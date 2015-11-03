Labaro Viola

Notizie Ranieri Fiorentina

Corriere dello Sport sicuro: "Parisi, Ranieri e Comuzzo altri tre che verranno confermati"

15 maggio 2026 09:34

Corriere dello Sport: "Ranieri potrebbe giocare terzino sinistro con la Roma"

03 maggio 2026 10:00

La figlia di Ranieri scrive: "C'è chi scrive e non sa niente, allora farebbe meglio a tacere"

02 maggio 2026 15:42

Corriere dello Sport: "In difesa torna Pongracic, Ranieri terzino contro la Roma. Balbo e Parisi in panchina"

01 maggio 2026 18:07

Roma una polveriera. Ranieri risponde agli attacchi: "Scelta unilaterale della società"

24 aprile 2026 23:33

Gasperini: "Non parlo più di Ranieri, per me adesso conta solo avere la fiducia della società come ho sempre avuto"

24 aprile 2026 14:26

Giuffredi: "Ranieri non viene apprezzato abbastanza a Firenze, invece è uno dei migliori in campo sempre"

20 aprile 2026 18:31

Corriere dello Sport: "Fiorentina, match point salvezza: affidamento totale ai senatori"

13 aprile 2026 10:36

Caos Roma, Gasperini risponde a Ranieri: "Non sono arrivati i giocatori richiesti. Io la quarta scelta..."

11 aprile 2026 00:12

Nazione esalta Ranieri: “Poteva crollare, a gennaio in bilico. Ma poi si è ripreso la Fiorentina”

26 marzo 2026 10:08

Corriere dello Sport: "Da un mese e mezzo è un altro Ranieri. Vanoli ci ha parlato tanto quando era fuori"

24 marzo 2026 08:33

Ranieri il peggiore. Nazione: “Avvio difficilissimo, si perde Esposito. Un errore che pesa”

23 marzo 2026 09:13

Ranieri: "La sosta arriva al momento giusto. Prima facevamo più riunioni che allenamenti"

23 marzo 2026 00:07

Ranieri: “Finalmente un Franchi che spinge. Che Pio è forte me ne sono accorto dopo 45 secondi".

22 marzo 2026 23:52

Amoruso: “Pongracic elegante, Ranieri è il muro della difesa. La strada intrapresa è quella giusta"

20 marzo 2026 15:18

Nazione: “Ranieri si vede togliere la fascia ma fa venire fuori la sua maturità. Il rendimento cresce”

18 marzo 2026 09:33

"Parisi e Ranieri i due migliori giocatori in quest'annata difficile, non hanno mai mollato"

17 marzo 2026 23:34

Frey demolisce i calciatori: "Ranieri non è un leader, Mandragora non è un leader. Non ce n'è uno"

12 marzo 2026 11:23

Ranieri da 6,5. Nazione: “Quello che sbanda meno. Se la cava sempre e prova a segnare”

09 marzo 2026 09:47

Ranieri: “Un punto che smuove la classifica, non siamo la Fiorentina degli ultimi anni. Siamo bravi ragazzi”

08 marzo 2026 18:09

Ranieri da 5,5. Nazione. “Dietro quello che soffre meno, prova a fare da argine. Compagni in difficoltà”

03 marzo 2026 09:55

Ranieri: "Partita importante, passaggio del turno ci da forza. Davide è stato un grandissimo capitano"

02 marzo 2026 20:35

Nazione esalta Ranieri: “Forse basta inserirlo di questi tempi per dare solidità e sicurezza alla difesa”

02 marzo 2026 08:56

Carobbi: “Ranieri ha riconquistato il posto da titolare e merita fiducia. Con lui la difesa ritrova equilibrio”

26 febbraio 2026 15:54

Da Pisa polemiche inutili e ridicole: l’intervento di Ranieri su Meister è stato perfetto

25 febbraio 2026 11:14

Da Pisa non ci stanno: “Era rigore su Meister”, sotto accusa Mariani e la scivolata di Ranieri

