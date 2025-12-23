23 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:09

Trevisani: “La partita di Gudmundsson fa proprio incaz**re. Tolta la fascia a Ranieri e prima vittoria”

23 Dicembre · 12:25

Riccardo Trevisani ha parlato a Cronache di Spogliatoio della situazione della Fiorentina nel corso dell’ultima puntata di Fontana di Trevi, queste le sue parole

“A titolo di cronaca: fascia tolta a Ranieri e prima vittoria della Fiorentina. Ma è una coincidenza. L’Udinese era in 10 dal settimo minuto quindi andrei piano con i festeggiamenti, non si sono risolti i problemi togliendo la fascia a Ranieri. Parisi sembrava Robben, ha fatto una partita di cui non ho memoria. Come se prendi un portiere e lo metti centravanti è la stessa cosa. Parisi lancia Kean nell’espulsione di Okoye, prende la punizione dell’1-0, fa l’assist per il 2-0 di Gudmundsson e segna praticamente lui il 4-0 di Kean. Ha fatto una partita clamorosa. Ha giocato bene anche Dodò che quest’anno è abbonato al 5. A me piace molto Fortini. Paratici andrà a Firenze e prendono uno dei due insieme a Giuntoli dei top uomini di calcio liberi. Un contratto lungo c’è una progettualità con Commisso. Mi aspetto delle cessioni importanti a Gennaio. La gara di eri di Gudmundsson fa inca***e, fa proprio inca***re. “

