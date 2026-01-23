23 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:55

Nazione: “Se Ranieri va via, la Fiorentina potrebbe prendere due centrali di difesa”

Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Sicuramente un centrale arriverà, ma forse anche due...

Dovesse salutare anche Ranieri, la Fiorentina dovrebbe prendere due centrali di difesa. Uno arriverà a prescindere, l’altro è legato appunto al futuro di Ranieri. Ieri si è raffreddato il discorso Coppola, col Paris Fc che si è inserito per anticipare la concorrenza. Zero aggiornamenti anche sul fronte Niakaté, per il quale non si è ancora trovata la formula giusta. Resiste Diogo Leite (con Bijol e Becao) nella lista viola, anche se l’impressione è che i dirigenti possano orientarsi su altri profili negli ultimi giorni di mercato. Lo riporta La Nazione.