24 febbraio 2026 22:30

Malusci su Ranieri: "Prima aveva atteggiamenti sbagliati, adesso è un leader. Serve un capitano così"

24 febbraio 2026 16:19

Nazione: “Torna la Fiorentina 1. De Gea in porta. Ranieri con Comuzzo. Harrison e Solomon sulle fasce”

23 febbraio 2026 09:43

Graziani: "Ranieri e la fascia? una storia che non mi piace, gli è stato fatto un torto"

21 febbraio 2026 22:51

Corriere Fiorentino: “Ranieri in poche settimane aveva perso tutto. Mandragora non ha dismesso i panni del leader”

21 febbraio 2026 13:01

Nazione esalta Ranieri: “Si è ripreso la Fiorentina, con ogni probabilità sarà titolare contro il Pisa”

21 febbraio 2026 09:34

Bucchioni su Ranieri: "Gli sembrava di voler risolvere la crisi da solo. Calo di prestazioni, poi ha capito i suoi errori".

20 febbraio 2026 19:28

Ferrara: "E' cominciata in anticipo la primavera della Fiorentina. Difesa titolare? Non Comuzzo, ma Ranieri-Pongracic".

20 febbraio 2026 19:20

Non è la prima volta che Ranieri viene messo ai margini della Fiorentina, l'ultima ne uscì più forte

20 febbraio 2026 11:58

Ranieri il migliore in campo. Nazione: “Un’altra personale rivincita dopo un periodo difficile”

20 febbraio 2026 09:14

Vanoli: "Contento per Ranieri, gli ho tolto la fascia per il bene della Fiorentina; ci teniamo alla Conference"

19 febbraio 2026 23:49

Flachi: “Ranieri promosso sul campo, ma da capitano le scuse dovevano arrivare prima”

16 febbraio 2026 10:31

Corriere dello Sport: "Ranieri recuperato, non può essere considerato una riserva. In difesa cambiano le gerarchie?"

16 febbraio 2026 09:22

Nazione: “Torino e Bologna su Ranieri, ma lui è voluto restare. Fascio di capitano tolta? Stimolo ulteriore”

16 febbraio 2026 08:51

Ranieri: "La fascia tolta? Ho sbagliato qualche comportamento, è stato un mese difficile"

14 febbraio 2026 18:20

Ranieri: "Oggi abbiamo fatto una grandissima partita, ho sempre cercato di allenarmi al massimo"

14 febbraio 2026 17:43

Corriere dello Sport: "Ranieri proverà ad insediare Vanoli per un posto dal 1'"

14 febbraio 2026 09:47

Nazione evidenzia: “Pongracic-Comuzzo? Ultima chiamata. Poi Rugani e Ranieri”

13 febbraio 2026 08:46

Di Marzio riporta: "Romagnoli resta alla Lazio fino a giugno", niente addio viola per Ranieri

31 gennaio 2026 15:16

Ranieri via? Nazione: “No, troppo pochi i 5 milioni offerti dal Torino. Mai scaldato l’ipotesi di uno scambio”

30 gennaio 2026 09:28

Corriere dello Sport: "Fortini e Ranieri restano alla Fiorentina, si cercano acquirenti per Sabiri e Kouame"

30 gennaio 2026 09:12

Corriere dello Sport: "No della Fiorentina a Biraghi per Ranieri. Chiesti 8-10 milioni per la cessione"

29 gennaio 2026 09:25

Corriere Fiorentino svela: “No della Fiorentina a Sazonov come contropartita per Ranieri”

29 gennaio 2026 09:06

Nazione: “Ranieri via? Il Torino dovrebbe migliorare l’offerta da 5 milioni”

29 gennaio 2026 09:00

Pedullà: “La Fiorentina fino ad ora ha respinto il pressing del Torino per Ranieri, rifiutati gli scambi”

28 gennaio 2026 13:53

L’agente di Ranieri a caccia di un club. Corriere dello Sport: “Il Torino ha offerto alla Fiorentina Sazonov”

