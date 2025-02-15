Conti: "Bove racconterà il momento che sta vivendo. Spero mi porti una maglia della Fiorentina"
Carlo Conti, in conferenza stampa, ha parlato di Edoardo Bove, ospite di questa serata finale del Festival di Sanremo. Il calciatore dovrebbe presentarsi sul palco dell'Ariston intorno le 23:46, prese...
Carlo Conti, in conferenza stampa, ha parlato di Edoardo Bove, ospite di questa serata finale del Festival di Sanremo. Il calciatore dovrebbe presentarsi sul palco dell'Ariston intorno le 23:46, presentando la canzone di Elodie. Le parole del direttore artistico in merito alla presenza del centrocampista della Fiorentina:
"Ho chiesto a Edoardo se aveva voglia di venire qua al Festival e spero che mi porti una maglia della Fiorentina.. Grande campione che vede a un certo punto fermarsi questo mondo, in modo improvviso e tragico. Non verrà solo a lanciare un cantante: viene a raccontare come sta vivendo questo momento".