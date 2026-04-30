Palladino via dall'Atalanta? Cm.it: "L'ex Fiorentina Pioli pronto a tornare a guidare una panchina"

Intreccio di panchine tra due allenatori ex Fiorentina?

Arrivato alla guida dell’Atalanta in seguito all’esonero di Juric, Raffaele Palladino ha fatto bene in nerazzurro con il tecnico che, però, potrebbe non essere confermato sulla panchina della formazione lombarda che si starebbe già guardando attorno.

Non ci sarebbe completa unità d’intenti tra il tecnico e la società con l’Atalanta che starebbe già valutando le ipotesi per la propria panchina qualora dovesse arrivare una separazione tra le parti. Tra i vari nomi che sono circolati ci sono quelli di Maurizio Sarri, Vincenzo Italiano e Thiago Motta ma, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, un altro candidato sarebbe Stefano Pioli con l’ex tecnico di Milan e Fiorentina pronto a ripartire dopo una prima parte di stagione difficile alla guida dei viola.