28 gennaio 2026 09:44

Corriere Fiorentino: “Il Torino per Ranieri ha offerto alla Fiorentina Asllani e Biraghi”

28 gennaio 2026 09:28

Nazione: “Il Torino è pronto ad offrire alla Fiorentina 5 milioni più bonus per Ranieri”

28 gennaio 2026 09:00

TMW scrive: “Il Torino propone uno scambio Biraghi-Ranieri, pronte altre contropartite”

27 gennaio 2026 17:12

Pedullà: "Ranieri più passa il tempo più è difficile che parta, il Bologna su Fazzini. Caviglia al Parma"

27 gennaio 2026 15:06

Corriere dello Sport: "L'agente sta proponendo Ranieri in giro. Ma la Fiorentina punta all'addio a titolo definitivo"

27 gennaio 2026 10:41

Nazione: “Oggi Vanoli opta per il turnover massiccio, minimo 6 cambi. Ranieri e Fortini dal 1’”

27 gennaio 2026 09:59

Nazione: “Ranieri via se chiederà ufficialmente la cessione. La Fiorentina darà l’ok se arrivano 7-8 milioni”

27 gennaio 2026 09:48

Pedullà: "Il Torino vuole Ranieri, i granata propongono scambio con Biraghi e Asllani"

27 gennaio 2026 00:10

Lady Radio rivela: "La Lazio continua a seguire Ranieri, Romagnoli o Hysaj possibili contropartite"

26 gennaio 2026 15:13

TMW: "La Fiorentina chiede 10 milioni a titolo definitivo per Ranieri, su di lui anche Parma e Cagliari"

26 gennaio 2026 12:06

Comunicato Lazio: salta Romagnoli all'Al-Sadd, questo allontana Ranieri dalla Lazio?

25 gennaio 2026 15:09

TuttoSport titola: "Il Torino spinge per Ranieri, la Lazio è dietro per il difensore viola"

25 gennaio 2026 14:27

Corriere dello Sport: "Ranieri sul mercato solo se la Fiorentina riuscirà a prendere due difensori"

25 gennaio 2026 10:11

Pedullà: "Il Torino ha continuato a informarsi per Ranieri in attesa di una decisione"

25 gennaio 2026 09:39

Vanoli: "In difesa serve qualcos'altro. Ranieri via? no, ci ho parlato, è un ottimo difensore"

24 gennaio 2026 22:49

Corriere dello Sport svela: "Ranieri ha chiesto la cessione alla Fiorentina. Il club chiede almeno 8 milioni"

24 gennaio 2026 09:59

Nazione: “La Fiorentina non vuole vendere Ranieri ma può cambiare idea se arriva offerta da 7-8 milioni”

24 gennaio 2026 09:39

"Martinelli alla Samp non giocherà mai, che ci è andato a fare? Doveva restare con De Gea"

23 gennaio 2026 22:25

Pedullà: "Per Ranieri la storia con la Fiorentina è finita. Coppola al Paris FC, per Fortini tutto fermo"

23 gennaio 2026 15:07

Amoruso: "Ranieri non ha avuto un gran comportamento, ma credo che rimarrà come riserva"

23 gennaio 2026 13:55

Pedullà: “Sondaggi di Torino e Lazio per Ranieri, Fiorentina valuta possibile uscita”

23 gennaio 2026 11:45

Corriere dello Sport: "Fortini e Ranieri via? La Fiorentina non si farà prendere per il collo. Per il terzino servono 15-20 milioni"

23 gennaio 2026 10:03

Nazione: “Se Ranieri va via, la Fiorentina potrebbe prendere due centrali di difesa”

23 gennaio 2026 09:32

Ranieri soffre questa situazione. Nazione: “La Fiorentina non vuole venderlo ma occhio alla Lazio”

23 gennaio 2026 09:30

Gazzetta: “Lazio su Ranieri, la Fiorentina potrebbe accontentarsi di meno di 5 milioni”

