
"Parisi e Ranieri i due migliori giocatori in quest'annata difficile, non hanno mai mollato"
17 marzo 2026 23:34
Frey demolisce i calciatori: "Ranieri non è un leader, Mandragora non è un leader. Non ce n'è uno"
12 marzo 2026 11:23
Ranieri da 6,5. Nazione: “Quello che sbanda meno. Se la cava sempre e prova a segnare”
09 marzo 2026 09:47
Ranieri: “Un punto che smuove la classifica, non siamo la Fiorentina degli ultimi anni. Siamo bravi ragazzi”
08 marzo 2026 18:09
Ranieri da 5,5. Nazione. “Dietro quello che soffre meno, prova a fare da argine. Compagni in difficoltà”
03 marzo 2026 09:55
Ranieri: "Partita importante, passaggio del turno ci da forza. Davide è stato un grandissimo capitano"
02 marzo 2026 20:35
Nazione esalta Ranieri: “Forse basta inserirlo di questi tempi per dare solidità e sicurezza alla difesa”
02 marzo 2026 08:56
Carobbi: “Ranieri ha riconquistato il posto da titolare e merita fiducia. Con lui la difesa ritrova equilibrio”
26 febbraio 2026 15:54
Da Pisa polemiche inutili e ridicole: l’intervento di Ranieri su Meister è stato perfetto
25 febbraio 2026 11:14
Da Pisa non ci stanno: “Era rigore su Meister”, sotto accusa Mariani e la scivolata di Ranieri
24 febbraio 2026 22:30
Malusci su Ranieri: "Prima aveva atteggiamenti sbagliati, adesso è un leader. Serve un capitano così"
24 febbraio 2026 16:19
Nazione: “Torna la Fiorentina 1. De Gea in porta. Ranieri con Comuzzo. Harrison e Solomon sulle fasce”
23 febbraio 2026 09:43
Graziani: "Ranieri e la fascia? una storia che non mi piace, gli è stato fatto un torto"
21 febbraio 2026 22:51
Corriere Fiorentino: “Ranieri in poche settimane aveva perso tutto. Mandragora non ha dismesso i panni del leader”
21 febbraio 2026 13:01
Nazione esalta Ranieri: “Si è ripreso la Fiorentina, con ogni probabilità sarà titolare contro il Pisa”
21 febbraio 2026 09:34
Bucchioni su Ranieri: "Gli sembrava di voler risolvere la crisi da solo. Calo di prestazioni, poi ha capito i suoi errori".
20 febbraio 2026 19:28
Ferrara: "E' cominciata in anticipo la primavera della Fiorentina. Difesa titolare? Non Comuzzo, ma Ranieri-Pongracic".
20 febbraio 2026 19:20
Non è la prima volta che Ranieri viene messo ai margini della Fiorentina, l'ultima ne uscì più forte
20 febbraio 2026 11:58
Ranieri il migliore in campo. Nazione: “Un’altra personale rivincita dopo un periodo difficile”
20 febbraio 2026 09:14
Vanoli: "Contento per Ranieri, gli ho tolto la fascia per il bene della Fiorentina; ci teniamo alla Conference"
19 febbraio 2026 23:49
Flachi: “Ranieri promosso sul campo, ma da capitano le scuse dovevano arrivare prima”
16 febbraio 2026 10:31
Corriere dello Sport: "Ranieri recuperato, non può essere considerato una riserva. In difesa cambiano le gerarchie?"
