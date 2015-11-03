Notizie Palladino Fiorentina

Palladino e Firenze feeling mai nato. Nazione: “Nonostante i 65 punti, verrà accolto con indifferenza”
20 maggio 2026 09:18
Da Bergamo: "Palladino rompe con l'Atalanta, Sarri e Giuntoli in pole per il nuovo percorso nerazzurro"
19 maggio 2026 14:20
Colantuono: “Palladino e Juric due grandi allenatori. Palladino si merita la riconferma”
14 maggio 2026 17:01
Orsi: "Per la panchina della Nazionale vorrei vedere uno tra Italiano e Palladino, ci vuole uno in rampa di lancio"
01 maggio 2026 15:59
Palladino via dall'Atalanta? Cm.it: "L'ex Fiorentina Pioli pronto a tornare a guidare una panchina"
30 aprile 2026 13:06
Atalanta ko a Cagliari ma Palladino non ha dubbi: "È mancato solo un po' di culo"
27 aprile 2026 21:48
Palladino: "Abbiamo fatto una grande scalata, peccato non aver iniziato il campionato con l'Atalanta"
18 aprile 2026 23:57
Spalletti sgambetta Palladino nella corsa Champions: Boga firma il colpo che vale il 4° posto
11 aprile 2026 23:15
Corriere Fiorentino: “Italiano nervoso sullo staff medico della Fiorentina, Palladino voleva cambiarlo”
11 aprile 2026 09:44
Palladino: "Commisso era come un papà per me. Mi è stato vicino quando mia mamma stava male"
04 aprile 2026 12:17
Palladino ricorda Commisso: “Un papà, un’umanità incredibile. Mi è stato vicino”
04 aprile 2026 09:53
Palladino: “65 punti? Non so quando li rifaranno. Io via con una telefonata. Alleno per ambizione"
04 aprile 2026 09:51
Palladino dopo l'umiliazione in Champions attacca: "In Italia siamo indietro, non abbiamo qualità"
19 marzo 2026 13:03
Palladino da incubo in Champions: l'Atalanta perde 4-1. E' 10-2 nel doppio confronto.
18 marzo 2026 22:58
Sabatini: "Palladino ha sbagliato tutto, umiliazione senza scuse. Il Bayern non è mica il Monza"
12 marzo 2026 16:43
Pedullà durissimo: "Palladino deve essere più umile, ha scritto la pagina più nera come sconfitta dell'Atalanta"
12 marzo 2026 14:19
Palladino si è già preso l'Atalanta: per lui pronto il rinnovo di contratto fino al 2029
12 marzo 2026 12:24
Scontro in diretta tra Palladino e Capello: “Eh meno male che avevi studiato bene il Bayern…”
11 marzo 2026 00:03
Notte da incubo per Palladino. Figuraccia Atalanta, finisce in maniera imbarazzante: é 1-6.
10 marzo 2026 23:02
Palladino: “Prima del Bayern tanti messaggi di in bocca al lupo dai miei ex calciatori della Fiorentina”
10 marzo 2026 12:39
La Serie A premia Palladino: è lui l'allenatore del mese di Febbraio. 3 vittorie e 1 pareggio
06 marzo 2026 12:50
Malesani: “Palladino? Con lui continuità, l’arrivo di Pioli ha influito negativamente. Problema credo sia mentale”
06 marzo 2026 09:04
Palladino risponde a Conte: ”Un allenatore si è lamentato, ma giocare ogni tre giorni è un orgoglio”
05 marzo 2026 11:18
Palladino: “L'inferiorità numerica è stata un vantaggio per gli avversari”, l'Atalanta cade col Sassuolo
01 marzo 2026 20:38
Viviano punge: "Palladino a Bergamo è un altro allenatore. A Firenze giocava in modo pallosissimo"
28 febbraio 2026 16:43
Da Bergamo esaltano Palladino: "Viene avanti come Mosé, Gasperini non è più un ricordo"
27 febbraio 2026 13:51
"Palladino un predestinato, per tutto il calcio italiano un piacere vederlo lavorare a questi livelli"
25 febbraio 2026 22:49
Palladino schianta il Dortmund, il 4-1 ai gialloneri porta l'Atalanta agli ottavi di Champions
25 febbraio 2026 22:26
Cecchi: "A Firenze Palladino è stato troppo colpevolizzato, anche la Curva a fine anno non lo voleva"
23 febbraio 2026 14:11
Palladino vola a Bergamo: da quando allena l'Atalanta solo l'Inter e Chivu hanno fatto meglio di lui
23 febbraio 2026 11:50
Colantuono esalta mister Palladino: "Allenatore tra i più interessanti, ha un grande futuro davanti"
18 febbraio 2026 23:29
Palladino castiga ancora la Juventus: ancora un 3-0 e Spalletti eliminato dalla Coppa Italia
06 febbraio 2026 11:54
I problemi della Fiorentina? No, le soluzioni. Palladino e Italiano, due percorsi da rivalutare totalmente
02 febbraio 2026 11:42
Baldini: "Non abbiamo mai difeso Palladino ma ha battuto record storici, dovremmo farci qualche domanda"
