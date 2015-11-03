Notizie Tiribocchi Fiorentina

Tiribocchi: "Alla Fiorentina c'è bisogno di uno come Vanoli piuttosto che un profilo grande come Mancini"
06 novembre 2025 13:30
Tiribocchi: "Il match con la Lazio non è l'ultima spiaggia. La Fiorentina è un'ottima squadra"
18 settembre 2024 19:00
Tiribocchi: "Fiorentina meglio di Lazio e Roma, lotta al 5° posto. Anno scorso il problema era il centravanti"
14 settembre 2023 13:38
Tiribocchi: "Se Cabral avesse avuto la fiducia data a Jovic, staremmo parlando di altri numeri"
16 gennaio 2023 19:27
Tiribocchi: "Il Napoli ha demeritato? No, i meriti sono tutti della Fiorentina. Viola superlativi oggi"
10 aprile 2022 17:44
Tiribocchi: "Vlahovic ha forza ma deve migliorare nei movimenti"
16 marzo 2021 15:35
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