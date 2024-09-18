Castellanos out con la Fiorentina? La Lazio vuole risparmiarlo dopo l'infortunio contro il Verona

Fissati per oggi gli accertamenti finali per Taty Castellanos, uscito nel secondo tempo con il Verona per un fastidio all'adduttore sinistro. Si è accasciato a terra e ha chiesto il cambio, la preoccu...

Fissati per oggi gli accertamenti finali per Taty Castellanos, uscito nel secondo tempo con il Verona per un fastidio all'adduttore sinistro. Si è accasciato a terra e ha chiesto il cambio, la preoccupazione è stata immediata, le parole post-partita l'hanno parzialmente smorzata. L'ottimismo, con estrema cautela, è aumentato dopo il primo check effettuato ieri a Formello: le immagini della prima ecografia non avrebbero evidenziato un versamento.

Lo stiramento potrebbe essere scongiurato. Sarà decisiva la risonanza di oggi pomeriggio da svolgere a Villa Mafalda, nuova struttura di riferimento biancoceleste. Chiariranno con precisione l'entità dello stop, quanto tempo eventualmente dovrà rimanere ai box. Prudenza massima nonostante le indicazioni iniziali arrivate ieri dal centro sportivo, servirà ripetere i controlli a quasi 48 ore di distanza dalla sfida all'Olimpico per avere un quadro clinico definitivo.

Di certo verrà risparmiato nella trasferta di Firenze, utilizzarlo domenica (ore 12.30) sarebbe un azzardo a prescindere dai responsi odierni, sottolinea il Corriere dello Sport. Con il Verona ha pagato le fatiche della sosta, per la prima volta è stato convocato dall'Argentina, Scaloni gli ha regalato la soddisfazione della chiamata e dell'esordio in Nazionale (ingresso nel finale contro il Cile). Ha speso energie mentali, quelle fisiche le ha sprecate soprattutto con gli allenamenti con l'Albiceleste e con il lungo volo di ritorno. Lo riporta TMW.

LE PAROLE DELLA SINDACA SARA FUNARO

https://www.labaroviola.com/funaro-commisso-mi-auguro-un-faccia-a-faccia-costruttivo-nellinteresse-di-firenze/268735/