Labaro Viola

Notizie Bove Fiorentina

Bove: "Ho sentito i calciatori della Fiorentina, contento per la salvezza"

11 maggio 2026 13:42

Bove: "Ricordo solo di essere caduto a terra. I medici mi dissero che non avrei più giocato a calcio"

06 aprile 2026 16:15

Bove torna a giocare una partita da titolare. L'ultima dal 1° minuto fu quella maledetta serata del dicembre 2024

03 aprile 2026 21:37

Idoneità sportiva in Italia con il defibrillatore. Nuove speranze per Bove

20 marzo 2026 10:43

Bove, il destino riscrive ancora la sua storia: primo gol col Watford tra emozione e rivincita

18 marzo 2026 00:02

Nani (ds Watford): "Il rientro di Bove è stato un bel momento di sport. La Fiorentina si salverà".

17 febbraio 2026 19:27

Tavano: “La viola pronta al riscatto, nonostante l’interesse del Napoli. Commisso e i tifosi straordinari”

17 febbraio 2026 10:58

Bove: "Avevo smesso di guardare il calcio, tornare in campo è una sensazione molto bella"

15 febbraio 2026 15:47

Dopo mesi difficili il calcio riabbraccia Bove, esordio con il Watford. Bentornato Edo!

14 febbraio 2026 18:19

Bove: "Tutto è iniziato a Udine con la Fiorentina, il Watford non è un piano B”

27 gennaio 2026 11:28

Bove si racconta ai tifosi del Watford: "Migliori amici nel calcio? Direi Cataldi e Mandragora"

22 gennaio 2026 12:00

La fine di un calvario durato oltre un anno: Edoardo Bove ritorna a fare il calciatore e firma col Watford

20 gennaio 2026 21:07

Zazzaroni svela: "Morte Commisso? Il papà di Bove mi ha chiamato in lacrime dicendomi: 'Per noi ha fatto tanto'"

18 gennaio 2026 13:13

Bove ricorda Commisso: "Un presidente speciale. Grazie di tutto!"

17 gennaio 2026 18:28

Brescianini alla Fiorentina avrà la numero 4 di Bove. Cobolli commenta con due emoji in lacrime

09 gennaio 2026 15:37

Romano annuncia: "Watford chiude l'affare per Bove, rescissione del contratto con la Roma"

09 gennaio 2026 15:24

Di Marzio svela: "Bove tratta la risoluzione con la Roma. Vuole continuare a giocare all'estero"

06 gennaio 2026 01:33

L'agente di Bove: "Siamo ottimisti sul ritorno in campo, non posso dire se in Italia o all'estero"

04 dicembre 2025 12:48

Cobolli: "Bove? Mi ha fatto capire che non bisogna dare per scontata la fortuna di fare quello che si ama"

22 novembre 2025 09:56

Emozione Cobolli in Davis: "Dedico questa vittoria a mia mamma, mio fratello e Bove"

21 novembre 2025 22:57

Bove sulla legge che porta il suo nome: "Penso a Mattia Giani e Astori, questa legge è per loro"

18 novembre 2025 12:34

Bove fiducioso: "Fra un anno spero di essere tornato a giocare, ora sto bene e sto lavorando per questo"

17 novembre 2025 16:14

La legge Bove arriva in Senato: prende forma il disegno di legge per migliorare la formazione del primo soccorso

13 novembre 2025 10:26

Lunedì 17 Novembre presentazione della "Legge Bove" a Roma, ci sará anche Edoardo Bove e il Ministro Abodi

12 novembre 2025 14:13

Bove si avvicina al ritorno in campo: potrebbe giocare all’estero, nessuna patologia cardiaca evidenziata

09 ottobre 2025 15:07

Fiorentina-Roma è il derby di Bove: in attesa dell'ok dei medici e di una nuova sfida all'estero

05 ottobre 2025 11:53

“Bove legato a Roma e Firenze. Richardson? Rifiutò Liverpool e Mourinho per la Fiorentina”

04 ottobre 2025 23:16

Sentite Bove: "Mi sento legatissimo a Firenze anche se ci sono stato solo dieci mesi"

27 settembre 2025 09:41

Bove svela: "Ritorno in campo? Ci vuole ancora un po' di tempo, stiamo parlando con la Roma"

27 settembre 2025 09:31

Bove: "Ho una gran voglia di tornare alla mia passione. Guardo solo le partite di Fiorentina e Roma"

27 settembre 2025 09:27

Palladino: "Malore Bove? Uno choc, c'era chi non voleva più allenarsi. Spero possa tornare a giocare, vive per il calcio"

25 settembre 2025 08:56

Ferrari saluta Bove: "Hai lasciato un segno indelebile nei nostri cuori, resterai sempre uno di noi"

13 settembre 2025 12:21

Ranieri: "È stato bello rivedere Bove. Vincere un trofeo deve essere un nostro obiettivo"

11 settembre 2025 22:21

Bove nello spogliatoio: "Vi ho guardato, vi seguo..." Poi scherza: "Potevate andare meglio". Il video

