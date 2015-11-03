Notizie Franchi Fiorentina

Macché festa. Nazione: "Andrà in scena un processo. Contestazione classica? No, forse più sarcasmo e teatralità"
09 maggio 2026 09:59
Pres. Serie A: "Col progetto Commisso lo stadio sarebbe già finito. Ma Franchi primo stadio pronto per Euro32"
07 maggio 2026 12:56
Pres. Serie A a gamba tesa: “Franchi? Come si fa a guardare la partita con uno stadio in quelle condizioni?”
05 maggio 2026 18:42
Nazione: “Restyling Franchi? Via ai lavori fino alle 22. Per i gradoni doppi turni, rebus sui fondi per l’hospitality”
29 aprile 2026 10:12
Repubblica: "Franchi? Niente soldi in più per Commisso. Arredi e sky box compresi nei 110 milioni"
29 aprile 2026 10:02
Nazione sul Franchi: "Commisso pronto a sborsare 55 milioni in cambio di almeno 50 anni di concessione"
28 aprile 2026 10:06
Nazione: “Franchi? Fiorentina pronta a sborsare 85 milioni in cambio di una concessione di 70-80 anni”
26 aprile 2026 08:00
Lavori in corso al Franchi. Repubblica: “Finiranno nel 2029 ma polemiche sul cronoprogramma”
23 aprile 2026 08:53
Corriere Fiorentino: “Franchi? Senza Europa si può accelerare. Prima metà dello stadio pronta nel 2027”
20 aprile 2026 09:05
Nazione sul Franchi: "Il commissario arriva per la corsa ad Euro 2032. Milano, Napoli e Bologna lontani"
20 aprile 2026 08:50
Nazione: "Franchi? Fiorentina pronta a sborsare 85 milioni in cambio di total control e concessione extra large"
20 aprile 2026 08:47
Nazione sul Franchi: "Entro fine mese i gradoni in Fiesole. La nuova curva prende forma"
20 aprile 2026 08:41
(VIDEO) La nazione mostra la nuova Fiesole: “Lo scheletro è pronto, apertura a Maggio 2027”
05 aprile 2026 17:38
Corriere Fiorentino: “Financing Franchi? Fiorentina-Comune servirà più tempo per la fumata bianca"
05 aprile 2026 09:48
Corriere Fiorentino: “Lo ‘scheletro’ della Fiesole è pronto. Tra un anno la curva dovrà aprire”
05 aprile 2026 09:46
Funaro: "Il Franchi sta seguendo il cronoprogramma. Fiorentina e comune devono lavorare insieme"
24 marzo 2026 12:57
Nazione: "Project del Franchi entro Aprile. Da sciogliere i nodi su spogliatoi, concessione e 30 milioni mancati"
15 marzo 2026 12:35
Galli duro: "I lavori del Franchi sono un obbrobrio, i responsabili del disastro sono pure convinti di aver fatto bene"
13 marzo 2026 13:31
Franchi? Corriere Fiorentino: "Vicino il sì della Fiorentina per 85 milioni. Si cerca la quadra sulla concessione"
11 marzo 2026 10:02
Stadio Franchi, domani ricominciano le operazioni di montaggio delle travi metalliche
02 marzo 2026 19:10
Nardella: "Per Euro 2032 Firenze è molto più avanti rispetto alle altre città, i lavori procedono"
28 febbraio 2026 16:27
Maxi trave rimossa al Franchi? Nazione: “Può essere una questione di tre ma anche di due centimetri”
26 febbraio 2026 09:49
Incredibile al Franchi: la trave messa mercoledi è stata già rimossa per un problema di allineamento
21 febbraio 2026 19:06
Corriere Fiorentino sottolinea: “Franchi? Il costo è di 265 milioni, ne mancano 60. Partita aperta con la Fiorentina”
19 febbraio 2026 09:54
Corriere Fiorentino: “Elementi di spicco al Franchi? Copertura e primi gradoni a pochi metri dal campo”
19 febbraio 2026 09:52
Nazione: “Nuova Fiesole? Da fine marzo sarà visibile. I lavori strutturali del primo lotto finiranno tra un anno”
19 febbraio 2026 09:42
Nazione: “Travi in Fiesole al Franchi? L’obiettivo è completarle entro un mese. Pesano da 24 a 40 tonnellate”
19 febbraio 2026 09:39
Corriere dello Sport: "La maxi-trave in Fiesole verrà posata oggi alle ore 12.15. Funaro presente"
18 febbraio 2026 09:18
Corriere Fiorentino svela: “Franchi? Mancano 60 milioni. Previsto incontro Funari-Ferrari. In ballo la convenzione”
18 febbraio 2026 08:57
Corriere Fiorentino rivela: “Oggi in Fiesole verrà montata la maxi trave. I lavori al Franchi accelerano”
18 febbraio 2026 08:54
Lotito: “Nuovo stadio? Il nostro progetto è stato fatto prendendo spunto dal nuovo Franchi”
10 febbraio 2026 13:26
Corriere Fiorentino: "Joseph Commisso e il Franchi? Ballano 50-60 milioni. Ferrari porta avanti la trattativa"
31 gennaio 2026 10:10
Giani svela: "Franchi? La Regione Toscana è pronta ad intervenire con i suoi fondi"
02 gennaio 2026 10:15
Funaro: "Andrò io stessa al Franchi per monitorare la situazione, contatti costanti con la Fiorentina"
27 dicembre 2025 11:55
Altra beffa per i residenti di Campo di Marte. Corriere Fiorentino: “Cantieri? Giù 24 alberi vicino al Franchi”
16 dicembre 2025 08:50
Nazione: “Da febbraio ad agosto saranno montati i gradoni: ecco tutte le date dei lavori del Franchi”
10 dicembre 2025 09:40
Repubblica sulla Fiesole: "Premi alle ditte per recuperare il ritardo, ma terminarla entro il 2026 una mission impossible"
07 dicembre 2025 11:49
Nazione: “Mercoledì sopralluogo al Franchi. Per il cronoprogramma ci siamo, può essere svelato quel giorno”
06 dicembre 2025 09:30
Corriere: "Ieri incontro tra la Funaro e la Fiorentina, difficile che Commisso investa sul Franchi"
04 dicembre 2025 12:09
Perini: "Il cronoprogramma aggiornato per il restyling del Franchi è in fase di definizione"
02 dicembre 2025 18:36
Nazione: “Stadio Franchi, operai senza il badge. Non è possibile verificare quanti in cantiere ogni giorno”
26 novembre 2025 09:26
Fiorentina multata: inflitte un’ammenda ed una diffida per i cori contro l’ex viola Vlahovic
25 novembre 2025 18:42
Funaro: “Incontro con la UEFA positivo. Per gli Europei del 2032 sarà pronta anche la tramvia”
21 novembre 2025 15:46
Il Franchi è vicino al sold out per Fiorentina-Juventus: pochi biglietti ancora disponibili
20 novembre 2025 16:47
Corriere dello Sport: "Fiorentina-Juve, mancano solo mille biglietti per il sold out"
20 novembre 2025 09:36
Corriere Fiorentino: “Franchi, in curva c’è la gru. Arrivate prime strutture in acciaio. Le carpenterie della copertura in lavorazione”
20 novembre 2025 09:25
Nazione: “Franchi sotto esame, l’UEFA dà i voti, oltre 130 i criteri da soddisfare. Oggi il vertice”
20 novembre 2025 09:19
Corriere Fiorentino: “Franchi? Con Palladino è stato un fortino. Nel campionato in corso solo un punto”
19 novembre 2025 09:09
Nazione: “Franchi? Restano due posti per entrare negli stadi per Euro32. Mancano 50-60 milioni, nodo tribuna”
19 novembre 2025 08:47
