Corriere dello Sport: “Commisso incontra la sindaca Funaro per il Franchi, domani il summit. Tante le incognite”

Commisso vuole sapere cosa ne sarà della Fiorentina il prossimo anno

La presenza di Commisso a Firenze, oltre che di supporto alla squadra e alla dirigenza viola, servirà anche per analizzare alcune tematiche rimaste di attualità intorno al club. Una è quella (annosa) legata allo stadio Franchi, su cui il patron vuole vedere chiaro. Sono tante le incognite sulla casa della squadra di Palladino: i 55 milioni mancanti per completare il progetto e l'opzione Padovani in ristrutturazione come impianto provvisorio.

Ci sarà già nella giornata di domani un primo incontro fra Commisso e la nuova sindaca Funaro sul tema. Il quotidiano scrive come il club non sembri gradire molto la soluzione Padovani e il magnate americano intende capire cosa ne sarà della Fiorentina il prossimo anno. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-si-allena-in-vista-della-lazio-gudmundsson-in-gruppo-nel-mirino-la-convocazione/268647/