11 settembre 2025 14:27

L'abbraccio da brividi tra Bove e Cataldi dopo aver scartato il regalo del compleanno. Ecco il video

07 agosto 2025 15:25

Doveri: “Mi ha cambiato il malore di Bove, sarebbe bellissimo se tornasse in campo”

06 agosto 2025 08:49

Corriere dello Sport: "Bove sempre in contatto con la Fiorentina, gli piacerebbe tornare a Firenze"

15 luglio 2025 11:59

Cobolli festeggia con Bove i quarti di finale a Wimbledon: "Contento di averlo qua con me"

07 luglio 2025 19:39

Nazione: "C'è la possibilità che Bove possa togliere il defibrillatore, in questi mesi si è allenato"

28 giugno 2025 12:21

Bove potrà tornare a giocare all'estero se supererà tutti gli esami medici. In Italia il regolamento lo vieta

27 giugno 2025 12:23

Corriere dello Sport fa chiarezza: "Bove spera, può tornare a giocare ma solo all'estero"

27 giugno 2025 12:05

Gazzetta: "Bove può tornare a giocare ma solo all'estero. Tema defibrillatore? In Italia ha avuto un'accelerazione"

27 giugno 2025 08:22

Di Marzio annuncia: "Bove ha superato bene gli ultimi esami fatti, più vicino il rientro in campo"

26 giugno 2025 23:30

Agente Bove: "Ringrazio i magnifici tifosi della Fiorentina, siete stati decisivi in un brutto momento"

09 giugno 2025 11:47

Bove: "L'obiettivo è vincere la Conference, Firenze si merita di portare a casa finalmente questa coppa"

28 maggio 2025 13:58

Bove cuore a metà: "Roma è casa mia, ma Firenze mi ha cambiato. Spero di poter giocare ancora"

26 maggio 2025 22:21

Corriere Fiorentino: “Futuro Bove? Tra 20 giorni il quadro sarà più chiaro. Tornerà a Roma per rescindere il contratto”

24 maggio 2025 09:13

Gazzetta: “Palladino ha detto a Bove che se in futuro vorrà diventare suo collaboratore, sarà felice”

23 maggio 2025 08:04

Gazzetta: “Per Bove le porte della Fiorentina saranno sempre aperte come collaboratore”

23 maggio 2025 08:02

L'ultima volta al Franchi di Bove alla Fiorentina. Cori e saluti, adesso o torna alla Roma o va all'estero

19 maggio 2025 19:51

Il retroscena di Ranieri: "Volevo portare Bove a Cagliari. Ma Mourinho non lo lasciò andare"

16 maggio 2025 14:55

Immagini da brividi all'Olimpico: Bove in lacrime fa il giro del campo prendendosi gli applausi di tutti

04 maggio 2025 20:35

La Nazione scrive: "La Fiorentina non può riscattare Bove, a stagione finita tornerà alla Roma"

04 maggio 2025 11:44

Bove ci crede: "Fondamentale il ritorno, fatta ottima partita in Spagna. Possiamo andare in finale"

03 maggio 2025 23:21

Pradè: "Bove? Con Firenze subito amore. Aveva ragione il suo procuratore, impatto incredibile"

03 maggio 2025 23:12

Il tennista Cobolli racconta: "Tra me e Bove amicizia speciale, siamo cresciuti insieme tra calcio e tennis"

03 maggio 2025 21:41

Bove: "Nella vita esistono degli ostacoli, ma io voglio affrontare il mio con il sorriso e il massimo della positività"

03 maggio 2025 18:52

Uniti nel viola e nel segno di Edo Bove: nasce l'affiliazione Fiorentina-Boreale Don Orione

03 maggio 2025 16:04

Mandragora tra i top centrocampisti italiani per gol+assist: è 4° (ma 2°), in classifica anche Bove

14 aprile 2025 15:49

Bove alle finali del calcio paralimpico: "Questi ragazzi mi insegnano tanto, da loro capisco molto"

12 aprile 2025 13:27

Galli: "Palladino doveva sostituire subito Bove con Mandragora perché è il suo cambio naturale"

31 marzo 2025 14:30

Mandragora: "Nei primi giorni dopo il malore a Bove si è parlato troppo, bisogna avere rispetto"

26 marzo 2025 13:56

Nazione: "Bove non verrà riscattato. Anche Zaniolo e Colpani saluteranno la Fiorentina"

25 marzo 2025 09:51

Nazione: “Bove in Ancona per capire meglio il malore: poi la scelta se togliere o meno il defibrillatore”

22 marzo 2025 09:50

Bove ricoverato ad Ancona per accertamenti diagnostici approfonditi per capire le cause del malore del 1 dicembre scorso

21 marzo 2025 13:49

Bove ricoverato ad Ancona: farà una serie di test per capire la natura del malore accusato contro l'Inter

21 marzo 2025 11:11

Nikita ringrazia Bove nella tesi di laurea: "Grazie Edoardo, per me sei stato un esempio da seguire"

