Tiribocchi: "Il match con la Lazio non è l'ultima spiaggia. La Fiorentina è un'ottima squadra"

Simone Tiribocchi ha rilasciato un'intervista ai microfoni di LazioNews24 e si è soffermato anche sulla partita di domenica tra Fiorentina e Lazio. Queste le sue parole:"È una partita complicatissima....

Simone Tiribocchi ha rilasciato un'intervista ai microfoni di LazioNews24 e si è soffermato anche sulla partita di domenica tra Fiorentina e Lazio. Queste le sue parole:

"È una partita complicatissima. La Fiorentina non è partita bene a causa del cambio di allenatore e sta attraversando un periodo di adattamento. I viola non sono all’ultima spiaggia, però devono dare un segnale al campionato. La Lazio, invece, può continuare a vincere, facendo una prestazione di livello. Sarà complicato perché la Fiorentina, anche se non è partita bene, per me è un’ottima squadra."

L'ATTACCANTE DEI BIANCOCELESTI A RISCHIO PER LA TRASFERTA DI FIRENZE

https://www.labaroviola.com/castellanos-out-con-la-fiorentina-la-lazio-vuole-risparmiarlo-dopo-linfortunio-contro-il-verona/268765/