Nazione: "Franchi? Se la Fiorentina si tira fuori, avanti con il Piano B: soldi dal ministero e un mutuo"
17 novembre 2025 09:30
Nazione: "La Fiorentina non accetterà un cronoprogramma 'traballante': vuole garanzie sui lavori finiti nel 2029"
17 novembre 2025 09:26
Corriere Fiorentino: “Ferrari lancia un aut aut: o un’intesa entro la fine del 2025 o Fiorentina fuori dal progetto”
17 novembre 2025 09:21
Funaro sullo stadio: "Ritardi nell'avanzamento dei lavori, ma siamo sicuri che nel 2029 tutto sarà completato"
16 novembre 2025 14:57
Nazione: “Vertice con la UEFA per il Franchi. Fondi, tribuna e tempi gli scogli da superare”
16 novembre 2025 09:43
Ferrari duro: “Franchi? Il comune ha fatto di testa sua, il rischio Fiorentina fuori dal progetto. Perdiamo 9 milioni”
16 novembre 2025 09:21
Repubblica: "Franchi? Missione a Nyon per Funaro. Il progetto sarà presentato alla Uefa"
15 novembre 2025 09:27
Nazione: “Vanoli chiaro, elmetto in testa. Un passo alla volta, no egoismi e scelte anche divisive”
13 novembre 2025 07:56
Nazione: “Cronoprogramma Franchi atteso da settimane, la pubblicazione arriverà a stretto giro”
13 novembre 2025 07:54
Nazione: “Franchi? Subappalto per la Fiesole, curva costruita in trasferta. In arrivo materiale per copertura”
13 novembre 2025 07:52
Nazione: "Firenze e la Fiorentina attendono il cronoprogramma preciso, slittato ad oltranza"
07 novembre 2025 08:20
La relazione della Fiorentina: "Franchi? Ricavi giù, impatto grave. Serve più chiarezza dal Comune"
06 novembre 2025 09:52
Nazione: “Restyling Franchi? Lo storico mercato dice no al trasloco. Non convince l’ipotesi Mandela”
31 ottobre 2025 09:08
Nazione svela: “Al cantiere del Franchi serve più spazio. Via lo storico mercato dietro la curva”
29 ottobre 2025 09:07
Funaro sicura: “Lavoreremo affinché la Fiorentina possa continuare a giocare al Franchi”
29 ottobre 2025 09:05
Nazione svela: “Franchi? La Fiorentina potrebbe giocare altrove dal 1° giugno al 31 dicembre 2028”
27 ottobre 2025 09:15
La Fiorentina potrebbe giocare lontana dal Franchi 6 mesi. Lo fanno capire i documenti del Comune
26 ottobre 2025 12:24
Carnasciali: "In Italia i ritardi sugli stadi non sorprendono, la Fiorentina ne paga le conseguenze"
25 ottobre 2025 14:32
Nazione: "Soldi di Commisso per il Franchi? Opportunità congelata dopo il ritardo della Fiesole"
25 ottobre 2025 10:01
Nazione rivela: "Franchi? Stanno finendo i lavori di restauro della Torre di Maratona"
25 ottobre 2025 09:58
Nazione: "Lavori Franchi, Euro '32 chance, ma si deciderà ad ottobre 2026. Rebus sui 45 milioni mancanti"
25 ottobre 2025 09:57
Ing. Buzzoni sul Franchi: “Fiorentina in esilio? Ad oggi non previsto, in caso si tratterebbe di poco"
25 ottobre 2025 09:50
Nazione: "Restyling Franchi? La Fiorentina vuole la certezza di non dover lasciare lo stadio"
25 ottobre 2025 09:42
Nazione sicura: “A 72 ore dalla doccia gelata sul Franchi in arrivo un dossier della Fiorentina”
25 ottobre 2025 09:40
Nardella non risponde sul Franchi: "Non compete più a me, ho già fatto molto per la Fiorentina"
24 ottobre 2025 13:47
Corriere Fiorentino: "Trasloco Fiorentina? Ipotesi remota. Padovani? Servirebbero ulteriori risorse"
