Notizie Edoardo Bove Fiorentina

Bove incontra La Russa al Senato "Parlato del disegno di legge, sul Primo Soccorso"
12 maggio 2026 21:44
Il ds del Watford racconta: "La trattativa per Bove nasce da un incontro casuale in aeroporto"
05 febbraio 2026 14:21
Ufficiale Bove al Watford. Behrami: "Edoardo talento di alto livello. Qui per ritornare in Premier League"
21 gennaio 2026 21:55
Luca Speciale accusa i giocatori: "A voi non manca Bove, manca di essere come Bove"
15 gennaio 2025 22:49
Perin: "Sapevamo che per Bove il peggio era passato, altrimenti non avremmo giocato"
02 dicembre 2024 00:45
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