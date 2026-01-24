24 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:11

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Vanoli: “In difesa serve qualcos’altro. Ranieri via? no, ci ho parlato, è un ottimo difensore”

News

Vanoli: “In difesa serve qualcos’altro. Ranieri via? no, ci ho parlato, è un ottimo difensore”

Redazione

24 Gennaio · 22:49

Aggiornamento: 24 Gennaio 2026 · 22:49

TAG:

CagliariComuzzoFiorentinaRanieriVanoli

Condividi:

di

Dopo la sconfitta del Franchi, Vanoli analizza gli errori difensivi, chiede rinforzi sul mercato e chiarisce la posizione di Ranieri

La sconfitta contro il Cagliari al Franchi lascia strascichi pesanti in casa Fiorentina, soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva. Nel post partita, Paolo Vanoli ha puntato il dito sugli errori del reparto arretrato, giudicati decisivi nell’economia del match.

Difesa? Il primo gol nasce da un errore di reparto. Una palla buttata là e Comuzzo si è perso completamente l’uomo… ma anche sulla seconda rete, ci hanno infilato in contropiede, una cosa che non accetto”.

Parole dure, che fotografano una serata complicata per la retroguardia viola. Vanoli ha poi sottolineato come, nonostante una ripresa giocata con maggiore intensità, le disattenzioni difensive abbiano compromesso il risultato finale: “Meritavamo di più nel secondo tempo, ma abbiamo sbagliato troppo dietro”.

Lo sguardo dell’allenatore si sposta inevitabilmente anche sul mercato. Dopo la cessione di Pablo Marì, il tecnico ha ribadito la necessità di intervenire per rinforzare il reparto: “Con la cessione di Pablo Marì, ora ci serve un altro difensore. La società è la prima a volermi accontentare col mercato”.

Infine, Vanoli ha voluto spegnere le voci su un possibile allontanamento di Ranieri, confermando la fiducia nei suoi confronti: “Ranieri via? No, ci ho parlato. Gli ho detto cosa penso di lui e lo ritengo un ottimo giocatore”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio