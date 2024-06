Gazzetta rivela: “Il Cagliari vuole riprendersi Gaetano. I sardi potrebbero acquistarlo a titolo definitivo”

Uno dei nomi accostati alla Fiorentina, per il nuovo centrocampo da consegnare a mister Palladino, è certamente quello di Gianluca Gaetano, centrocampista classe 2000 di proprietà del Napoli. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbe vicino ad un ritorno in Sardegna dopo la buona stagione disputata (5 gol e 2 assist realizzati). Il Cagliari desidera aggiudicarselo con la formula del prestito con obbligo di riscatto o a titolo definitivo, anche in virtù di quanto dimostrato, essendo stato uno dei giocatori più determinanti per la salvezza raggiunta dal club rossoblù. I partenopei vorrebbero cedere il centrocampista e i sardi sarebbero in vantaggio rispetto ai viola.

