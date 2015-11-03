Labaro Viola

Notizie Palladino Fiorentina

Palladino e Firenze feeling mai nato. Nazione: “Nonostante i 65 punti, verrà accolto con indifferenza”

20 maggio 2026 09:18

Da Bergamo: "Palladino rompe con l'Atalanta, Sarri e Giuntoli in pole per il nuovo percorso nerazzurro"

19 maggio 2026 14:20

Colantuono: “Palladino e Juric due grandi allenatori. Palladino si merita la riconferma”

14 maggio 2026 17:01

Orsi: "Per la panchina della Nazionale vorrei vedere uno tra Italiano e Palladino, ci vuole uno in rampa di lancio"

01 maggio 2026 15:59

Palladino via dall'Atalanta? Cm.it: "L'ex Fiorentina Pioli pronto a tornare a guidare una panchina"

30 aprile 2026 13:06

Atalanta ko a Cagliari ma Palladino non ha dubbi: "È mancato solo un po' di culo"

27 aprile 2026 21:48

Palladino: "Abbiamo fatto una grande scalata, peccato non aver iniziato il campionato con l'Atalanta"

18 aprile 2026 23:57

Spalletti sgambetta Palladino nella corsa Champions: Boga firma il colpo che vale il 4° posto

11 aprile 2026 23:15

Corriere Fiorentino: “Italiano nervoso sullo staff medico della Fiorentina, Palladino voleva cambiarlo”

11 aprile 2026 09:44

Palladino: "Commisso era come un papà per me. Mi è stato vicino quando mia mamma stava male"

04 aprile 2026 12:17

Palladino ricorda Commisso: “Un papà, un’umanità incredibile. Mi è stato vicino”

04 aprile 2026 09:53

Palladino: “65 punti? Non so quando li rifaranno. Io via con una telefonata. Alleno per ambizione"

04 aprile 2026 09:51

Palladino dopo l'umiliazione in Champions attacca: "In Italia siamo indietro, non abbiamo qualità"

19 marzo 2026 13:03

Palladino da incubo in Champions: l'Atalanta perde 4-1. E' 10-2 nel doppio confronto.

18 marzo 2026 22:58

Sabatini: "Palladino ha sbagliato tutto, umiliazione senza scuse. Il Bayern non è mica il Monza"

12 marzo 2026 16:43

Pedullà durissimo: "Palladino deve essere più umile, ha scritto la pagina più nera come sconfitta dell'Atalanta"

12 marzo 2026 14:19

Palladino si è già preso l'Atalanta: per lui pronto il rinnovo di contratto fino al 2029

12 marzo 2026 12:24

Scontro in diretta tra Palladino e Capello: “Eh meno male che avevi studiato bene il Bayern…”

11 marzo 2026 00:03

Notte da incubo per Palladino. Figuraccia Atalanta, finisce in maniera imbarazzante: é 1-6.

10 marzo 2026 23:02

Palladino: “Prima del Bayern tanti messaggi di in bocca al lupo dai miei ex calciatori della Fiorentina”

10 marzo 2026 12:39

La Serie A premia Palladino: è lui l'allenatore del mese di Febbraio. 3 vittorie e 1 pareggio

06 marzo 2026 12:50

Malesani: “Palladino? Con lui continuità, l’arrivo di Pioli ha influito negativamente. Problema credo sia mentale”

06 marzo 2026 09:04

Palladino risponde a Conte: ”Un allenatore si è lamentato, ma giocare ogni tre giorni è un orgoglio”

05 marzo 2026 11:18

Palladino: “L'inferiorità numerica è stata un vantaggio per gli avversari”, l'Atalanta cade col Sassuolo

01 marzo 2026 20:38

Viviano punge: "Palladino a Bergamo è un altro allenatore. A Firenze giocava in modo pallosissimo"

28 febbraio 2026 16:43

Da Bergamo esaltano Palladino: "Viene avanti come Mosé, Gasperini non è più un ricordo"

