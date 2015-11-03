Notizie Bove Fiorentina

Bove: "Ho sentito i calciatori della Fiorentina, contento per la salvezza"
11 maggio 2026 13:42
Bove: "Ricordo solo di essere caduto a terra. I medici mi dissero che non avrei più giocato a calcio"
06 aprile 2026 16:15
Bove torna a giocare una partita da titolare. L'ultima dal 1° minuto fu quella maledetta serata del dicembre 2024
03 aprile 2026 21:37
Idoneità sportiva in Italia con il defibrillatore. Nuove speranze per Bove
20 marzo 2026 10:43
Bove, il destino riscrive ancora la sua storia: primo gol col Watford tra emozione e rivincita
18 marzo 2026 00:02
Nani (ds Watford): "Il rientro di Bove è stato un bel momento di sport. La Fiorentina si salverà".
17 febbraio 2026 19:27
Tavano: “La viola pronta al riscatto, nonostante l’interesse del Napoli. Commisso e i tifosi straordinari”
17 febbraio 2026 10:58
Bove: "Avevo smesso di guardare il calcio, tornare in campo è una sensazione molto bella"
15 febbraio 2026 15:47
Dopo mesi difficili il calcio riabbraccia Bove, esordio con il Watford. Bentornato Edo!
14 febbraio 2026 18:19
Bove: "Tutto è iniziato a Udine con la Fiorentina, il Watford non è un piano B”
27 gennaio 2026 11:28
Bove si racconta ai tifosi del Watford: "Migliori amici nel calcio? Direi Cataldi e Mandragora"
22 gennaio 2026 12:00
La fine di un calvario durato oltre un anno: Edoardo Bove ritorna a fare il calciatore e firma col Watford
20 gennaio 2026 21:07
Zazzaroni svela: "Morte Commisso? Il papà di Bove mi ha chiamato in lacrime dicendomi: 'Per noi ha fatto tanto'"
18 gennaio 2026 13:13
Bove ricorda Commisso: "Un presidente speciale. Grazie di tutto!"
17 gennaio 2026 18:28
Brescianini alla Fiorentina avrà la numero 4 di Bove. Cobolli commenta con due emoji in lacrime
09 gennaio 2026 15:37
Romano annuncia: "Watford chiude l'affare per Bove, rescissione del contratto con la Roma"
09 gennaio 2026 15:24
Di Marzio svela: "Bove tratta la risoluzione con la Roma. Vuole continuare a giocare all'estero"
06 gennaio 2026 01:33
L'agente di Bove: "Siamo ottimisti sul ritorno in campo, non posso dire se in Italia o all'estero"
04 dicembre 2025 12:48
Cobolli: "Bove? Mi ha fatto capire che non bisogna dare per scontata la fortuna di fare quello che si ama"
22 novembre 2025 09:56
Emozione Cobolli in Davis: "Dedico questa vittoria a mia mamma, mio fratello e Bove"
21 novembre 2025 22:57
Bove sulla legge che porta il suo nome: "Penso a Mattia Giani e Astori, questa legge è per loro"
18 novembre 2025 12:34
Bove fiducioso: "Fra un anno spero di essere tornato a giocare, ora sto bene e sto lavorando per questo"
17 novembre 2025 16:14
La legge Bove arriva in Senato: prende forma il disegno di legge per migliorare la formazione del primo soccorso
13 novembre 2025 10:26
Lunedì 17 Novembre presentazione della "Legge Bove" a Roma, ci sará anche Edoardo Bove e il Ministro Abodi
12 novembre 2025 14:13
Bove si avvicina al ritorno in campo: potrebbe giocare all’estero, nessuna patologia cardiaca evidenziata
09 ottobre 2025 15:07
Fiorentina-Roma è il derby di Bove: in attesa dell'ok dei medici e di una nuova sfida all'estero
05 ottobre 2025 11:53
“Bove legato a Roma e Firenze. Richardson? Rifiutò Liverpool e Mourinho per la Fiorentina”
04 ottobre 2025 23:16
Sentite Bove: "Mi sento legatissimo a Firenze anche se ci sono stato solo dieci mesi"
27 settembre 2025 09:41
Bove svela: "Ritorno in campo? Ci vuole ancora un po' di tempo, stiamo parlando con la Roma"
27 settembre 2025 09:31
Bove: "Ho una gran voglia di tornare alla mia passione. Guardo solo le partite di Fiorentina e Roma"
27 settembre 2025 09:27
Palladino: "Malore Bove? Uno choc, c'era chi non voleva più allenarsi. Spero possa tornare a giocare, vive per il calcio"
25 settembre 2025 08:56
Ferrari saluta Bove: "Hai lasciato un segno indelebile nei nostri cuori, resterai sempre uno di noi"
13 settembre 2025 12:21
Ranieri: "È stato bello rivedere Bove. Vincere un trofeo deve essere un nostro obiettivo"
11 settembre 2025 22:21
