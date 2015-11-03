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Notizie Tiribocchi Fiorentina

Tiribocchi: "Alla Fiorentina c'è bisogno di uno come Vanoli piuttosto che un profilo grande come Mancini"

06 novembre 2025 13:30

Tiribocchi: "Il match con la Lazio non è l'ultima spiaggia. La Fiorentina è un'ottima squadra"

18 settembre 2024 19:00

Tiribocchi: "Fiorentina meglio di Lazio e Roma, lotta al 5° posto. Anno scorso il problema era il centravanti"

14 settembre 2023 13:38

Tiribocchi: "Se Cabral avesse avuto la fiducia data a Jovic, staremmo parlando di altri numeri"

16 gennaio 2023 19:27

Tiribocchi: "Il Napoli ha demeritato? No, i meriti sono tutti della Fiorentina. Viola superlativi oggi"

10 aprile 2022 17:44

Tiribocchi: "Vlahovic ha forza ma deve migliorare nei movimenti"

16 marzo 2021 15:35

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