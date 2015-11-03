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Notizie Edoardo Bove Fiorentina

Bove incontra La Russa al Senato "Parlato del disegno di legge, sul Primo Soccorso"

12 maggio 2026 21:44

Il ds del Watford racconta: "La trattativa per Bove nasce da un incontro casuale in aeroporto"

05 febbraio 2026 14:21

Ufficiale Bove al Watford. Behrami: "Edoardo talento di alto livello. Qui per ritornare in Premier League"

21 gennaio 2026 21:55

Luca Speciale accusa i giocatori: "A voi non manca Bove, manca di essere come Bove"

15 gennaio 2025 22:49

Perin: "Sapevamo che per Bove il peggio era passato, altrimenti non avremmo giocato"

02 dicembre 2024 00:45

Gli elogi dei quotidiani sportivi a Bove: "Un giocatore mai banale. Trequartista, mezzala e centrocampista difensivo"

24 settembre 2024 14:51

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