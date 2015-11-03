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Notizie Franchi Fiorentina

Macché festa. Nazione: "Andrà in scena un processo. Contestazione classica? No, forse più sarcasmo e teatralità"

09 maggio 2026 09:59

Pres. Serie A: "Col progetto Commisso lo stadio sarebbe già finito. Ma Franchi primo stadio pronto per Euro32"

07 maggio 2026 12:56

Pres. Serie A a gamba tesa: “Franchi? Come si fa a guardare la partita con uno stadio in quelle condizioni?”

05 maggio 2026 18:42

Nazione: “Restyling Franchi? Via ai lavori fino alle 22. Per i gradoni doppi turni, rebus sui fondi per l’hospitality”

29 aprile 2026 10:12

Repubblica: "Franchi? Niente soldi in più per Commisso. Arredi e sky box compresi nei 110 milioni"

29 aprile 2026 10:02

Nazione sul Franchi: "Commisso pronto a sborsare 55 milioni in cambio di almeno 50 anni di concessione"

28 aprile 2026 10:06

Nazione: “Franchi? Fiorentina pronta a sborsare 85 milioni in cambio di una concessione di 70-80 anni”

26 aprile 2026 08:00

Lavori in corso al Franchi. Repubblica: “Finiranno nel 2029 ma polemiche sul cronoprogramma”

23 aprile 2026 08:53

Corriere Fiorentino: “Franchi? Senza Europa si può accelerare. Prima metà dello stadio pronta nel 2027”

20 aprile 2026 09:05

Nazione sul Franchi: "Il commissario arriva per la corsa ad Euro 2032. Milano, Napoli e Bologna lontani"

20 aprile 2026 08:50

Nazione: "Franchi? Fiorentina pronta a sborsare 85 milioni in cambio di total control e concessione extra large"

20 aprile 2026 08:47

Nazione sul Franchi: "Entro fine mese i gradoni in Fiesole. La nuova curva prende forma"

20 aprile 2026 08:41

(VIDEO) La nazione mostra la nuova Fiesole: “Lo scheletro è pronto, apertura a Maggio 2027”

05 aprile 2026 17:38

Corriere Fiorentino: “Financing Franchi? Fiorentina-Comune servirà più tempo per la fumata bianca"

05 aprile 2026 09:48

Corriere Fiorentino: “Lo ‘scheletro’ della Fiesole è pronto. Tra un anno la curva dovrà aprire”

05 aprile 2026 09:46

Funaro: "Il Franchi sta seguendo il cronoprogramma. Fiorentina e comune devono lavorare insieme"

24 marzo 2026 12:57

Nazione: "Project del Franchi entro Aprile. Da sciogliere i nodi su spogliatoi, concessione e 30 milioni mancati"

15 marzo 2026 12:35

Galli duro: "I lavori del Franchi sono un obbrobrio, i responsabili del disastro sono pure convinti di aver fatto bene"

13 marzo 2026 13:31

Franchi? Corriere Fiorentino: "Vicino il sì della Fiorentina per 85 milioni. Si cerca la quadra sulla concessione"

11 marzo 2026 10:02

Stadio Franchi, domani ricominciano le operazioni di montaggio delle travi metalliche

02 marzo 2026 19:10

Nardella: "Per Euro 2032 Firenze è molto più avanti rispetto alle altre città, i lavori procedono"

28 febbraio 2026 16:27

Maxi trave rimossa al Franchi? Nazione: “Può essere una questione di tre ma anche di due centimetri”

26 febbraio 2026 09:49

Incredibile al Franchi: la trave messa mercoledi è stata già rimossa per un problema di allineamento

21 febbraio 2026 19:06

Corriere Fiorentino sottolinea: “Franchi? Il costo è di 265 milioni, ne mancano 60. Partita aperta con la Fiorentina”

19 febbraio 2026 09:54

Corriere Fiorentino: “Elementi di spicco al Franchi? Copertura e primi gradoni a pochi metri dal campo”

