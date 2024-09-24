Gli elogi dei quotidiani sportivi a Bove: "Un giocatore mai banale. Trequartista, mezzala e centrocampista difensivo"

Evita banalità e approssimazione, guardando nostalgico a un calcio che non c’è più

Sul Corriere dello Sport è presente un articolo relativo al nuovo ruolo ricoperto domenica contro la Lazio dall'ex romanista Edoardo Bove. Quello di trequartista. Nonostante il giocatore abbia dichiarato di preferire la mansione di mezzala, non si preclude nulla e potremmo rivederlo spesso anche in posizione avanzata. Evita banalità e approssimazione, guardando nostalgico a un calcio che non c’è più: quello degli Antognoni, Totti e Maldini. Il presente è qui e si chiama Fiorentina.

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