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Notizie Gazzetta Dello Sport Fiorentina

Gazzetta dello Sport: "Per la difesa la Fiorentina punta Diogo Leite, il sacrificato può essere Comuzzo"

14 novembre 2025 22:57

Sacchi sulla lotta scudetto: "Il Milan non è ancora maturo, Inter e Napoli sono molto più attrezzate"

25 ottobre 2025 15:31

Capello elogia Kean: "Lo vedo maturo, ha grande voglia. Può essere il trascinatore della Fiorentina."

07 ottobre 2025 20:03

Marino: "La permanenza di Kean è una bella storia di gratitudine, Piccoli sarà la sorpresa dell'anno"

03 settembre 2025 22:52

La Gazzetta spiega: "Se parte Beltran la Fiorentina andrà diretta su Roberto Piccoli del Cagliari"

18 agosto 2025 21:42

Caos in casa Atalanta: Lookman vuole andare all'Inter e non si presenta all'allenamento odierno

04 agosto 2025 19:44

La Gazzetta dello Sport scrive: "Se nessuno paga la clausola di Kean la Fiorentina farà rinnovo con adeguamento"

09 luglio 2025 10:07

Gazzetta dello Sport su Fagioli: "La Fiorentina lo riscatterà anche senza Europa"

14 maggio 2025 11:59

La Gazzetta avvisa Palladino: "Commisso vuole vincere la Conference, il tabellone è favorevole"

22 febbraio 2025 10:26

Quagliarella: "Serie A non scontata, guardate l'Inter a Firenze. Fiorentina nella corsa Champions"

08 febbraio 2025 17:36

La Gazzetta applaude la Fiorentina: "Voto 7 per il mercato di gennaio, Fagioli fa sognare la Champions"

05 febbraio 2025 10:03

La Gazzetta non ha dubbi: "La crisi della Fiorentina nasce dal digiuno di Kean, non segna da Novembre"

22 dicembre 2024 12:09

La Gazzetta scrive: "Il Como cerca il colpo a parametro zero ed è in pole per Jack Bonaventura"

19 luglio 2024 15:49

Gazzetta rivela: "Il Cagliari vuole riprendersi Gaetano. I sardi potrebbero acquistarlo a titolo definitivo"

26 giugno 2024 16:23

Gazzetta dello Sport: "Ikone e Kouame, l'ultima chiamata per la conferma in viola"

28 aprile 2024 09:57

La Gazzetta punge Firenze su Vlahovic: "La maglia della Juventus non è mica quella della Fiorentina"

26 febbraio 2024 12:25

Tifosi della Roma lobotomizzati da Mourinho, vogliono il rinnovo nonostante il non gioco della squadra

11 dicembre 2023 17:15

Anche La Gazzetta lo scrive: "Ci può stare il rigore per la Fiorentina. Braccio di Loftus che va verso il pallone"

26 novembre 2023 13:14

La Gazzetta scrive: "Holm primo nome della Fiorentina come terzino destro. Pierozzi via in prestito"

22 novembre 2023 09:30

Pedullà: "Quelli che fanno la morale sulle scommesse son gli stessi che hanno dato del mafioso a Commisso"

18 ottobre 2023 17:15

Pogba dopato, la Juventus è sicura al 100% di aver agito correttamente con il francese. Solo un errore per loro

12 settembre 2023 13:12

Gazzetta dà già certa la sconfitta della Fiorentina in finale. Al settimo posto assegnano la Conference

23 maggio 2023 00:37

Da Basilea suonano la carica, Ndoye: "Se non siamo concentrati vincerà la Fiorentina. Cabral amico mio"

18 maggio 2023 11:02

La Gazzetta dimentica la Fiorentina, in prima pagina non c'è spazio. Tifosi viola: "Cosi la fate sporca"

28 aprile 2023 11:49

Gazzetta scrive: "La Fiorentina muove passi concreti per Karlsson, esterno dell'AZ. Costa 20 milioni"

02 aprile 2023 15:54

Retegui, l'argentino convocato in nazionale. Il papà: "Gli piace Batistuta, possente e tecnico come lui"

10 marzo 2023 16:11

La Gazzetta punta il dito contro Amrabat: "Rallenta la manovra della Fiorentina, ha limiti evidenti"

20 febbraio 2023 14:33

Dodò il peggiore in campo della Fiorentina: "Non attacca come dovrebbe, Terzic fa meglio di lui"

13 febbraio 2023 14:10

La Gazzetta stuzzica: "La nostalgia di Vlahovic in casa Fiorentina è tanta anche se non ha segnato"

13 febbraio 2023 13:57

Juric non è d'accordo con la Gazzetta: "Ilic è meno forte di Lukic, lui voleva rinnovare mesi fa"

04 febbraio 2023 18:55

Cairo risponde a Commisso: "Quello che dice non è vero, valutiamo estremi per la querela"

02 febbraio 2023 00:26

Gazzetta annuncia: "Italiano arrabbiato con Jovic. La Fiorentina lo vuole mandare via subito"

19 gennaio 2023 10:42

La Gazzetta fa pressione: "Adesso Italiano ha tutti i giocatori a disposizione e non ha più alibi"