19 febbraio 2026 09:52

Nazione: “Nuova Fiesole? Da fine marzo sarà visibile. I lavori strutturali del primo lotto finiranno tra un anno”

19 febbraio 2026 09:42

Nazione: “Travi in Fiesole al Franchi? L’obiettivo è completarle entro un mese. Pesano da 24 a 40 tonnellate”

19 febbraio 2026 09:39

Corriere dello Sport: "La maxi-trave in Fiesole verrà posata oggi alle ore 12.15. Funaro presente"

18 febbraio 2026 09:18

Corriere Fiorentino svela: “Franchi? Mancano 60 milioni. Previsto incontro Funari-Ferrari. In ballo la convenzione”

18 febbraio 2026 08:57

Corriere Fiorentino rivela: “Oggi in Fiesole verrà montata la maxi trave. I lavori al Franchi accelerano”

18 febbraio 2026 08:54

Lotito: “Nuovo stadio? Il nostro progetto è stato fatto prendendo spunto dal nuovo Franchi”

10 febbraio 2026 13:26

Corriere Fiorentino: "Joseph Commisso e il Franchi? Ballano 50-60 milioni. Ferrari porta avanti la trattativa"

31 gennaio 2026 10:10

Giani svela: "Franchi? La Regione Toscana è pronta ad intervenire con i suoi fondi"

02 gennaio 2026 10:15

Funaro: "Andrò io stessa al Franchi per monitorare la situazione, contatti costanti con la Fiorentina"

27 dicembre 2025 11:55

Altra beffa per i residenti di Campo di Marte. Corriere Fiorentino: “Cantieri? Giù 24 alberi vicino al Franchi”

16 dicembre 2025 08:50

Nazione: “Da febbraio ad agosto saranno montati i gradoni: ecco tutte le date dei lavori del Franchi”

10 dicembre 2025 09:40

Repubblica sulla Fiesole: "Premi alle ditte per recuperare il ritardo, ma terminarla entro il 2026 una mission impossible"

07 dicembre 2025 11:49

Nazione: “Mercoledì sopralluogo al Franchi. Per il cronoprogramma ci siamo, può essere svelato quel giorno”

06 dicembre 2025 09:30

Corriere: "Ieri incontro tra la Funaro e la Fiorentina, difficile che Commisso investa sul Franchi"

04 dicembre 2025 12:09

Perini: "Il cronoprogramma aggiornato per il restyling del Franchi è in fase di definizione"

02 dicembre 2025 18:36

Nazione: “Stadio Franchi, operai senza il badge. Non è possibile verificare quanti in cantiere ogni giorno”

26 novembre 2025 09:26

Fiorentina multata: inflitte un’ammenda ed una diffida per i cori contro l’ex viola Vlahovic

25 novembre 2025 18:42

Funaro: “Incontro con la UEFA positivo. Per gli Europei del 2032 sarà pronta anche la tramvia”

21 novembre 2025 15:46

Il Franchi è vicino al sold out per Fiorentina-Juventus: pochi biglietti ancora disponibili

20 novembre 2025 16:47

Corriere dello Sport: "Fiorentina-Juve, mancano solo mille biglietti per il sold out"

20 novembre 2025 09:36

Corriere Fiorentino: “Franchi, in curva c’è la gru. Arrivate prime strutture in acciaio. Le carpenterie della copertura in lavorazione”

20 novembre 2025 09:25

Nazione: “Franchi sotto esame, l’UEFA dà i voti, oltre 130 i criteri da soddisfare. Oggi il vertice”

20 novembre 2025 09:19

Corriere Fiorentino: “Franchi? Con Palladino è stato un fortino. Nel campionato in corso solo un punto”

19 novembre 2025 09:09

Nazione: “Franchi? Restano due posti per entrare negli stadi per Euro32. Mancano 50-60 milioni, nodo tribuna”

19 novembre 2025 08:47

Nazione: "Franchi? Se la Fiorentina si tira fuori, avanti con il Piano B: soldi dal ministero e un mutuo"