16 febbraio 2026 09:22
Nazione: “Torino e Bologna su Ranieri, ma lui è voluto restare. Fascio di capitano tolta? Stimolo ulteriore”
16 febbraio 2026 08:51
Ranieri: "La fascia tolta? Ho sbagliato qualche comportamento, è stato un mese difficile"
14 febbraio 2026 18:20
Ranieri: "Oggi abbiamo fatto una grandissima partita, ho sempre cercato di allenarmi al massimo"
14 febbraio 2026 17:43
Corriere dello Sport: "Ranieri proverà ad insediare Vanoli per un posto dal 1'"
14 febbraio 2026 09:47
Nazione evidenzia: “Pongracic-Comuzzo? Ultima chiamata. Poi Rugani e Ranieri”
13 febbraio 2026 08:46
Di Marzio riporta: "Romagnoli resta alla Lazio fino a giugno", niente addio viola per Ranieri
31 gennaio 2026 15:16
Ranieri via? Nazione: “No, troppo pochi i 5 milioni offerti dal Torino. Mai scaldato l’ipotesi di uno scambio”
30 gennaio 2026 09:28
Corriere dello Sport: "Fortini e Ranieri restano alla Fiorentina, si cercano acquirenti per Sabiri e Kouame"
30 gennaio 2026 09:12
Corriere dello Sport: "No della Fiorentina a Biraghi per Ranieri. Chiesti 8-10 milioni per la cessione"
29 gennaio 2026 09:25
Corriere Fiorentino svela: “No della Fiorentina a Sazonov come contropartita per Ranieri”
29 gennaio 2026 09:06
Nazione: “Ranieri via? Il Torino dovrebbe migliorare l’offerta da 5 milioni”
29 gennaio 2026 09:00
Pedullà: “La Fiorentina fino ad ora ha respinto il pressing del Torino per Ranieri, rifiutati gli scambi”
28 gennaio 2026 13:53
L’agente di Ranieri a caccia di un club. Corriere dello Sport: “Il Torino ha offerto alla Fiorentina Sazonov”
28 gennaio 2026 09:44
Corriere Fiorentino: “Il Torino per Ranieri ha offerto alla Fiorentina Asllani e Biraghi”
28 gennaio 2026 09:28
Nazione: “Il Torino è pronto ad offrire alla Fiorentina 5 milioni più bonus per Ranieri”
28 gennaio 2026 09:00
TMW scrive: “Il Torino propone uno scambio Biraghi-Ranieri, pronte altre contropartite”
27 gennaio 2026 17:12
Pedullà: "Ranieri più passa il tempo più è difficile che parta, il Bologna su Fazzini. Caviglia al Parma"
27 gennaio 2026 15:06
Corriere dello Sport: "L'agente sta proponendo Ranieri in giro. Ma la Fiorentina punta all'addio a titolo definitivo"
27 gennaio 2026 10:41
Nazione: “Oggi Vanoli opta per il turnover massiccio, minimo 6 cambi. Ranieri e Fortini dal 1’”
27 gennaio 2026 09:59
Nazione: “Ranieri via se chiederà ufficialmente la cessione. La Fiorentina darà l’ok se arrivano 7-8 milioni”
27 gennaio 2026 09:48
Pedullà: "Il Torino vuole Ranieri, i granata propongono scambio con Biraghi e Asllani"
27 gennaio 2026 00:10
Lady Radio rivela: "La Lazio continua a seguire Ranieri, Romagnoli o Hysaj possibili contropartite"
26 gennaio 2026 15:13
TMW: "La Fiorentina chiede 10 milioni a titolo definitivo per Ranieri, su di lui anche Parma e Cagliari"
26 gennaio 2026 12:06
Comunicato Lazio: salta Romagnoli all'Al-Sadd, questo allontana Ranieri dalla Lazio?
25 gennaio 2026 15:09
TuttoSport titola: "Il Torino spinge per Ranieri, la Lazio è dietro per il difensore viola"
25 gennaio 2026 14:27
Corriere dello Sport: "Ranieri sul mercato solo se la Fiorentina riuscirà a prendere due difensori"
25 gennaio 2026 10:11
Pedullà: "Il Torino ha continuato a informarsi per Ranieri in attesa di una decisione"
25 gennaio 2026 09:39
Vanoli: "In difesa serve qualcos'altro. Ranieri via? no, ci ho parlato, è un ottimo difensore"
24 gennaio 2026 22:49
Corriere dello Sport svela: "Ranieri ha chiesto la cessione alla Fiorentina. Il club chiede almeno 8 milioni"
24 gennaio 2026 09:59
Nazione: “La Fiorentina non vuole vendere Ranieri ma può cambiare idea se arriva offerta da 7-8 milioni”
24 gennaio 2026 09:39
"Martinelli alla Samp non giocherà mai, che ci è andato a fare? Doveva restare con De Gea"
23 gennaio 2026 22:25
