Vanoli: “In difesa serve qualcos’altro. Ranieri via? no, ci ho parlato, è un ottimo difensore”

La sconfitta contro il Cagliari al Franchi lascia strascichi pesanti in casa Fiorentina, soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva. Nel post partita, Paolo Vanoli ha puntato il dito sugli errori del reparto arretrato, giudicati decisivi nell’economia del match.

“Difesa? Il primo gol nasce da un errore di reparto. Una palla buttata là e Comuzzo si è perso completamente l’uomo… ma anche sulla seconda rete, ci hanno infilato in contropiede, una cosa che non accetto”.

Parole dure, che fotografano una serata complicata per la retroguardia viola. Vanoli ha poi sottolineato come, nonostante una ripresa giocata con maggiore intensità, le disattenzioni difensive abbiano compromesso il risultato finale: “Meritavamo di più nel secondo tempo, ma abbiamo sbagliato troppo dietro”.

Lo sguardo dell’allenatore si sposta inevitabilmente anche sul mercato. Dopo la cessione di Pablo Marì, il tecnico ha ribadito la necessità di intervenire per rinforzare il reparto: “Con la cessione di Pablo Marì, ora ci serve un altro difensore. La società è la prima a volermi accontentare col mercato”.

Infine, Vanoli ha voluto spegnere le voci su un possibile allontanamento di Ranieri, confermando la fiducia nei suoi confronti: “Ranieri via? No, ci ho parlato. Gli ho detto cosa penso di lui e lo ritengo un ottimo giocatore”.