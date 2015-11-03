Notizie Luca Speciale Fiorentina

"Nessuna impresa, gli eroi sono quelli che vi hanno seguito e sopportato. A mai più!"
10 maggio 2026 18:48
"A chiamarli inguardabili fui troppo generoso, ringraziamo Noslin e andiamo a dormire"
04 maggio 2026 22:59
"Fiorentina? agli inguardabili chiedo un punto con la Lazio e di non fantasticare rimonte improbabili"
10 aprile 2026 01:08
"Geniale il ritorno a tre, buona idea togliere Kean, ottimo Rugani. Sempre un piacere seguirvi"
03 marzo 2026 00:25
"La Fiorentina sbaglia tutto, giocatori da salotto che nelle tempesta cercano il tacco"
27 dicembre 2025 15:21
"Questi pensano già a darsela a gambe, l'unico gesto atletico di cui molti di loro siano capaci"
19 dicembre 2025 00:33
"Firenze, anche tu sei colpevole. Commisso accolto come il Messia, era solo un ricco imprenditore"
15 dicembre 2025 23:51
Speciale: "Passaggio da Italiano a Palladino? squadra stravolta dal mercato e affidata a un tecnico inesperto
10 marzo 2025 22:12
Speciale: "In coppa devi mettere i migliori. Il portiere di riserva gioca solo se il titolare sta male"
06 marzo 2025 23:08
Speciale: "Non credo che qualcosa si sia rotto, piuttosto che non abbia mai funzionato"
24 febbraio 2025 21:27
Speciale sul cross di Bastoni: "Scena emblema di un movimento non degno dei soldi che pretende"
11 febbraio 2025 00:28
Speciale sul mercato viola: "Domani vado alla Ferrari con i soldi per la Panda e vi faccio sapere"
21 gennaio 2025 00:18
Luca Speciale accusa i giocatori: "A voi non manca Bove, manca di essere come Bove"
15 gennaio 2025 22:49
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