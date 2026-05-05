Pres. Serie A a gamba tesa: “Franchi? Come si fa a guardare la partita con uno stadio in quelle condizioni?”

“Gradirei avere tanti imprenditori italiani”

Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato al Merger & Acquisition Summit: “Gradirei avere tanti imprenditori italiani, sono nato con le grandi famiglie italiane del calcio: Agnelli, Berlusconi, Moratti, Viola e non vorrei fare torto a qualcuno dimenticandomi. Sono imprenditori che hanno dato lustro al nostro calcio: ne abbiamo ancora, mi piacerebbe fossero di più. Il nostro prodotto è molto appetito: la Serie A e la Premier League sono le più combattute, nel resto (Germania e Spagna, ndr) non è la stessa cosa. Per la questione diritti la difficoltà è sugli stadi: basta guardare lo stadio di Firenze. Come si fa a guardare una partita con uno stadio in quelle condizioni?”