17 novembre 2025 09:30

Nazione: "La Fiorentina non accetterà un cronoprogramma 'traballante': vuole garanzie sui lavori finiti nel 2029"

17 novembre 2025 09:26

Corriere Fiorentino: “Ferrari lancia un aut aut: o un’intesa entro la fine del 2025 o Fiorentina fuori dal progetto”

17 novembre 2025 09:21

Funaro sullo stadio: "Ritardi nell'avanzamento dei lavori, ma siamo sicuri che nel 2029 tutto sarà completato"

16 novembre 2025 14:57

Nazione: “Vertice con la UEFA per il Franchi. Fondi, tribuna e tempi gli scogli da superare”

16 novembre 2025 09:43

Ferrari duro: “Franchi? Il comune ha fatto di testa sua, il rischio Fiorentina fuori dal progetto. Perdiamo 9 milioni”

16 novembre 2025 09:21

Repubblica: "Franchi? Missione a Nyon per Funaro. Il progetto sarà presentato alla Uefa"

15 novembre 2025 09:27

Nazione: “Vanoli chiaro, elmetto in testa. Un passo alla volta, no egoismi e scelte anche divisive”

13 novembre 2025 07:56

Nazione: “Cronoprogramma Franchi atteso da settimane, la pubblicazione arriverà a stretto giro”

13 novembre 2025 07:54

Nazione: “Franchi? Subappalto per la Fiesole, curva costruita in trasferta. In arrivo materiale per copertura”

13 novembre 2025 07:52

Nazione: "Firenze e la Fiorentina attendono il cronoprogramma preciso, slittato ad oltranza"

07 novembre 2025 08:20

La relazione della Fiorentina: "Franchi? Ricavi giù, impatto grave. Serve più chiarezza dal Comune"

06 novembre 2025 09:52

Nazione: “Restyling Franchi? Lo storico mercato dice no al trasloco. Non convince l’ipotesi Mandela”

31 ottobre 2025 09:08

Nazione svela: “Al cantiere del Franchi serve più spazio. Via lo storico mercato dietro la curva”

29 ottobre 2025 09:07

Funaro sicura: “Lavoreremo affinché la Fiorentina possa continuare a giocare al Franchi”

29 ottobre 2025 09:05

Nazione svela: “Franchi? La Fiorentina potrebbe giocare altrove dal 1° giugno al 31 dicembre 2028”

27 ottobre 2025 09:15

La Fiorentina potrebbe giocare lontana dal Franchi 6 mesi. Lo fanno capire i documenti del Comune

26 ottobre 2025 12:24

Carnasciali: "In Italia i ritardi sugli stadi non sorprendono, la Fiorentina ne paga le conseguenze"

25 ottobre 2025 14:32

Nazione: "Soldi di Commisso per il Franchi? Opportunità congelata dopo il ritardo della Fiesole"

25 ottobre 2025 10:01

Nazione rivela: "Franchi? Stanno finendo i lavori di restauro della Torre di Maratona"

25 ottobre 2025 09:58

Nazione: "Lavori Franchi, Euro '32 chance, ma si deciderà ad ottobre 2026. Rebus sui 45 milioni mancanti"

25 ottobre 2025 09:57

Ing. Buzzoni sul Franchi: “Fiorentina in esilio? Ad oggi non previsto, in caso si tratterebbe di poco"

25 ottobre 2025 09:50

Nazione: "Restyling Franchi? La Fiorentina vuole la certezza di non dover lasciare lo stadio"

25 ottobre 2025 09:42

Nazione sicura: “A 72 ore dalla doccia gelata sul Franchi in arrivo un dossier della Fiorentina”

25 ottobre 2025 09:40

Nardella non risponde sul Franchi: "Non compete più a me, ho già fatto molto per la Fiorentina"

24 ottobre 2025 13:47

Corriere Fiorentino: "Trasloco Fiorentina? Ipotesi remota. Padovani? Servirebbero ulteriori risorse"