Bove nello spogliatoio: "Vi ho guardato, vi seguo..." Poi scherza: "Potevate andare meglio". Il video
11 settembre 2025 14:27
L'abbraccio da brividi tra Bove e Cataldi dopo aver scartato il regalo del compleanno. Ecco il video
07 agosto 2025 15:25
Doveri: “Mi ha cambiato il malore di Bove, sarebbe bellissimo se tornasse in campo”
06 agosto 2025 08:49
Corriere dello Sport: "Bove sempre in contatto con la Fiorentina, gli piacerebbe tornare a Firenze"
15 luglio 2025 11:59
Cobolli festeggia con Bove i quarti di finale a Wimbledon: "Contento di averlo qua con me"
07 luglio 2025 19:39
Nazione: "C'è la possibilità che Bove possa togliere il defibrillatore, in questi mesi si è allenato"
28 giugno 2025 12:21
Bove potrà tornare a giocare all'estero se supererà tutti gli esami medici. In Italia il regolamento lo vieta
27 giugno 2025 12:23
Corriere dello Sport fa chiarezza: "Bove spera, può tornare a giocare ma solo all'estero"
27 giugno 2025 12:05
Gazzetta: "Bove può tornare a giocare ma solo all'estero. Tema defibrillatore? In Italia ha avuto un'accelerazione"
27 giugno 2025 08:22
Di Marzio annuncia: "Bove ha superato bene gli ultimi esami fatti, più vicino il rientro in campo"
26 giugno 2025 23:30
Agente Bove: "Ringrazio i magnifici tifosi della Fiorentina, siete stati decisivi in un brutto momento"
09 giugno 2025 11:47
Bove: "L'obiettivo è vincere la Conference, Firenze si merita di portare a casa finalmente questa coppa"
28 maggio 2025 13:58
Bove cuore a metà: "Roma è casa mia, ma Firenze mi ha cambiato. Spero di poter giocare ancora"
26 maggio 2025 22:21
Corriere Fiorentino: “Futuro Bove? Tra 20 giorni il quadro sarà più chiaro. Tornerà a Roma per rescindere il contratto”
24 maggio 2025 09:13
Gazzetta: “Palladino ha detto a Bove che se in futuro vorrà diventare suo collaboratore, sarà felice”
23 maggio 2025 08:04
Gazzetta: “Per Bove le porte della Fiorentina saranno sempre aperte come collaboratore”
23 maggio 2025 08:02
L'ultima volta al Franchi di Bove alla Fiorentina. Cori e saluti, adesso o torna alla Roma o va all'estero
19 maggio 2025 19:51
Il retroscena di Ranieri: "Volevo portare Bove a Cagliari. Ma Mourinho non lo lasciò andare"
16 maggio 2025 14:55
Immagini da brividi all'Olimpico: Bove in lacrime fa il giro del campo prendendosi gli applausi di tutti
04 maggio 2025 20:35
La Nazione scrive: "La Fiorentina non può riscattare Bove, a stagione finita tornerà alla Roma"
04 maggio 2025 11:44
Bove ci crede: "Fondamentale il ritorno, fatta ottima partita in Spagna. Possiamo andare in finale"
03 maggio 2025 23:21
Pradè: "Bove? Con Firenze subito amore. Aveva ragione il suo procuratore, impatto incredibile"
03 maggio 2025 23:12
Il tennista Cobolli racconta: "Tra me e Bove amicizia speciale, siamo cresciuti insieme tra calcio e tennis"
03 maggio 2025 21:41
Bove: "Nella vita esistono degli ostacoli, ma io voglio affrontare il mio con il sorriso e il massimo della positività"
03 maggio 2025 18:52
Uniti nel viola e nel segno di Edo Bove: nasce l'affiliazione Fiorentina-Boreale Don Orione
03 maggio 2025 16:04
Mandragora tra i top centrocampisti italiani per gol+assist: è 4° (ma 2°), in classifica anche Bove
14 aprile 2025 15:49
Bove alle finali del calcio paralimpico: "Questi ragazzi mi insegnano tanto, da loro capisco molto"
12 aprile 2025 13:27
Galli: "Palladino doveva sostituire subito Bove con Mandragora perché è il suo cambio naturale"
31 marzo 2025 14:30
Mandragora: "Nei primi giorni dopo il malore a Bove si è parlato troppo, bisogna avere rispetto"
26 marzo 2025 13:56
Nazione: "Bove non verrà riscattato. Anche Zaniolo e Colpani saluteranno la Fiorentina"
25 marzo 2025 09:51
Nazione: “Bove in Ancona per capire meglio il malore: poi la scelta se togliere o meno il defibrillatore”
22 marzo 2025 09:50
Bove ricoverato ad Ancona per accertamenti diagnostici approfonditi per capire le cause del malore del 1 dicembre scorso
21 marzo 2025 13:49
Bove ricoverato ad Ancona: farà una serie di test per capire la natura del malore accusato contro l'Inter
21 marzo 2025 11:11
Nikita ringrazia Bove nella tesi di laurea: "Grazie Edoardo, per me sei stato un esempio da seguire"
