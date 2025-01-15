Luca Speciale accusa i giocatori: "A voi non manca Bove, manca di essere come Bove"

Il giornalista de La7, regala uno spunto di riflessione amaro sul momento no della Fiorentina. La squadra ha perso fame e ambizione

Il giornalista televisivo e tifoso viola Luca Speciale attraverso la sua rubrica Viola Parking su Facebook ha di fatto messo sul banco degli imputati i giocatori, rei di essere svogliati e inconcludenti ed in definitiva senza alcun alibi.

Si è parlato in queste ore perlopiù di Palladino come il maggior responsabile della caduta libera dei viola da un mese a questa parte e del mercato di Gennaio come della panacea di tutti i mali. Tutti naturalmente sono responsabili, ma chi va in campo deve sudare la maglia che indossa. Proprio come quel ragazzo che in pochi mesi era entrato nel cuore di tutti. Edo, un esempio da seguire. Questa la riflessione di Speciale:

"Sempre tutto troppo bello, buono, facile e comodo.

La città, il cibo, il centro sportivo, i soldi, la vita.

Ad ogni errore perdonato, ad ogni bizza coccolato, ogni limite giustificato e quindi... mai superato.

Svolti due partite e credi d'essere arrivato, ti fanno un coro e pensi d'essere il predestinato.

Ma se poi in campo non metti niente, stai solo rubando l'amore della gente.

Sono stati incolpati presidenti, direttori e allenatori, ma quando perdi cosi, anche con l'ultima, non c'è nessuna lettura tattica da fare, nessuna sfortuna da imprecare, nessun modulo da variare, nessun buco di mercato da colmare, semplicemente: gli altri erano affamati e disperati e voi svagati ed appagati.

Perché a voi in campo non manca Bove, a voi manca di essere come Bove.

Guardatelo in faccia e vergognatevi, è lì sempre vestito di tutto punto, pronto a entrarvi in testa, per ricordarvi che siete dei privilegiati."

TMW scrive: “Contatti in corso tra Fiorentina e Parma. Kayode e Man al centro delle discussioni”

https://www.labaroviola.com/tmw-scrive-contatti-in-corso-tra-fiorentina-e-parma-kayode-e-man-al-centro-delle-discussioni/284841/