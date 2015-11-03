Notizie Gazzetta Dello Sport Fiorentina

Gazzetta dello Sport: "Per la difesa la Fiorentina punta Diogo Leite, il sacrificato può essere Comuzzo"
14 novembre 2025 22:57
Sacchi sulla lotta scudetto: "Il Milan non è ancora maturo, Inter e Napoli sono molto più attrezzate"
25 ottobre 2025 15:31
Capello elogia Kean: "Lo vedo maturo, ha grande voglia. Può essere il trascinatore della Fiorentina."
07 ottobre 2025 20:03
Marino: "La permanenza di Kean è una bella storia di gratitudine, Piccoli sarà la sorpresa dell'anno"
03 settembre 2025 22:52
La Gazzetta spiega: "Se parte Beltran la Fiorentina andrà diretta su Roberto Piccoli del Cagliari"
18 agosto 2025 21:42
Caos in casa Atalanta: Lookman vuole andare all'Inter e non si presenta all'allenamento odierno
04 agosto 2025 19:44
La Gazzetta dello Sport scrive: "Se nessuno paga la clausola di Kean la Fiorentina farà rinnovo con adeguamento"
09 luglio 2025 10:07
Gazzetta dello Sport su Fagioli: "La Fiorentina lo riscatterà anche senza Europa"
14 maggio 2025 11:59
La Gazzetta avvisa Palladino: "Commisso vuole vincere la Conference, il tabellone è favorevole"
22 febbraio 2025 10:26
Quagliarella: "Serie A non scontata, guardate l'Inter a Firenze. Fiorentina nella corsa Champions"
08 febbraio 2025 17:36
La Gazzetta applaude la Fiorentina: "Voto 7 per il mercato di gennaio, Fagioli fa sognare la Champions"
05 febbraio 2025 10:03
La Gazzetta non ha dubbi: "La crisi della Fiorentina nasce dal digiuno di Kean, non segna da Novembre"
22 dicembre 2024 12:09
La Gazzetta scrive: "Il Como cerca il colpo a parametro zero ed è in pole per Jack Bonaventura"
19 luglio 2024 15:49
Gazzetta rivela: "Il Cagliari vuole riprendersi Gaetano. I sardi potrebbero acquistarlo a titolo definitivo"
26 giugno 2024 16:23
Gazzetta dello Sport: "Ikone e Kouame, l'ultima chiamata per la conferma in viola"
28 aprile 2024 09:57
La Gazzetta punge Firenze su Vlahovic: "La maglia della Juventus non è mica quella della Fiorentina"
26 febbraio 2024 12:25
Tifosi della Roma lobotomizzati da Mourinho, vogliono il rinnovo nonostante il non gioco della squadra
11 dicembre 2023 17:15
Anche La Gazzetta lo scrive: "Ci può stare il rigore per la Fiorentina. Braccio di Loftus che va verso il pallone"
26 novembre 2023 13:14
La Gazzetta scrive: "Holm primo nome della Fiorentina come terzino destro. Pierozzi via in prestito"
22 novembre 2023 09:30
Pedullà: "Quelli che fanno la morale sulle scommesse son gli stessi che hanno dato del mafioso a Commisso"
18 ottobre 2023 17:15
Pogba dopato, la Juventus è sicura al 100% di aver agito correttamente con il francese. Solo un errore per loro
12 settembre 2023 13:12
Gazzetta dà già certa la sconfitta della Fiorentina in finale. Al settimo posto assegnano la Conference
23 maggio 2023 00:37
Da Basilea suonano la carica, Ndoye: "Se non siamo concentrati vincerà la Fiorentina. Cabral amico mio"
18 maggio 2023 11:02
La Gazzetta dimentica la Fiorentina, in prima pagina non c'è spazio. Tifosi viola: "Cosi la fate sporca"
28 aprile 2023 11:49
Gazzetta scrive: "La Fiorentina muove passi concreti per Karlsson, esterno dell'AZ. Costa 20 milioni"
02 aprile 2023 15:54
Retegui, l'argentino convocato in nazionale. Il papà: "Gli piace Batistuta, possente e tecnico come lui"
10 marzo 2023 16:11
La Gazzetta punta il dito contro Amrabat: "Rallenta la manovra della Fiorentina, ha limiti evidenti"
20 febbraio 2023 14:33
Dodò il peggiore in campo della Fiorentina: "Non attacca come dovrebbe, Terzic fa meglio di lui"
13 febbraio 2023 14:10
La Gazzetta stuzzica: "La nostalgia di Vlahovic in casa Fiorentina è tanta anche se non ha segnato"
13 febbraio 2023 13:57