27 febbraio 2026 13:51

"Palladino un predestinato, per tutto il calcio italiano un piacere vederlo lavorare a questi livelli"

25 febbraio 2026 22:49

Palladino schianta il Dortmund, il 4-1 ai gialloneri porta l'Atalanta agli ottavi di Champions

25 febbraio 2026 22:26

Cecchi: "A Firenze Palladino è stato troppo colpevolizzato, anche la Curva a fine anno non lo voleva"

23 febbraio 2026 14:11

Palladino vola a Bergamo: da quando allena l'Atalanta solo l'Inter e Chivu hanno fatto meglio di lui

23 febbraio 2026 11:50

Colantuono esalta mister Palladino: "Allenatore tra i più interessanti, ha un grande futuro davanti"

18 febbraio 2026 23:29

Palladino castiga ancora la Juventus: ancora un 3-0 e Spalletti eliminato dalla Coppa Italia

06 febbraio 2026 11:54

I problemi della Fiorentina? No, le soluzioni. Palladino e Italiano, due percorsi da rivalutare totalmente

02 febbraio 2026 11:42

Baldini: "Non abbiamo mai difeso Palladino ma ha battuto record storici, dovremmo farci qualche domanda"

31 gennaio 2026 15:50

Sorteggio sfortunato per l'Atalanta di Palladino: pesca il Borussia Dortmund, l'Inter va a Bodo

30 gennaio 2026 12:44

Palladino ricorda Commisso: “Raro trovare persone come lui nel mondo del calcio”

21 gennaio 2026 16:07

Il ricordo di Raffaele Palladino sulla scomparsa di Rocco Commisso: "Come un padre"

17 gennaio 2026 21:22

Bucchioni su Dodò: "Non vuole rinnovare, se l'Inter è interessata ci farei un pensierino a darlo via"

13 gennaio 2026 13:56

Palladino: "Nessuno mi ha cacciato dalla Fiorentina, sono andato via io. Non c'erano visioni uguali"

11 gennaio 2026 11:16

Palladino non si ferma più: batte anche il Torino e centra la nona vittoria in 12 gare

10 gennaio 2026 23:21

Palladino batte Italiano e lo supera in classifica. Con lui l'Atalanta è rinata ed è tornata in zona Europa

08 gennaio 2026 13:23

Scontro Palladino-Mancini: "Si è buttato, stai su. Hai paura." Il difensore lo zittisce con il dito

07 gennaio 2026 12:26

Scontro Gasperini-Palladino: vola un "buffone" indirizzato all'ex tecnico della Fiorentina

04 gennaio 2026 00:00

Atalanta-Roma 1-0, decide Scalvini ma il Var accende le polemiche: forti tensioni nel finale

03 gennaio 2026 23:23

Palladino: "Samardzic è un giocatore importante per l'Atalanta: ha qualità, dribbling, tiro e un grande talento"

02 gennaio 2026 21:26

Palladino, voto 6,5. Nazione: “Il 2025 inizia con un tonfo. La Fiorentina ha sofferto, ha sbagliato ma si è ripresa”

31 dicembre 2025 09:51

Repubblica: “Vanoli ha replicato quanto fatto da Palladino, ha ascoltato i giocatori. A Parma la riprova”

23 dicembre 2025 09:39

L'Atalanta è rinata con Palladino: dal suo arrivo 6 vittorie in 8 partite, è tornata in zona Europa

22 dicembre 2025 12:00

Bucchioni: "La Fiorentina è in mano a gente inadeguata, Ferrari non è un uomo di calcio"

16 dicembre 2025 13:24

Bucchioni: "Vanoli ha scelto di non decidere, non è una figura capace di trainare lo spogliatoio"

09 dicembre 2025 13:21

Il Verona asfalta 3-1 l'Atalanta. Fiorentina ultimissima, con i Wolves unica in Europa senza vittorie

