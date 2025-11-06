Tiribocchi: "Alla Fiorentina c'è bisogno di uno come Vanoli piuttosto che un profilo grande come Mancini"

L'ex attaccante di Lecce ed Atalanta è intervenuto per parlare della brutta situazione in casa viola con l'esonero di Pioli

A Cronache di Spogliatoio è intervenuto l'ex attaccante di Atalanta e Lecce Simone Tiribocchi per parlare della Fiorentina: "Adesso bisogna fare una scelta per salvare la Fiorentina perché da novembre questa paura arriva fino a marzo, mi ricorda la Roma dell'anno passato dove aveva cominciato molto male e poi Ranieri ha fatto un miracolo. La Fiorentina sta cercando un tecnico esperto, infatti ha tentato di chiudere D'Aversa e ora sta provando a prendere Vanoli che è uno di pressing e grinta. Per intenderci è inutile convincere Mancini perché devi fare un campionato di lotta e non devi fare un calcio molto spumeggiante di stile."

Prosegue: "A me è piaciuto come si è presentato Galloppa e mi ha colpito quando ha detto che avrebbe voluto cambiare tutto perché se ti esprimi così, significa che viene dall'interno perché i giocatori non erano contenti di Pioli. Col Lecce la squadra non era con lui e si era totalmente allontanata da quello che voleva fare."

Sulla società: "Hanno fatto tanta confusione in estate con un mercato che ha portato tanti centrocampisti uguali e tre punte dove ne gioca solo uno. Tutto nasce dallo screzio tra Pradé e Palladino che è la radice di tutto il problema perché sennò avresti lui e avresti dato più continuità. La stagione è partita male e ora è dura risalire in tutti i modi."