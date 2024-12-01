Perin: "Sapevamo che per Bove il peggio era passato, altrimenti non avremmo giocato"

Mattia Perin, portiere della Juventus, ai microfoni di DAZN ha svelato un retroscena relativo al malore avuto da Edoardo Bove durante Fiorentina-Inter: "Prima di scendere in campo ci siamo assicurati...

A cura di Redazione Labaroviola 02 dicembre 2024 00:45

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