11 gennaio 2023 10:18

Saviano: "Ho paura si metta in moto la macchina del nord per non far vincere lo scudetto al Napoli"

01 gennaio 2023 13:06

La Fiorentina tenta lo scherzo all'Atalanta, la Gazzetta scrive: "Viola stanno osservando Cittadini"

21 dicembre 2022 15:39

Attenta Fiorentina, anche il Leicester vuole Boga, gli inglesi darebbero subito soldi ai bergamaschi

26 novembre 2022 16:26

La Gazzetta critica Vlahovic: "Finisce in fuorigioco il doppio rispetto a quando era nella Fiorentina"

24 settembre 2022 13:34

La Gazzetta è dura contro la Fiorentina: "Pradè attacca l'arbitro, ma basta depistaggi sopra le righe"

12 settembre 2022 13:46

Vlahovic dà la colpa alla Fiorentina: "Nella Juventus ho giocato con un problema che mi porto da prima"

08 agosto 2022 17:40

Gazzetta dello Sport, dopo il playoff in Conference arriveranno altri colpi per la Fiorentina

19 luglio 2022 18:01

Gazzetta dello Sport, la Fiorentina mette gli occhi su Caprari, ma l'Hellas lo blinda: è incedibile

18 giugno 2022 22:35

Gazzetta dello Sport, Italiano innamorato follemente di Ederson. Ma la Salernitana spara alto

06 giugno 2022 16:51

Tardelli punge Vlahovic: "È successo qualcosa, motivazioni calate. Non è più aiutato come alla Fiorentina"

28 maggio 2022 22:19

Vieri: "Vlahovic top in Serie A quando era a Firenze. Juventus non è la Fiorentina? Solo scuse"

11 maggio 2022 08:35

La bomba di Gazzetta.it, Cavani è il grande obiettivo della Fiorentina per convincere Italiano

04 maggio 2022 17:18

Cioffi, un fiorentino di Piazza Beccaria sulla panchina dell'Udinese. Cresciuto con la Fiorentina in testa

27 aprile 2022 12:38

Sandro Veronesi, il fiorentino tifoso della Juventus. La provocazione: "Vlahovic capitano contro i viola"

20 aprile 2022 09:51

All'andata Vlahovic sfidò i tifosi della Fiorentina nel riscaldamento ma poi non prese palla in partita

20 aprile 2022 09:31

Gazzetta scrive: "la Fiorentina non sbilancia ma Castrovilli starà fuori per almeno 6/7 mesi"

20 aprile 2022 08:14

Nico Gonzalez a Napoli per rompere il digiuno in trasferta. Il gol fuori casa manca da oltre un anno

10 aprile 2022 11:55

Berti contro la Juventus: "Vincere a Torino? Difficile per colpa del sistema, arbitri condizionati"

03 aprile 2022 12:01

Gazzetta dello Sport, la Fiorentina vuole chiudere per Torreira entro Pasqua. Contatti avviati

03 aprile 2022 11:12

La Fiorentina al contrario di quasi tutta la serie A non ha debiti. Inter 415 milioni, Juventus 215 milioni

22 marzo 2022 11:50

Un'altra grande partita di Igor ma per la Gazzetta è stato uno dei peggiori in campo, voto 5.5

14 marzo 2022 13:27

Torna Bonaventura, Italiano ritrova il suo uomo di fiducia. Vietato sbagliare con il Bologna

11 marzo 2022 11:54

Henry crede nella salvezza del Venezia: "Se giochiamo come contro la Fiorentina ci salviamo"

11 marzo 2022 11:31

Gazzetta dello Sport, Silvestri o Vicario per il post Dragowski. Terracciano farà il secondo?

10 marzo 2022 15:42

Simeone contro Piatek: passato e presente della Fiorentina. Chi andrà in Europa?

06 marzo 2022 12:22

Che gaffe della Gazzetta, segna il Torino contro la Juventus e pubblica una foto di Belotti a Firenze

19 febbraio 2022 12:48

Percassi vende l'Atalanta ad americani per l'80%, la cifra è 350 milioni di euro. Closing oggi

18 febbraio 2022 14:39

Massimo Mauro snobba i viola: "Vlahovic campione? Ma se ha giocato solo nella Fiorentina..."

06 febbraio 2022 14:24

Zaniolo, schiaffo di stile a Vlahovic, vuole rinnovare con la Roma per far valutare bene offerte

05 febbraio 2022 15:21

Malesani consiglia: "Mi piace la Fiorentina, Callejon deve essere titolare perchè dà equilibrio"

03 febbraio 2022 13:06

Dall'America: "Commisso chiamatelo Rocky per le botte che riceve sempre dalla stampa"

29 gennaio 2022 18:11

Corvino si prende i meriti: "Ho lasciato alla Fiorentina la Coppa Italia Primavera grazie ai Della Valle"

29 gennaio 2022 16:16

Buffon chiarisce: "Vero nella mia vita ho scommesso, ma mai sulle partite, mai venduto niente"

