Perin: "Sapevamo che per Bove il peggio era passato, altrimenti non avremmo giocato"
Mattia Perin, portiere della Juventus, ai microfoni di DAZN ha svelato un retroscena relativo al malore avuto da Edoardo Bove durante Fiorentina-Inter: "Prima di scendere in campo ci siamo assicurati...
A cura di Redazione Labaroviola
02 dicembre 2024 00:45
Mattia Perin, portiere della Juventus, ai microfoni di DAZN ha svelato un retroscena relativo al malore avuto da Edoardo Bove durante Fiorentina-Inter: "Prima di scendere in campo ci siamo assicurati che il momento peggiore fosse passato altrimenti non avremmo giocato. Gli faccio un grande in bocca al lupo, non vedo l'ora di incontrarlo di nuovo contro in campo".
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