23 gennaio 2026 09:11

Tuttosport svela: "La Lazio piomba su Ranieri per sostituire Romagnoli. Ma piace anche Diogo Leite su cui c'è la Fiorentina"

22 gennaio 2026 10:19

Corriere dello Sport sicuro: "Ranieri vuole andare via ma la Fiorentina chiude alla sua cessione"

22 gennaio 2026 10:00

Giuffredi (Agente Ranieri) flemmatico: "Luca via da Firenze? C'è il mercato aperto, vediamo cosa succede"

21 gennaio 2026 21:19

Corriere Fiorentino: "Ranieri scontento, con l'offerta giusta può partire. C'è il Bologna? Per ora niente di concreto"

21 gennaio 2026 10:00

Pedullà: "L'agente di Fortini spinge per la Roma, occhio a Ranieri in uscita. Dzeko verso lo Schalke"

20 gennaio 2026 15:14

Malusci: "Ranieri in panchina una scelta forte, Vanoli ha voluto dare un segnale nello spogliatoio"

15 gennaio 2026 16:32

FORMAZIONE FIORENTINA: É 4-3-3, VITI AL POSTO DI RANIERI, PARISI ESTERNO DESTRO A PIEDE INVERTITO

27 dicembre 2025 11:43

Ranieri assente per squalifica. Corriere dello Sport: "Ballottaggio tra Viti e Parisi"

27 dicembre 2025 09:11

Convocati Fiorentina: recuperato Gosens. Richardson out per l’intervista non autorizzata

26 dicembre 2025 18:18

Merlo su Ranieri: “Mai piaciuto come capitano, parlava troppo. Potrebbe starci la cessione a gennaio”

24 dicembre 2025 16:40

Addio Ranieri? Gazzetta sicura: “Pronto a restare alla Fiorentina anche in futuro”

24 dicembre 2025 09:17

Repubblica: “Mercato? L’interesse per Ranieri non manca. Da capire se la perdita della fascia peserà”

24 dicembre 2025 09:16

Agente Ranieri: "Resta alla Fiorentina? Chiedetelo al nuovo direttore. Il ragazzo è serenissimo qui"

23 dicembre 2025 20:31

Flachi: "La fascia tolta a Ranieri? Io mi sarei sentito umiliato ma per me non è mai stato un capitano"

23 dicembre 2025 14:55

Trevisani: "La partita di Gudmundsson fa proprio incaz**re. Tolta la fascia a Ranieri e prima vittoria"

23 dicembre 2025 12:25

Orlando: "Ranieri non si è arrabbiato per la fascia tolta, vuole troppo bene alla Fiorentina e ha capito"

23 dicembre 2025 11:35

Corriere Fiorentino: “Vanoli ha tolto la fascia a Ranieri dopo Losanna, accettato il passo indietro”

23 dicembre 2025 09:48

TgR rivela: "Vanoli ha chiesto a Ranieri di fare un passo indietro. Da ieri De Gea è il nuovo capitano"

22 dicembre 2025 18:04

Ariatti: "La fascia deve essere restituita a Ranieri, rispecchia i valori che deve avere un capitano"

22 dicembre 2025 16:15

Le decisioni del giudice sportivo: ammenda alla società per lancio di fumogeni, Ranieri squalificato per un turno

22 dicembre 2025 16:02

Nazione: “Stop al ritiro iniziato una settimana fa. Ma oggi seduta al Viola Park. Ranieri squalificato a Parma”

22 dicembre 2025 09:11

Corriere Fiorentino: “Salvarsi resta un‘impresa per la Fiorentina. Rottura Fiesole-Commisso. Ranieri declassato”

22 dicembre 2025 08:56

La scelta di affidare la fascia a De Gea e non a Ranieri è stata di Vanoli

21 dicembre 2025 20:30

Vanoli toglie la fascia a Ranieri, sarà De Gea il capitano contro l'Udinese

21 dicembre 2025 17:22

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