28 gennaio 2022 15:58

Arriva l'annuncio dell'accordo tra Vlahovic e la Juventus, la Gazzetta esulta sui social, tifosi arrabbiati

27 gennaio 2022 21:58

Gazzetta, la Fiorentina continua a chiedere un faccia a faccia al procuratore di Vlahovic

24 gennaio 2022 12:37

Fiorentina contro la Gazzetta, indagine chiusa, Procura dà ragione a Commisso, era diffamazione

20 gennaio 2022 14:50

Commisso furioso non ci sta, querela e porta in tribunale Cairo e la Gazzetta dello Sport

19 gennaio 2022 15:21

Gazzetta, Fiorentina può cambiare portiere e segue Vicario dell'Empoli, è a due passi da Firenze

19 gennaio 2022 13:12

Altro giorno altra pretendente per Amrabat, lo vuole anche il Bologna ma solo in prestito

17 gennaio 2022 16:43

Freitas ammette: "Sergio Oliveira ha perso la concentrazione per colpa della Fiorentina"

13 gennaio 2022 13:14

Massimo Mauro non si arrende: "Scamacca è più forte di Vlahovic, per la Juventus meglio lui"

03 gennaio 2022 14:27

La Juventus non ha i soldi per Vlahovic e offre 35 milioni al Sassuolo per Scamacca

28 dicembre 2021 15:40

Commisso e Vlahovic d'accordo, a gennaio niente cessione. Il serbo vuole restare alla Fiorentina

19 dicembre 2021 09:40

Gazzetta rivela, la Juventus sul mercato può spendere solo 80 milioni fino al 2024

17 dicembre 2021 11:22

Gazzetta dello Sport, l'Inter tenta lo sgambetto alla Fiorentina: nerazzurri su Scamacca e Viti

10 dicembre 2021 13:54

Il retroscena di Totti: "Avevo rinunciato ad 1 milione di euro per prendere Mutu dalla Fiorentina"

07 dicembre 2021 13:16

Nico Gonzalez devastante a Bologna, i giornali si inchinano all'argentino, voti tutti da 7,5

06 dicembre 2021 12:26

Gazzetta, Vlahovic nella storia. I dirigenti rivelano: "Dopo il mancato rinnovo non esce di casa"

21 novembre 2021 10:52

Kudinov (GdS): "Kokorin? Vincitore indiscusso del Bidone d'oro. Via a Gennaio? E chi lo prende"

09 novembre 2021 14:45

Da Torino: non ce la fa Kean, straordinari per Morata e Dybala. Ramsey torna in squadra

05 novembre 2021 12:20

Kokorin, l'errore della società in estate. Non è considerato all'altezza per giocare da Italiano

27 ottobre 2021 13:22

Gazzetta, Vlahovic ha confidato agli amici di volere la Juventus. Kulusevski alla Fiorentina?

11 ottobre 2021 16:58

Mihajlovic: "Che bello essere chiamato zingaro dai tifosi della Fiorentina. Ne ho picchiati due"

08 ottobre 2021 15:21

Sacchi esalta la Fiorentina: "Contro l'Atalanta erano determinati e scorbutici. Vinto cosi"

14 settembre 2021 12:02

Gazzetta dello Sport, colletta di nove club europei per riportare colombiani e cileni: c'è Pulgar

08 settembre 2021 15:49

Preziosi ha venduto il Genoa, il grifone passa a 777 Partners. Cessione ufficiale il 14 settembre

04 settembre 2021 13:07

Gazzetta dello Sport, Fiorentina su Cabral. Il brasiliano ha segnato 37 reti in due stagioni con il Basilea

12 agosto 2021 08:51

Gazzetta dello Sport, Pulgar convince Italiano: sarà il regista. Si complica Sena, Fiorentina su Skhiri

12 agosto 2021 08:36

Gazzetta dello Sport, Nastasic-bis, ma non solo: Fiorentina su un grande centrale se parte Pezzella

11 agosto 2021 08:51

Gazzetta dello Sport, ok Vlahovic, ma attacco Viola spento: 0 gol con Montevarchi e Espanyol

10 agosto 2021 09:33

Gazzetta dello Sport, Vlahovic obiettivo numero uno dell'Inter. La Fiorentina alza il muro: è incedibile

07 agosto 2021 07:44

Gazzetta dello Sport, se parte Lirola, Fiorentina su Florenzi. Il Chelsea spara alto per Zappacosta

01 agosto 2021 09:00

Gazzetta dello Sport, nuova esperienza in Serie B per Ferrarini: è ad un passo dal Crotone

29 luglio 2021 08:51

Gazzetta dello Sport, Iachini in pole per la panchina della Samp. Tra domani e martedì l'incontro

13 giugno 2021 15:18

De Zerbi: "Contattato da club italiani ma non mi hanno stimolato. Shakhtar scelta giusta"

03 giugno 2021 15:44

Chiambretti proclama Commisso: "È il migliore Presidente della Serie A. Persona appassionata e fuori dagli schemi"

22 maggio 2021 14:28

Joe Barone: "La Gazzetta ha umiliato Commisso con lo stereotipo degli italo americani mafiosi"

16 maggio 2021 12:31

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