"A chiamarli inguardabili fui troppo generoso, ringraziamo Noslin e andiamo a dormire"

La Fiorentina crolla 0-4 all’Olimpico contro la Roma e scatena la dura reazione social di Luca Speciale, prestazione e stagione senza senso

La pesante sconfitta per 4-0 subita dalla Fiorentina contro la Roma all’Olimpico non lascia spazio a interpretazioni né attenuanti. Una prestazione opaca, priva di identità e incapace di reagire, che ha acceso la rabbia e la delusione dei tifosi viola, tra cui quella del giornalista di La7 Luca Speciale.

Attraverso il suo profilo Twitter Speciale ha espresso senza filtri il proprio giudizio sulla squadra: “Quelli che in rete si sono ‘risentiti’, quando chiamai questo gruppo ‘GLI INGUARDABILI’, avevano ragione, perché fui troppo generoso. Ringraziamo Noslin e andiamo a dormire”. Parole dure, che sottolineano non solo la frustrazione per la singola gara, ma anche un malcontento più profondo legato all’intera stagione.

Il riferimento ironico a Noslin e l’invito ad “andare a dormire” racchiudono un senso di resa, quasi di rassegnazione, davanti a una squadra apparsa smarrita e incapace di opporsi a una Roma dominante sotto ogni aspetto. La partita dell’Olimpico diventa così il simbolo di un’annata deludente, in cui le aspettative iniziali si sono progressivamente dissolte.