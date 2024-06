Scaloni dopo il Cile: “Benissimo Nico Gonzalez sulla sinistra. Abbiamo lavorato veramente bene”

L’Argentina vince contro il Cile, trovando la rete del vantaggio al minuto 88 con Lautaro Martinez. Nico Gonzalez ha giocato sulla sinistra, prendendo il posto di Angel Di Maria e facendo un’ottima prova, per la quale si è complimentato anche il c.t dell’Albiceleste, Lionel Scaloni. Ecco le sue parole in conferenza stampa:

“Contro di loro abbiamo fatto le cose che avevamo studiato in settimana. Sono molto felice, perché le abbiamo fatte bene. Nico Gonzalez ha giocato benissimo a sinistra, così come Enzo Fernandez tra le linee. Penso che sia andata bene, non saprei sinceramente se questa sia stata migliore o peggiore di quella precedente. Questo dimostra quanto è difficile questa Coppa America. Ora potremo goderci qualche giorno di riposo…”.

