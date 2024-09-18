Funaro: "Commisso? Mi auguro un faccia a faccia costruttivo nell'interesse di Firenze"

Intervenuta a margine di un evento istituzionale, la sindaca di Firenze Sara Funaro ha parlato dell'imminente incontro (previsto per domani) con il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, per par...

Intervenuta a margine di un evento istituzionale, la sindaca di Firenze Sara Funaro ha parlato dell'imminente incontro (previsto per domani) con il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, per parlare della situazione legata allo stadio Artemio Franchi: "Sì, l'incontro è confermato. Mi auguro che sia un faccia a faccia costruttivo nell'interesse della città e dell'amministrazione, che è quello di dare una casa alla Fiorentina e ai tifosi", si legge su Italpress.

CORRIERE DELLO SPORT: “COMMISSO INCONTRA LA SINDACA FUNARO PER IL FRANCHI, DOMANI IL SUMMIT. TANTE LE INCOGNITE”

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-commisso-incontra-la-sindaca-funaro-per-il-franchi-domani-il-summit-tante-le-incognite/268691/