20 marzo 2025 16:46

Bove: "Normali le sconfitte della Fiorentina dopo il mio malore, certe immagini rimangono in testa"

17 marzo 2025 15:20

Bove: "Farò delle visite, mi diranno se posso togliere il defibrillatore. L'importante è la mia tranquillità"

17 marzo 2025 15:00

Bove: "Secondo me i calciatori guadagnano troppo rispetto allo sforzo che fanno"

05 marzo 2025 19:33

Conti: "Firmerei volentieri per un pareggio in Grecia per giocarmela al Franchi al ritorno"

04 marzo 2025 18:38

Ag. Bove: "Firenze ha un grande popolo, abbiamo fatto bene a scegliere la Fiorentina. Richardson è forte"

01 marzo 2025 12:53

Abodi: "Presto incontrerò Bove, per cambiare i protocolli serve un confronto con la comunità scientifica"

01 marzo 2025 11:28

Nunziata: "Bove accompagnatore all'Europeo U21 è possibile, sarebbe bello facesse parte del gruppo"

26 febbraio 2025 14:12

Bove: "Sono uno molto riservato ma è giusto mandare dei messaggi positivi sfruttando la mia visibilità"

25 febbraio 2025 17:17

Spalletti: "Le regole devono essere uguali alla volontà di Bove. Folorunsho sarà convocato"

24 febbraio 2025 16:58

Bove: "Voglio riprovarci col calcio, probabilmente all'estero. C'è la possibilità di togliere il defibrillatore"

21 febbraio 2025 16:12

L'Italia è al lavoro per permettere a Bove di giocare in serie A. Si studia un cambio di regolamento

21 febbraio 2025 11:12

Conti: "Bove è un ragazzo fantastico. Mi accontenterei di vedere la Fiorentina in Europa League"

20 febbraio 2025 14:03

Il Tirreno riporta: "Bove dovrebbe leggere il giuramento al Torneo di Viareggio il 17 marzo"

18 febbraio 2025 13:07

Carlo Conti: "Ho capito che per Bove la cosa più importante è prendere coscienza della fortuna avuta"

17 febbraio 2025 18:41

L’esperto: “Bove? Tornare a giocare è possibile. Va rivisto il divieto imposto”

16 febbraio 2025 08:46

Sentite Nazione: “Ora Bove vede la luce, il ritorno in campo in Italia è possibile con un cambio protocollo”

16 febbraio 2025 08:43

Bove a Sanremo: "Sto vivendo tra alti e bassi, senza il calcio è come perdere un grande amore"

16 febbraio 2025 00:21

Bove sarà sul palco di Sanremo alle 23:46. Resterà con Carlo Conti 4 minuti e presenterà Elodie

15 febbraio 2025 18:12

Conti: "Bove racconterà il momento che sta vivendo. Spero mi porti una maglia della Fiorentina"

15 febbraio 2025 17:43

Dalla Francia, Bentaleb torna a giocare col defibrillatore dopo l'arresto cardiaco. Speranze per Bove

15 febbraio 2025 12:51

Abodi: "Ci confronteremo per valutare soluzioni per far giocare Bove come in Inghilterra"

14 febbraio 2025 17:30

Corriere della Sera: "Bove ospite a Sanremo. Presenterà una canzone nella serata finale"

09 febbraio 2025 16:06

Gosens: “Vicenda Bove? Ci ha rafforzati. Non ci voleva, Edo avrà tanti pensieri ma anche la vita"

08 febbraio 2025 09:51

Ieri hanno vinto tutti ma soprattutto Bove: Firenze esulta per lui, vittoria a lui dedicata

07 febbraio 2025 09:07

Bove chiude il cerchio, adesso si gode Firenze in attesa di capire se e come potrà tornare a giocare

07 febbraio 2025 08:49

Corriere dello Sport: “La Fiorentina ha fatto un miracolo! Ha vinto in 12 giocatori. Bove ha caricato i compagni”

07 febbraio 2025 08:46

Bonolis: "Se Bove è convinto di andare a Sanremo, verrà fuori un bel momento con Carlo"

06 febbraio 2025 13:44

Nazione suona la carica: “Fiorentina, supera l’emergenza e vinci per Bove! Dodò può giocare nel suo ruolo”

06 febbraio 2025 08:41

Corriere Fiorentino: “Bove in attesa dei responsi sulle sue condizioni. C’è già qualche club estero a lui interessato”

06 febbraio 2025 08:36

Corriere Fiorentino: “Bove sarà accanto a Palladino in panchina stasera. Sanremo? Difficile”

06 febbraio 2025 08:34

Graziani: "Zaniolo non può essere il cambio di Kean, a Firenze la sua ultima spiaggia"

05 febbraio 2025 14:37

Bove sul palco di Sanremo, lo vuole il tifoso viola Carlo Conti. Ecco la sua vita dopo la grande paura

05 febbraio 2025 09:29

Nazione: “Bove farebbe di tutto per giocare questa partita. Dopo il ricovero, Edo ha scelto di tornare alla normalità”

04 febbraio 2025 08:33

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