06 dicembre 2025 22:58

Palladino il primo a credere nei giocatori della Fiorentina: quegli abbracci ne sono la dimostrazione

06 dicembre 2025 11:41

Nazione: “Palladino passò dai 3 a 4 in difesa, fu un porto sicuro nelle difficoltà”

04 dicembre 2025 08:23

Poesio: "Vanoli reclama gli esterni, ma ricordiamoci che è stato Palladino a metterli ai margini"

02 dicembre 2025 17:20

Ferrari: ”Palladino? Convinti di Vanoli”, ma il tecnico smentisce il DG: ”C’è stata una chiacchierata”

01 dicembre 2025 11:29

Corriere Fiorentino evidenzia: “In appena 12 mesi si è capovolto il mondo della Fiorentina. Era a -1 dal Napoli”

01 dicembre 2025 09:18

Palladino: "Potevo tornare alla Fiorentina, c'è stata una chiacchierata. 9 giocatori su 11 sono gli stessi"

30 novembre 2025 21:08

Nazione rivela: “Troppe le richieste di Palladino per essere accolte: così la Fiorentina ha virato su Vanoli”

30 novembre 2025 10:23

Gazzetta: “Kean ritrova Palladino che l’ha fatto risorgere, adesso vuole farlo piangere”

30 novembre 2025 09:36

Corriere dello Sport: "'Oh, male male non era', ecco il passa parola dei tifosi viola su Palladino"

30 novembre 2025 09:19

Poesio: "Tutte le squadre sanno che contro i viola possono fare punti, alla Fiorentina manca Palladino"

29 novembre 2025 19:08

Baldini durissimo: “I tifosi hanno mandato via Italiano, Palladino e Pradè. Fiorentina principale candidata alla retrocessione”

29 novembre 2025 16:13

Palladino dopo la vittoria in Champions: ”Ci serviva una scintilla. Fiorentina? Sfida importantissima”

27 novembre 2025 10:50

L'Atalanta cala il tris e sbanca Francoforte, esordio super per Palladino in Champions

26 novembre 2025 23:21

Scamacca esalta Palladino: "Una ventata d'aria fresca, ci ha trasmesso tranquillità e ci da sicurezza"

25 novembre 2025 22:17

L'Eco di Bergamo: "Ipotesi 3-4-3. Palladino pensa al cambio modulo in Champions e contro la Fiorentina"

25 novembre 2025 13:26

Palladino cade all’esordio: il Napoli travolge l’Atalanta 3-1. Domenica prossima sfida la Fiorentina

22 novembre 2025 23:11

Pioli no, Vanoli vedremo... dal disastro alla speranza, urge fare punti

22 novembre 2025 14:48

Palladino: "Ho scelto io di restare fermo. Qui all'Atalanta mi ha colpito la compattezza societaria"

19 novembre 2025 19:37

Corriere Fiorentino: “Franchi? Con Palladino è stato un fortino. Nel campionato in corso solo un punto”

19 novembre 2025 09:09

Percassi sicuro: “Palladino in cuor suo ha continuato a sparare in una chance nell’Atalanta”

15 novembre 2025 09:15

Maspero: "Un anno fa la Fiorentina era solida e matura, oggi è senza guida ma non è tutta colpa di Pioli"

14 novembre 2025 15:42

Bucciantini: "Palladino ha fatto 65 punti a Firenze, ora la squadra non è più debole ma non vince mai"

13 novembre 2025 13:57

Ambrosini: "Palladino a Bergamo deve proporre un bel calcio come a Monza, non quello di Firenze"

12 novembre 2025 14:00

Disastro di Pioli: la Fiorentina ha 17 punti in meno della scorsa stagione, da prima ad ultima in 12 mesi

12 novembre 2025 11:50

"Palladino perfetto per l'Atalanta. A Firenze 65 punti ma sembrava avesse fatto male"

