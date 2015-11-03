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Notizie Scaloni Fiorentina

Scaloni: "Ennesimo Mondiale senza Italia, che tristezza! Eliminazione dura e ingiusta"

01 aprile 2026 10:27

Scaloni dopo il Cile: "Benissimo Nico Gonzalez sulla sinistra. Abbiamo lavorato veramente bene"

26 giugno 2024 16:00

Rottura nell'Argentina, Scaloni annuncia: "Non so più se voglio restare, voglio pensarci, dato molto"

22 novembre 2023 10:40

Sentite Scaloni: "Nico lo vedo meglio a sinistra, gioca lì da sempre. Contributo simile a Di Maria"

15 novembre 2023 17:36

Scaloni parla di Nico Gonzalez: "Gioca bene anche a sinistra anche se nella Fiorentina gioca a destra"

13 ottobre 2023 21:26

Scaloni su Beltran: "Lo seguivamo da tempo per la sua mentalità. Trasferimento alla Fiorentina positivo"

06 settembre 2023 18:34

Nico Gonzalez dall'Argentina: "Felice alla Fiorentina. In aereo volevo ammazzare Lautaro per la doppietta"

06 settembre 2023 01:27

Sentite Scaloni: "Nico Gonzalez era titolare nell'Argentina, è stata dura non averlo al Mondiale"

20 febbraio 2023 18:17

Scaloni torna a parlare di Nico: "Addolorato per il suo infortunio, ma non dava garanzie"

21 novembre 2022 19:26

Scaloni sul forfait di Nico Gonzalez: "Abbiamo avuto tanti problemi ma la preparazione è cruciale"

19 novembre 2022 17:46

Scaloni fa preoccupare Nico Gonzalez: "Non idoneo a giocare, non posso garantire che stia bene"

16 novembre 2022 20:25

Scaloni: "Sappiamo che ci sono giocatori che stanno bene ma non stanno giocando per precauzione"

09 novembre 2022 12:48

CT Argentina avverte: "Al mondiale solo chi gioca" e Nico Gonzalez si è ripreso. Tifosi viola ironizzano

05 novembre 2022 14:56

CT Argentina avvisa e spaventa Nico Gonzalez: "Al mondiale solo chi sta bene e non è infortunato"

03 novembre 2022 14:04

Adesso è ufficiale, l'Argentina ha ritirato la convocazione per Nico Gonzalez, resta a Firenze

10 novembre 2021 15:44

Scaloni: "Chance da titolare per Pezzella contro l'Ecuador. Romero non è al top"

03 luglio 2021 12:07

Scaloni (ct Argentina) conferma Martinez Quarta al centro della difesa. L'argentino sarà titolare contro il Perù

16 novembre 2020 20:42

Argentina, Pezzella sarà titolare contro l'Ecuador. In campo anche il portiere Musso dell'Udinese

11 ottobre 2019 22:00

Lista dei convocati della Copa Americana del mister Scaloni. Out Simeone

15 maggio 2019 18:46

Diego Simeone: "Giovanni deve continuare a crescere in Italia. Quando avrà più esperienza potrei allenarlo"

11 maggio 2019 18:26

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