Juric non è d'accordo con la Gazzetta: "Ilic è meno forte di Lukic, lui voleva rinnovare mesi fa"
04 febbraio 2023 18:55
Cairo risponde a Commisso: "Quello che dice non è vero, valutiamo estremi per la querela"
02 febbraio 2023 00:26
Gazzetta annuncia: "Italiano arrabbiato con Jovic. La Fiorentina lo vuole mandare via subito"
19 gennaio 2023 10:42
La Gazzetta fa pressione: "Adesso Italiano ha tutti i giocatori a disposizione e non ha più alibi"
11 gennaio 2023 10:18
Saviano: "Ho paura si metta in moto la macchina del nord per non far vincere lo scudetto al Napoli"
01 gennaio 2023 13:06
La Fiorentina tenta lo scherzo all'Atalanta, la Gazzetta scrive: "Viola stanno osservando Cittadini"
21 dicembre 2022 15:39
Attenta Fiorentina, anche il Leicester vuole Boga, gli inglesi darebbero subito soldi ai bergamaschi
26 novembre 2022 16:26
La Gazzetta critica Vlahovic: "Finisce in fuorigioco il doppio rispetto a quando era nella Fiorentina"
24 settembre 2022 13:34
La Gazzetta è dura contro la Fiorentina: "Pradè attacca l'arbitro, ma basta depistaggi sopra le righe"
12 settembre 2022 13:46
Vlahovic dà la colpa alla Fiorentina: "Nella Juventus ho giocato con un problema che mi porto da prima"
08 agosto 2022 17:40
Gazzetta dello Sport, dopo il playoff in Conference arriveranno altri colpi per la Fiorentina
19 luglio 2022 18:01
Gazzetta dello Sport, la Fiorentina mette gli occhi su Caprari, ma l'Hellas lo blinda: è incedibile
18 giugno 2022 22:35
Gazzetta dello Sport, Italiano innamorato follemente di Ederson. Ma la Salernitana spara alto
06 giugno 2022 16:51
Tardelli punge Vlahovic: "È successo qualcosa, motivazioni calate. Non è più aiutato come alla Fiorentina"
28 maggio 2022 22:19
Vieri: "Vlahovic top in Serie A quando era a Firenze. Juventus non è la Fiorentina? Solo scuse"
11 maggio 2022 08:35
La bomba di Gazzetta.it, Cavani è il grande obiettivo della Fiorentina per convincere Italiano
04 maggio 2022 17:18
Cioffi, un fiorentino di Piazza Beccaria sulla panchina dell'Udinese. Cresciuto con la Fiorentina in testa
27 aprile 2022 12:38
Sandro Veronesi, il fiorentino tifoso della Juventus. La provocazione: "Vlahovic capitano contro i viola"
20 aprile 2022 09:51
All'andata Vlahovic sfidò i tifosi della Fiorentina nel riscaldamento ma poi non prese palla in partita
20 aprile 2022 09:31
Gazzetta scrive: "la Fiorentina non sbilancia ma Castrovilli starà fuori per almeno 6/7 mesi"
20 aprile 2022 08:14
Nico Gonzalez a Napoli per rompere il digiuno in trasferta. Il gol fuori casa manca da oltre un anno
10 aprile 2022 11:55
Berti contro la Juventus: "Vincere a Torino? Difficile per colpa del sistema, arbitri condizionati"
03 aprile 2022 12:01
Gazzetta dello Sport, la Fiorentina vuole chiudere per Torreira entro Pasqua. Contatti avviati
03 aprile 2022 11:12
La Fiorentina al contrario di quasi tutta la serie A non ha debiti. Inter 415 milioni, Juventus 215 milioni
22 marzo 2022 11:50
Un'altra grande partita di Igor ma per la Gazzetta è stato uno dei peggiori in campo, voto 5.5
14 marzo 2022 13:27
Torna Bonaventura, Italiano ritrova il suo uomo di fiducia. Vietato sbagliare con il Bologna
11 marzo 2022 11:54
Henry crede nella salvezza del Venezia: "Se giochiamo come contro la Fiorentina ci salviamo"
11 marzo 2022 11:31
Gazzetta dello Sport, Silvestri o Vicario per il post Dragowski. Terracciano farà il secondo?
10 marzo 2022 15:42
Simeone contro Piatek: passato e presente della Fiorentina. Chi andrà in Europa?
06 marzo 2022 12:22
Che gaffe della Gazzetta, segna il Torino contro la Juventus e pubblica una foto di Belotti a Firenze
19 febbraio 2022 12:48
Percassi vende l'Atalanta ad americani per l'80%, la cifra è 350 milioni di euro. Closing oggi
18 febbraio 2022 14:39
Massimo Mauro snobba i viola: "Vlahovic campione? Ma se ha giocato solo nella Fiorentina..."