31 gennaio 2026 15:50
Sorteggio sfortunato per l'Atalanta di Palladino: pesca il Borussia Dortmund, l'Inter va a Bodo
30 gennaio 2026 12:44
Palladino ricorda Commisso: “Raro trovare persone come lui nel mondo del calcio”
21 gennaio 2026 16:07
Il ricordo di Raffaele Palladino sulla scomparsa di Rocco Commisso: "Come un padre"
17 gennaio 2026 21:22
Bucchioni su Dodò: "Non vuole rinnovare, se l'Inter è interessata ci farei un pensierino a darlo via"
13 gennaio 2026 13:56
Palladino: "Nessuno mi ha cacciato dalla Fiorentina, sono andato via io. Non c'erano visioni uguali"
11 gennaio 2026 11:16
Palladino non si ferma più: batte anche il Torino e centra la nona vittoria in 12 gare
10 gennaio 2026 23:21
Palladino batte Italiano e lo supera in classifica. Con lui l'Atalanta è rinata ed è tornata in zona Europa
08 gennaio 2026 13:23
Scontro Palladino-Mancini: "Si è buttato, stai su. Hai paura." Il difensore lo zittisce con il dito
07 gennaio 2026 12:26
Scontro Gasperini-Palladino: vola un "buffone" indirizzato all'ex tecnico della Fiorentina
04 gennaio 2026 00:00
Atalanta-Roma 1-0, decide Scalvini ma il Var accende le polemiche: forti tensioni nel finale
03 gennaio 2026 23:23
Palladino: "Samardzic è un giocatore importante per l'Atalanta: ha qualità, dribbling, tiro e un grande talento"
02 gennaio 2026 21:26
Palladino, voto 6,5. Nazione: “Il 2025 inizia con un tonfo. La Fiorentina ha sofferto, ha sbagliato ma si è ripresa”
31 dicembre 2025 09:51
Repubblica: “Vanoli ha replicato quanto fatto da Palladino, ha ascoltato i giocatori. A Parma la riprova”
23 dicembre 2025 09:39
L'Atalanta è rinata con Palladino: dal suo arrivo 6 vittorie in 8 partite, è tornata in zona Europa
22 dicembre 2025 12:00
Bucchioni: "La Fiorentina è in mano a gente inadeguata, Ferrari non è un uomo di calcio"
16 dicembre 2025 13:24
Bucchioni: "Vanoli ha scelto di non decidere, non è una figura capace di trainare lo spogliatoio"
09 dicembre 2025 13:21
Il Verona asfalta 3-1 l'Atalanta. Fiorentina ultimissima, con i Wolves unica in Europa senza vittorie
06 dicembre 2025 22:58
Palladino il primo a credere nei giocatori della Fiorentina: quegli abbracci ne sono la dimostrazione
06 dicembre 2025 11:41
Nazione: “Palladino passò dai 3 a 4 in difesa, fu un porto sicuro nelle difficoltà”
04 dicembre 2025 08:23
Poesio: "Vanoli reclama gli esterni, ma ricordiamoci che è stato Palladino a metterli ai margini"
02 dicembre 2025 17:20
Ferrari: ”Palladino? Convinti di Vanoli”, ma il tecnico smentisce il DG: ”C’è stata una chiacchierata”
01 dicembre 2025 11:29
Corriere Fiorentino evidenzia: “In appena 12 mesi si è capovolto il mondo della Fiorentina. Era a -1 dal Napoli”
01 dicembre 2025 09:18
Palladino: "Potevo tornare alla Fiorentina, c'è stata una chiacchierata. 9 giocatori su 11 sono gli stessi"
30 novembre 2025 21:08
Nazione rivela: “Troppe le richieste di Palladino per essere accolte: così la Fiorentina ha virato su Vanoli”
30 novembre 2025 10:23
Gazzetta: “Kean ritrova Palladino che l’ha fatto risorgere, adesso vuole farlo piangere”
30 novembre 2025 09:36
Corriere dello Sport: "'Oh, male male non era', ecco il passa parola dei tifosi viola su Palladino"
30 novembre 2025 09:19
Poesio: "Tutte le squadre sanno che contro i viola possono fare punti, alla Fiorentina manca Palladino"
29 novembre 2025 19:08
Baldini durissimo: “I tifosi hanno mandato via Italiano, Palladino e Pradè. Fiorentina principale candidata alla retrocessione”
29 novembre 2025 16:13
Palladino dopo la vittoria in Champions: ”Ci serviva una scintilla. Fiorentina? Sfida importantissima”
27 novembre 2025 10:50
L'Atalanta cala il tris e sbanca Francoforte, esordio super per Palladino in Champions
26 novembre 2025 23:21
Scamacca esalta Palladino: "Una ventata d'aria fresca, ci ha trasmesso tranquillità e ci da sicurezza"
25 novembre 2025 22:17
L'Eco di Bergamo: "Ipotesi 3-4-3. Palladino pensa al cambio modulo in Champions e contro la Fiorentina"
25 novembre 2025 13:26
Palladino cade all’esordio: il Napoli travolge l’Atalanta 3-1. Domenica prossima sfida la Fiorentina
22 novembre 2025 23:11