Pedullà: "Per Ranieri la storia con la Fiorentina è finita. Coppola al Paris FC, per Fortini tutto fermo"
23 gennaio 2026 15:07
Amoruso: "Ranieri non ha avuto un gran comportamento, ma credo che rimarrà come riserva"
23 gennaio 2026 13:55
Pedullà: “Sondaggi di Torino e Lazio per Ranieri, Fiorentina valuta possibile uscita”
23 gennaio 2026 11:45
Corriere dello Sport: "Fortini e Ranieri via? La Fiorentina non si farà prendere per il collo. Per il terzino servono 15-20 milioni"
23 gennaio 2026 10:03
Nazione: “Se Ranieri va via, la Fiorentina potrebbe prendere due centrali di difesa”
23 gennaio 2026 09:32
Ranieri soffre questa situazione. Nazione: “La Fiorentina non vuole venderlo ma occhio alla Lazio”
23 gennaio 2026 09:30
Gazzetta: “Lazio su Ranieri, la Fiorentina potrebbe accontentarsi di meno di 5 milioni”
23 gennaio 2026 09:11
Tuttosport svela: "La Lazio piomba su Ranieri per sostituire Romagnoli. Ma piace anche Diogo Leite su cui c'è la Fiorentina"
22 gennaio 2026 10:19
Corriere dello Sport sicuro: "Ranieri vuole andare via ma la Fiorentina chiude alla sua cessione"
22 gennaio 2026 10:00
Giuffredi (Agente Ranieri) flemmatico: "Luca via da Firenze? C'è il mercato aperto, vediamo cosa succede"
21 gennaio 2026 21:19
Corriere Fiorentino: "Ranieri scontento, con l'offerta giusta può partire. C'è il Bologna? Per ora niente di concreto"
21 gennaio 2026 10:00
Pedullà: "L'agente di Fortini spinge per la Roma, occhio a Ranieri in uscita. Dzeko verso lo Schalke"
20 gennaio 2026 15:14
Malusci: "Ranieri in panchina una scelta forte, Vanoli ha voluto dare un segnale nello spogliatoio"
15 gennaio 2026 16:32
FORMAZIONE FIORENTINA: É 4-3-3, VITI AL POSTO DI RANIERI, PARISI ESTERNO DESTRO A PIEDE INVERTITO
27 dicembre 2025 11:43
Ranieri assente per squalifica. Corriere dello Sport: "Ballottaggio tra Viti e Parisi"
27 dicembre 2025 09:11
Convocati Fiorentina: recuperato Gosens. Richardson out per l’intervista non autorizzata
26 dicembre 2025 18:18
Merlo su Ranieri: “Mai piaciuto come capitano, parlava troppo. Potrebbe starci la cessione a gennaio”
24 dicembre 2025 16:40
Addio Ranieri? Gazzetta sicura: “Pronto a restare alla Fiorentina anche in futuro”
24 dicembre 2025 09:17
Repubblica: “Mercato? L’interesse per Ranieri non manca. Da capire se la perdita della fascia peserà”
24 dicembre 2025 09:16
Agente Ranieri: "Resta alla Fiorentina? Chiedetelo al nuovo direttore. Il ragazzo è serenissimo qui"
23 dicembre 2025 20:31
Flachi: "La fascia tolta a Ranieri? Io mi sarei sentito umiliato ma per me non è mai stato un capitano"
23 dicembre 2025 14:55
Trevisani: "La partita di Gudmundsson fa proprio incaz**re. Tolta la fascia a Ranieri e prima vittoria"
23 dicembre 2025 12:25
Orlando: "Ranieri non si è arrabbiato per la fascia tolta, vuole troppo bene alla Fiorentina e ha capito"
23 dicembre 2025 11:35
Corriere Fiorentino: “Vanoli ha tolto la fascia a Ranieri dopo Losanna, accettato il passo indietro”
23 dicembre 2025 09:48
TgR rivela: "Vanoli ha chiesto a Ranieri di fare un passo indietro. Da ieri De Gea è il nuovo capitano"
22 dicembre 2025 18:04
Ariatti: "La fascia deve essere restituita a Ranieri, rispecchia i valori che deve avere un capitano"
22 dicembre 2025 16:15
Le decisioni del giudice sportivo: ammenda alla società per lancio di fumogeni, Ranieri squalificato per un turno
22 dicembre 2025 16:02
Nazione: “Stop al ritiro iniziato una settimana fa. Ma oggi seduta al Viola Park. Ranieri squalificato a Parma”
22 dicembre 2025 09:11
Corriere Fiorentino: “Salvarsi resta un‘impresa per la Fiorentina. Rottura Fiesole-Commisso. Ranieri declassato”
22 dicembre 2025 08:56
La scelta di affidare la fascia a De Gea e non a Ranieri è stata di Vanoli
21 dicembre 2025 20:30
Vanoli toglie la fascia a Ranieri, sarà De Gea il capitano contro l'Udinese
21 dicembre 2025 17:22
Archivio