20 marzo 2025 16:46
Bove: "Normali le sconfitte della Fiorentina dopo il mio malore, certe immagini rimangono in testa"
17 marzo 2025 15:20
Bove: "Farò delle visite, mi diranno se posso togliere il defibrillatore. L'importante è la mia tranquillità"
17 marzo 2025 15:00
Bove: "Secondo me i calciatori guadagnano troppo rispetto allo sforzo che fanno"
05 marzo 2025 19:33
Conti: "Firmerei volentieri per un pareggio in Grecia per giocarmela al Franchi al ritorno"
04 marzo 2025 18:38
Ag. Bove: "Firenze ha un grande popolo, abbiamo fatto bene a scegliere la Fiorentina. Richardson è forte"
01 marzo 2025 12:53
Abodi: "Presto incontrerò Bove, per cambiare i protocolli serve un confronto con la comunità scientifica"
01 marzo 2025 11:28
Nunziata: "Bove accompagnatore all'Europeo U21 è possibile, sarebbe bello facesse parte del gruppo"
26 febbraio 2025 14:12
Bove: "Sono uno molto riservato ma è giusto mandare dei messaggi positivi sfruttando la mia visibilità"
25 febbraio 2025 17:17
Spalletti: "Le regole devono essere uguali alla volontà di Bove. Folorunsho sarà convocato"
24 febbraio 2025 16:58
Bove: "Voglio riprovarci col calcio, probabilmente all'estero. C'è la possibilità di togliere il defibrillatore"
21 febbraio 2025 16:12
L'Italia è al lavoro per permettere a Bove di giocare in serie A. Si studia un cambio di regolamento
21 febbraio 2025 11:12
Conti: "Bove è un ragazzo fantastico. Mi accontenterei di vedere la Fiorentina in Europa League"
20 febbraio 2025 14:03
Il Tirreno riporta: "Bove dovrebbe leggere il giuramento al Torneo di Viareggio il 17 marzo"
18 febbraio 2025 13:07
Carlo Conti: "Ho capito che per Bove la cosa più importante è prendere coscienza della fortuna avuta"
17 febbraio 2025 18:41
L’esperto: “Bove? Tornare a giocare è possibile. Va rivisto il divieto imposto”
16 febbraio 2025 08:46
Sentite Nazione: “Ora Bove vede la luce, il ritorno in campo in Italia è possibile con un cambio protocollo”
16 febbraio 2025 08:43
Bove a Sanremo: "Sto vivendo tra alti e bassi, senza il calcio è come perdere un grande amore"
16 febbraio 2025 00:21
Bove sarà sul palco di Sanremo alle 23:46. Resterà con Carlo Conti 4 minuti e presenterà Elodie
15 febbraio 2025 18:12
Conti: "Bove racconterà il momento che sta vivendo. Spero mi porti una maglia della Fiorentina"
15 febbraio 2025 17:43
Dalla Francia, Bentaleb torna a giocare col defibrillatore dopo l'arresto cardiaco. Speranze per Bove
15 febbraio 2025 12:51
Abodi: "Ci confronteremo per valutare soluzioni per far giocare Bove come in Inghilterra"
14 febbraio 2025 17:30
Corriere della Sera: "Bove ospite a Sanremo. Presenterà una canzone nella serata finale"
09 febbraio 2025 16:06
Gosens: “Vicenda Bove? Ci ha rafforzati. Non ci voleva, Edo avrà tanti pensieri ma anche la vita"
08 febbraio 2025 09:51
Ieri hanno vinto tutti ma soprattutto Bove: Firenze esulta per lui, vittoria a lui dedicata
07 febbraio 2025 09:07
Bove chiude il cerchio, adesso si gode Firenze in attesa di capire se e come potrà tornare a giocare
07 febbraio 2025 08:49
Corriere dello Sport: “La Fiorentina ha fatto un miracolo! Ha vinto in 12 giocatori. Bove ha caricato i compagni”
07 febbraio 2025 08:46
Bonolis: "Se Bove è convinto di andare a Sanremo, verrà fuori un bel momento con Carlo"
06 febbraio 2025 13:44
Nazione suona la carica: “Fiorentina, supera l’emergenza e vinci per Bove! Dodò può giocare nel suo ruolo”
06 febbraio 2025 08:41
Corriere Fiorentino: “Bove in attesa dei responsi sulle sue condizioni. C’è già qualche club estero a lui interessato”
06 febbraio 2025 08:36
Corriere Fiorentino: “Bove sarà accanto a Palladino in panchina stasera. Sanremo? Difficile”
06 febbraio 2025 08:34
Graziani: "Zaniolo non può essere il cambio di Kean, a Firenze la sua ultima spiaggia"
05 febbraio 2025 14:37
Bove sul palco di Sanremo, lo vuole il tifoso viola Carlo Conti. Ecco la sua vita dopo la grande paura
05 febbraio 2025 09:29
Nazione: “Bove farebbe di tutto per giocare questa partita. Dopo il ricovero, Edo ha scelto di tornare alla normalità”
04 febbraio 2025 08:33
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