24 ottobre 2025 09:03
Corriere Fiorentino rivela: "Nuova Curva Fiesole aperta dalla stagione 2027-28"
24 ottobre 2025 09:01
Corriere Fiorentino duro: “Franchi? La sindaca ha ereditato ma le promesse alla fine erano sue”
24 ottobre 2025 09:00
Corriere Fiorentino: “Franchi? Il cronoprogramma prevede il trasloco della Fiorentina all’inizio della fase 2”
24 ottobre 2025 08:39
Galli: "Per colpa della Funaro la Fiorentina non può festeggiare il centenario a casa sua, è inaccettabile"
23 ottobre 2025 13:30
La Nazione: "Franchi, tutto nelle mani di Euro 2032: la candidatura può essere decisiva per i lavori"
23 ottobre 2025 09:33
Corriere Fiorentino: "Franchi, che pasticcio! La Fiorentina mette in discussione la partecipazione economica"
23 ottobre 2025 09:02
Corriere Fiorentino: “Stasera per la Fiorentina non ci sono alternative alla vittoria. Fortini parte dal 1’”
23 ottobre 2025 08:50
Franchi, che flop! Lavori in grande ritardo. Repubblica: “Tifosi pronti a prendere posizione in modo forte”
23 ottobre 2025 08:42
Nazione svela: “La Fiorentina si tira fuori a queste condizioni. Spunta spettro di un altro esilio”
23 ottobre 2025 08:24
Nazione svela: “Franchi? Funaro irritata con gli uffici. La Fiorentina minaccia di non metterci un euro”
23 ottobre 2025 08:22
Nazione: “Franchi? L’annuncio una tempesta annunciata. Prossima settimana il nuovo cronoprogramma”
23 ottobre 2025 08:19
Nazione svela: “Lavori Franchi in ritardo? Il Comune chiede mutui da 8,5 milioni. Manca il cronoprogramma”
21 ottobre 2025 09:19
Corriere Fiorentino: "Lavori Franchi a rilento. Curva Fiesole non pronta per il centenario? Ipotesi concreta"
11 ottobre 2025 09:09
Corriere dello Sport svela: “Domani 7mila tifosi al Franchi, 400 quelli dell’Olomouc”
01 ottobre 2025 09:17
Sentite Funaro: "Commissario Sessa per gli stadi? Non abbiamo ancora contatti, spero di averli a breve"
29 settembre 2025 12:48
Ancora bloccata la vendita dei biglietti di Fiorentina Napoli. Club vittime. Attese novità per domani
08 settembre 2025 12:32
Corriere Fiorentino: "Fiorentina-Napoli, oggi riunione del Cosp: si deciderà su orario e settore ospiti"
05 settembre 2025 08:14
Sabatini: "Kean deve confermarsi sui livelli dello scorso campionato, ma non credete sia facile"
19 agosto 2025 14:03
Tuttosport svela: "Euro 2032, il Franchi è uno stadio che offre delle garanzie"
14 agosto 2025 13:05
Nazione: "Restyling Franchi? Grazie a Euro2032 potrebbero non servire i 50 milioni di Commisso"
13 agosto 2025 11:40
La Nazione: "L'impalcatura della tribuna del Franchi è stata rimossa, tra un mese la prima partita"
13 agosto 2025 10:30
Restyling Franchi, i lavori alla tribuna procedono anche di notte. La nuova curva Fiesole ad inizio 2026
29 luglio 2025 09:37
Restyling Franchi, presto il cronoprogramma. In ballo fondi da Commisso e dal decreto Sport
17 luglio 2025 09:02
Corriere Fiorentino: “Restyling Franchi, per il centenario pronta la nuova Fiesole. Poi via ai lavori in Ferrovia”
16 luglio 2025 09:04
Renzi: "Il governo ha regalato i soldi per il Franchi quando l'economia italiana è in sofferenza"
13 luglio 2025 14:33
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