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Notizie Sanremo Fiorentina

Carlo Conti: "Tra la Fiorentina che vince lo scudetto e il record di ascolti a Sanremo, scelgo il tricolore"

19 febbraio 2025 18:23

Valentini incanta a San Siro, il difensore della Fiorentina è uno dei migliori: "Come i difensori di una volta"

15 febbraio 2025 23:44

Bove sarà sul palco di Sanremo alle 23:46. Resterà con Carlo Conti 4 minuti e presenterà Elodie

15 febbraio 2025 18:12

Conti: "Bove racconterà il momento che sta vivendo. Spero mi porti una maglia della Fiorentina"

15 febbraio 2025 17:43

Willie Peyote: "A casa mia non sono mai entrati prodotti di marche sponsorizzate dalla Juventus"

09 febbraio 2025 18:17

Corriere della Sera: "Bove ospite a Sanremo. Presenterà una canzone nella serata finale"

09 febbraio 2025 16:06

Corriere Fiorentino: “Bove sarà accanto a Palladino in panchina stasera. Sanremo? Difficile”

06 febbraio 2025 08:34

Bove sul palco di Sanremo, lo vuole il tifoso viola Carlo Conti. Ecco la sua vita dopo la grande paura

05 febbraio 2025 09:29

Sul palco di Sanremo i Bnkr44 gridano: "Forza viola, un bacione alla Fiesole" prima di lasciare l'Ariston

11 febbraio 2024 02:01

"Blanco calciando vasi a Sanremo ha tirato in porta di più degli attaccanti della Fiorentina"

11 febbraio 2023 11:23

Al teatro Ariston di Sanremo il 100% di capienza. Allo stadio il 50%. Una barzelletta italiana

05 febbraio 2022 15:49

Il Sanremo di Passione Fiorentina, Ristic canta "Soldi" mentre Beppe Iachini canta "Gioca Jouer"

04 febbraio 2022 13:27

Il tifoso viola Berrettini a Sanremo: "Questo pubblico non è mica ostile come quello australiano"

01 febbraio 2022 23:08

Carlo Conti: "Se la Fiorentina arriva in Champions vado allo stadio a piedi da Piazza Libertà"

12 ottobre 2021 17:13

Il pubblico c'è ad Amici, mentre all'aperto in uno stadio è vietato. Ipocrisia pura tutta italiana

31 marzo 2021 13:58

Fiorentina-Roma, problema Sanremo? La partita potrebbe essere giocata nel pomeriggio

10 febbraio 2021 20:53

Pierò Pelù: "Ho detto di allontanarsi dalle frange estreme degli ultras e ho ricevuto minacce di morte da alcuni tifosi"

21 febbraio 2020 15:05

Junior Cally scherza: "La somiglianza mia con Cutrone? No, io sono più forte di lui"

09 febbraio 2020 14:15

Da Sanremo parla Masini: "Ronaldo avrebbe dovuto regalare la maglia del Portogallo, non quella della Juventus"

07 febbraio 2020 20:10

Lapo Elkann sfotte il conduttore Amadeus: "Normale che la Juve sia davanti all'Inter"

06 febbraio 2020 22:49

A Sanremo con il cuore viola, Motta è tifoso della Fiorentina, il suo sogno nel cassetto...

06 febbraio 2019 20:40

Carlo Conti: "Ringrazio la Fiorentina per non aver giocato contro la Roma per guardare Sanremo"

09 febbraio 2017 13:58

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