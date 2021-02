Fiorentina-Roma, problema Sanremo? La partita potrebbe essere giocata nel pomeriggio

La venticinquesima è l’unica giornata di Serie A per la quale non sono stati comunicati ufficialmente gli orari. Un’eccezione in un calendario già ben definito fino al 4 Aprile 2021.

La Lega Calcio sta pensando di anticipare lo svolgimento delle gare di un paio di ore per non avere la sovrapposizione fra il turno di Serie A e il Festival di Sanremo (in programma dal 2 al 6 Marzo, al quale parteciperà anche Zlatan Ibrahimovic).

Stando a quanto anticipato nell’edizione odierna del noto giornale sportivo, La Gazzetta dello Sport, è al vaglio l’ipotesi di uno spostamento di tutto il turno al pomeriggio:

“Unica data critica, quella di Milan-Udinese, in una giornata che potrebbe essere interamente trasferita al pomeriggio per motivi di audience televisivo. Difficile scontrarsi con la corazzata Rai e con l’evento che tiene incollati gli italiani agli schermi da tempo immemorabile”.

La venticinquesima giornata di Serie A vede i Viola impegnati contro la Roma allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. L’ipotesi più gettonata, al momento, rimane quella di anticipare il turno alle ore 18, oppure alle ore 19.