06 febbraio 2022 14:24
Zaniolo, schiaffo di stile a Vlahovic, vuole rinnovare con la Roma per far valutare bene offerte
05 febbraio 2022 15:21
Malesani consiglia: "Mi piace la Fiorentina, Callejon deve essere titolare perchè dà equilibrio"
03 febbraio 2022 13:06
Dall'America: "Commisso chiamatelo Rocky per le botte che riceve sempre dalla stampa"
29 gennaio 2022 18:11
Corvino si prende i meriti: "Ho lasciato alla Fiorentina la Coppa Italia Primavera grazie ai Della Valle"
29 gennaio 2022 16:16
Buffon chiarisce: "Vero nella mia vita ho scommesso, ma mai sulle partite, mai venduto niente"
28 gennaio 2022 15:58
Arriva l'annuncio dell'accordo tra Vlahovic e la Juventus, la Gazzetta esulta sui social, tifosi arrabbiati
27 gennaio 2022 21:58
Gazzetta, la Fiorentina continua a chiedere un faccia a faccia al procuratore di Vlahovic
24 gennaio 2022 12:37
Fiorentina contro la Gazzetta, indagine chiusa, Procura dà ragione a Commisso, era diffamazione
20 gennaio 2022 14:50
Commisso furioso non ci sta, querela e porta in tribunale Cairo e la Gazzetta dello Sport
19 gennaio 2022 15:21
Gazzetta, Fiorentina può cambiare portiere e segue Vicario dell'Empoli, è a due passi da Firenze
19 gennaio 2022 13:12
Altro giorno altra pretendente per Amrabat, lo vuole anche il Bologna ma solo in prestito
17 gennaio 2022 16:43
Freitas ammette: "Sergio Oliveira ha perso la concentrazione per colpa della Fiorentina"
13 gennaio 2022 13:14
Massimo Mauro non si arrende: "Scamacca è più forte di Vlahovic, per la Juventus meglio lui"
03 gennaio 2022 14:27
La Juventus non ha i soldi per Vlahovic e offre 35 milioni al Sassuolo per Scamacca
28 dicembre 2021 15:40
Commisso e Vlahovic d'accordo, a gennaio niente cessione. Il serbo vuole restare alla Fiorentina
19 dicembre 2021 09:40
Gazzetta rivela, la Juventus sul mercato può spendere solo 80 milioni fino al 2024
17 dicembre 2021 11:22
Gazzetta dello Sport, l'Inter tenta lo sgambetto alla Fiorentina: nerazzurri su Scamacca e Viti
10 dicembre 2021 13:54
Il retroscena di Totti: "Avevo rinunciato ad 1 milione di euro per prendere Mutu dalla Fiorentina"
07 dicembre 2021 13:16
Nico Gonzalez devastante a Bologna, i giornali si inchinano all'argentino, voti tutti da 7,5
06 dicembre 2021 12:26
Gazzetta, Vlahovic nella storia. I dirigenti rivelano: "Dopo il mancato rinnovo non esce di casa"
21 novembre 2021 10:52
Kudinov (GdS): "Kokorin? Vincitore indiscusso del Bidone d'oro. Via a Gennaio? E chi lo prende"
09 novembre 2021 14:45
Da Torino: non ce la fa Kean, straordinari per Morata e Dybala. Ramsey torna in squadra
05 novembre 2021 12:20
Kokorin, l'errore della società in estate. Non è considerato all'altezza per giocare da Italiano
27 ottobre 2021 13:22
Gazzetta, Vlahovic ha confidato agli amici di volere la Juventus. Kulusevski alla Fiorentina?
11 ottobre 2021 16:58
Mihajlovic: "Che bello essere chiamato zingaro dai tifosi della Fiorentina. Ne ho picchiati due"
08 ottobre 2021 15:21
Sacchi esalta la Fiorentina: "Contro l'Atalanta erano determinati e scorbutici. Vinto cosi"
14 settembre 2021 12:02
Gazzetta dello Sport, colletta di nove club europei per riportare colombiani e cileni: c'è Pulgar
08 settembre 2021 15:49
Preziosi ha venduto il Genoa, il grifone passa a 777 Partners. Cessione ufficiale il 14 settembre
04 settembre 2021 13:07
Gazzetta dello Sport, Fiorentina su Cabral. Il brasiliano ha segnato 37 reti in due stagioni con il Basilea
12 agosto 2021 08:51
Gazzetta dello Sport, Pulgar convince Italiano: sarà il regista. Si complica Sena, Fiorentina su Skhiri
12 agosto 2021 08:36
Gazzetta dello Sport, Nastasic-bis, ma non solo: Fiorentina su un grande centrale se parte Pezzella
11 agosto 2021 08:51
Gazzetta dello Sport, ok Vlahovic, ma attacco Viola spento: 0 gol con Montevarchi e Espanyol
10 agosto 2021 09:33
Gazzetta dello Sport, Vlahovic obiettivo numero uno dell'Inter. La Fiorentina alza il muro: è incedibile
07 agosto 2021 07:44
Gazzetta dello Sport, se parte Lirola, Fiorentina su Florenzi. Il Chelsea spara alto per Zappacosta
01 agosto 2021 09:00
Gazzetta dello Sport, nuova esperienza in Serie B per Ferrarini: è ad un passo dal Crotone
29 luglio 2021 08:51
Gazzetta dello Sport, Iachini in pole per la panchina della Samp. Tra domani e martedì l'incontro
13 giugno 2021 15:18
De Zerbi: "Contattato da club italiani ma non mi hanno stimolato. Shakhtar scelta giusta"
03 giugno 2021 15:44
Chiambretti proclama Commisso: "È il migliore Presidente della Serie A. Persona appassionata e fuori dagli schemi"
22 maggio 2021 14:28
Joe Barone: "La Gazzetta ha umiliato Commisso con lo stereotipo degli italo americani mafiosi"
16 maggio 2021 12:31
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