24 ottobre 2025 09:03

Corriere Fiorentino rivela: "Nuova Curva Fiesole aperta dalla stagione 2027-28"

24 ottobre 2025 09:01

Corriere Fiorentino duro: “Franchi? La sindaca ha ereditato ma le promesse alla fine erano sue”

24 ottobre 2025 09:00

Corriere Fiorentino: “Franchi? Il cronoprogramma prevede il trasloco della Fiorentina all’inizio della fase 2”

24 ottobre 2025 08:39

Galli: "Per colpa della Funaro la Fiorentina non può festeggiare il centenario a casa sua, è inaccettabile"

23 ottobre 2025 13:30

La Nazione: "Franchi, tutto nelle mani di Euro 2032: la candidatura può essere decisiva per i lavori"

23 ottobre 2025 09:33

Corriere Fiorentino: "Franchi, che pasticcio! La Fiorentina mette in discussione la partecipazione economica"

23 ottobre 2025 09:02

Corriere Fiorentino: “Stasera per la Fiorentina non ci sono alternative alla vittoria. Fortini parte dal 1’”

23 ottobre 2025 08:50

Franchi, che flop! Lavori in grande ritardo. Repubblica: “Tifosi pronti a prendere posizione in modo forte”

23 ottobre 2025 08:42

Nazione svela: “La Fiorentina si tira fuori a queste condizioni. Spunta spettro di un altro esilio”

23 ottobre 2025 08:24

Nazione svela: “Franchi? Funaro irritata con gli uffici. La Fiorentina minaccia di non metterci un euro”

23 ottobre 2025 08:22

Nazione: “Franchi? L’annuncio una tempesta annunciata. Prossima settimana il nuovo cronoprogramma”

23 ottobre 2025 08:19

Nazione svela: “Lavori Franchi in ritardo? Il Comune chiede mutui da 8,5 milioni. Manca il cronoprogramma”

21 ottobre 2025 09:19

Corriere Fiorentino: "Lavori Franchi a rilento. Curva Fiesole non pronta per il centenario? Ipotesi concreta"

11 ottobre 2025 09:09

Corriere dello Sport svela: “Domani 7mila tifosi al Franchi, 400 quelli dell’Olomouc”

01 ottobre 2025 09:17

Sentite Funaro: "Commissario Sessa per gli stadi? Non abbiamo ancora contatti, spero di averli a breve"

29 settembre 2025 12:48

Ancora bloccata la vendita dei biglietti di Fiorentina Napoli. Club vittime. Attese novità per domani

08 settembre 2025 12:32

Corriere Fiorentino: "Fiorentina-Napoli, oggi riunione del Cosp: si deciderà su orario e settore ospiti"

05 settembre 2025 08:14

Sabatini: "Kean deve confermarsi sui livelli dello scorso campionato, ma non credete sia facile"

19 agosto 2025 14:03

Tuttosport svela: "Euro 2032, il Franchi è uno stadio che offre delle garanzie"

14 agosto 2025 13:05

Nazione: "Restyling Franchi? Grazie a Euro2032 potrebbero non servire i 50 milioni di Commisso"

13 agosto 2025 11:40

La Nazione: "L'impalcatura della tribuna del Franchi è stata rimossa, tra un mese la prima partita"

13 agosto 2025 10:30

Restyling Franchi, i lavori alla tribuna procedono anche di notte. La nuova curva Fiesole ad inizio 2026

29 luglio 2025 09:37

Restyling Franchi, presto il cronoprogramma. In ballo fondi da Commisso e dal decreto Sport

17 luglio 2025 09:02

Corriere Fiorentino: “Restyling Franchi, per il centenario pronta la nuova Fiesole. Poi via ai lavori in Ferrovia”

16 luglio 2025 09:04

Renzi: "Il governo ha regalato i soldi per il Franchi quando l'economia italiana è in sofferenza"

13 luglio 2025 14:33

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