Pioli no, Vanoli vedremo... dal disastro alla speranza, urge fare punti
22 novembre 2025 14:48
Palladino: "Ho scelto io di restare fermo. Qui all'Atalanta mi ha colpito la compattezza societaria"
19 novembre 2025 19:37
Corriere Fiorentino: “Franchi? Con Palladino è stato un fortino. Nel campionato in corso solo un punto”
19 novembre 2025 09:09
Percassi sicuro: “Palladino in cuor suo ha continuato a sparare in una chance nell’Atalanta”
15 novembre 2025 09:15
Maspero: "Un anno fa la Fiorentina era solida e matura, oggi è senza guida ma non è tutta colpa di Pioli"
14 novembre 2025 15:42
Bucciantini: "Palladino ha fatto 65 punti a Firenze, ora la squadra non è più debole ma non vince mai"
13 novembre 2025 13:57
Ambrosini: "Palladino a Bergamo deve proporre un bel calcio come a Monza, non quello di Firenze"
12 novembre 2025 14:00
Disastro di Pioli: la Fiorentina ha 17 punti in meno della scorsa stagione, da prima ad ultima in 12 mesi
12 novembre 2025 11:50
"Palladino perfetto per l'Atalanta. A Firenze 65 punti ma sembrava avesse fatto male"
11 novembre 2025 22:43
Malesani spiega: "Vanoli è l'uomo giusto per la Fiorentina. Italiano è il migliore allenatore in Europa"
11 novembre 2025 22:42
Adesso è anche ufficiale: Palladino è il nuovo allenatore dell’Atalanta, contratto fino al 2027
11 novembre 2025 15:09
Pedullà: "Palladino mai in corsa per la Fiorentina dopo un addio traumatico né per la Juve"
11 novembre 2025 12:30
Palladino sarà il nuovo allenatore dell'Atalanta, per lui un contratto fino al 2027. Sostituirà Juric
10 novembre 2025 10:41
Mandragora premiato al Gran Galà del calcio: Ha vinto il premio di miglior centrocampista dello scorso campionato
08 novembre 2025 16:50
Viviano su Pradé: "Non ci si dimette di sabato mattina prima di una gara vitale, la Fiorentina non ha società"
07 novembre 2025 14:24
Moretto: "Palladino potrebbe andare al Wolverhampton dopo essere stato avvicinato alla Fiorentina per il post Pioli"
07 novembre 2025 13:16
Le 4 richieste (rifiutate) di Palladino alla Fiorentina: "Carta bianca, contatto diretto con Commisso, poi..."
06 novembre 2025 15:01
Pedullà: "Palladino scalpita per tornare in panchina, ma solo alle sue condizioni. Rifiutate proposte non convincenti"
06 novembre 2025 14:49
Nicoletti: "Il signor Ferrari sa che fanno i cori sulla B ai tifosi della Fiorentina?"
06 novembre 2025 13:50
Tiribocchi: "Alla Fiorentina c'è bisogno di uno come Vanoli piuttosto che un profilo grande come Mancini"
06 novembre 2025 13:30
Accordo Fiorentina-Vanoli ma Goretti cerca di convincerli su Palladino: il tecnico chiede carta bianca
05 novembre 2025 20:50
Merlo sicuro: "Io andrei diretto su Palladino, basta vincere e i tifosi non contestano più"
05 novembre 2025 16:39
Corriere dello Sport: "Lo spogliatoio spinge per Palladino, ma decide Commisso. Pesa il dietrofront di maggio"
05 novembre 2025 09:23
Nazione: “D’Aversa in pole? No, Vanoli in prima fila. Goretti spinge per Nesta. La squadra rivuole Palladino”
05 novembre 2025 09:05
Palladino ancora non contattato ma Goretti tiene aperta questa possibilità. La squadra lo rivuole
04 novembre 2025 21:21
Palladino è la scelta migliore per la Fiorentina, conosce bene la squadra e i problemi fuori dal campo
04 novembre 2025 18:06
Goretti non vuole D'Aversa, scelta voluta dagli uomini di Pradè in società. La squadra vuole Palladino
04 novembre 2025 12:42
Nazione: “Italiano e Palladino hanno fatto miracoli ma si sono dimessi. Il Viola Park da solo non fa gol”
04 novembre 2025 09:09
Nazione: “D’Aversa in pole. Palladino? Gradito a gran parte della squadra, ma nessun contatto”
04 novembre 2025 08:58
Diversi giocatori vogliono il ritorno di Palladino, messaggi all'ex tecnico. Ad ora mai contattato dalla società
03 novembre 2025 17:54
Sandrelli: “Non vanno chieste le dimissioni a Pioli, i contratti vanno rispettati”
03 novembre 2025 16:52
Nessun contatto tra la Fiorentina e Palladino fino ad ora. Pioli non vuole dimettersi, si tratta
03 novembre 2025 10:17
Nazione: “Palladino? La Fiorentina ci proverà ma occhio all’Atalanta. De Rossi? Piace a Ferrari”
03 novembre 2025 09:34
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