11 novembre 2025 22:43

Malesani spiega: "Vanoli è l'uomo giusto per la Fiorentina. Italiano è il migliore allenatore in Europa"

11 novembre 2025 22:42

Adesso è anche ufficiale: Palladino è il nuovo allenatore dell’Atalanta, contratto fino al 2027

11 novembre 2025 15:09

Pedullà: "Palladino mai in corsa per la Fiorentina dopo un addio traumatico né per la Juve"

11 novembre 2025 12:30

Palladino sarà il nuovo allenatore dell'Atalanta, per lui un contratto fino al 2027. Sostituirà Juric

10 novembre 2025 10:41

Mandragora premiato al Gran Galà del calcio: Ha vinto il premio di miglior centrocampista dello scorso campionato

08 novembre 2025 16:50

Viviano su Pradé: "Non ci si dimette di sabato mattina prima di una gara vitale, la Fiorentina non ha società"

07 novembre 2025 14:24

Moretto: "Palladino potrebbe andare al Wolverhampton dopo essere stato avvicinato alla Fiorentina per il post Pioli"

07 novembre 2025 13:16

Le 4 richieste (rifiutate) di Palladino alla Fiorentina: "Carta bianca, contatto diretto con Commisso, poi..."

06 novembre 2025 15:01

Pedullà: "Palladino scalpita per tornare in panchina, ma solo alle sue condizioni. Rifiutate proposte non convincenti"

06 novembre 2025 14:49

Nicoletti: "Il signor Ferrari sa che fanno i cori sulla B ai tifosi della Fiorentina?"

06 novembre 2025 13:50

Tiribocchi: "Alla Fiorentina c'è bisogno di uno come Vanoli piuttosto che un profilo grande come Mancini"

06 novembre 2025 13:30

Accordo Fiorentina-Vanoli ma Goretti cerca di convincerli su Palladino: il tecnico chiede carta bianca

05 novembre 2025 20:50

Merlo sicuro: "Io andrei diretto su Palladino, basta vincere e i tifosi non contestano più"

05 novembre 2025 16:39

Corriere dello Sport: "Lo spogliatoio spinge per Palladino, ma decide Commisso. Pesa il dietrofront di maggio"

05 novembre 2025 09:23

Nazione: “D’Aversa in pole? No, Vanoli in prima fila. Goretti spinge per Nesta. La squadra rivuole Palladino”

05 novembre 2025 09:05

Palladino ancora non contattato ma Goretti tiene aperta questa possibilità. La squadra lo rivuole

04 novembre 2025 21:21

Palladino è la scelta migliore per la Fiorentina, conosce bene la squadra e i problemi fuori dal campo

04 novembre 2025 18:06

Goretti non vuole D'Aversa, scelta voluta dagli uomini di Pradè in società. La squadra vuole Palladino

04 novembre 2025 12:42

Nazione: “Italiano e Palladino hanno fatto miracoli ma si sono dimessi. Il Viola Park da solo non fa gol”

04 novembre 2025 09:09

Nazione: “D’Aversa in pole. Palladino? Gradito a gran parte della squadra, ma nessun contatto”

04 novembre 2025 08:58

Diversi giocatori vogliono il ritorno di Palladino, messaggi all'ex tecnico. Ad ora mai contattato dalla società

03 novembre 2025 17:54

Sandrelli: “Non vanno chieste le dimissioni a Pioli, i contratti vanno rispettati”

03 novembre 2025 16:52

Nessun contatto tra la Fiorentina e Palladino fino ad ora. Pioli non vuole dimettersi, si tratta

03 novembre 2025 10:17

Nazione: “Palladino? La Fiorentina ci proverà ma occhio all’Atalanta. De Rossi? Piace a Ferrari”

03 novembre 2025 09:34

Archivio

Esplora l'archivio di Palladino

Sett. 21 Sett. 20 Sett. 18 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12
Sett. 51 Sett. 22 Sett. 16 Sett. 8 Sett. 1
Sett. 41