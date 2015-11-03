Notizie Scaloni Fiorentina

Scaloni: "Ennesimo Mondiale senza Italia, che tristezza! Eliminazione dura e ingiusta"
01 aprile 2026 10:27
Scaloni dopo il Cile: "Benissimo Nico Gonzalez sulla sinistra. Abbiamo lavorato veramente bene"
26 giugno 2024 16:00
Rottura nell'Argentina, Scaloni annuncia: "Non so più se voglio restare, voglio pensarci, dato molto"
22 novembre 2023 10:40
Sentite Scaloni: "Nico lo vedo meglio a sinistra, gioca lì da sempre. Contributo simile a Di Maria"
15 novembre 2023 17:36
Scaloni parla di Nico Gonzalez: "Gioca bene anche a sinistra anche se nella Fiorentina gioca a destra"
13 ottobre 2023 21:26
Scaloni su Beltran: "Lo seguivamo da tempo per la sua mentalità. Trasferimento alla Fiorentina positivo"
06 settembre 2023 18:34
Nico Gonzalez dall'Argentina: "Felice alla Fiorentina. In aereo volevo ammazzare Lautaro per la doppietta"
06 settembre 2023 01:27
Sentite Scaloni: "Nico Gonzalez era titolare nell'Argentina, è stata dura non averlo al Mondiale"
20 febbraio 2023 18:17
Scaloni torna a parlare di Nico: "Addolorato per il suo infortunio, ma non dava garanzie"
21 novembre 2022 19:26
Scaloni sul forfait di Nico Gonzalez: "Abbiamo avuto tanti problemi ma la preparazione è cruciale"
19 novembre 2022 17:46
Scaloni fa preoccupare Nico Gonzalez: "Non idoneo a giocare, non posso garantire che stia bene"
16 novembre 2022 20:25
Scaloni: "Sappiamo che ci sono giocatori che stanno bene ma non stanno giocando per precauzione"
09 novembre 2022 12:48
CT Argentina avverte: "Al mondiale solo chi gioca" e Nico Gonzalez si è ripreso. Tifosi viola ironizzano
05 novembre 2022 14:56
CT Argentina avvisa e spaventa Nico Gonzalez: "Al mondiale solo chi sta bene e non è infortunato"
03 novembre 2022 14:04
Adesso è ufficiale, l'Argentina ha ritirato la convocazione per Nico Gonzalez, resta a Firenze
10 novembre 2021 15:44
Scaloni: "Chance da titolare per Pezzella contro l'Ecuador. Romero non è al top"
03 luglio 2021 12:07
Scaloni (ct Argentina) conferma Martinez Quarta al centro della difesa. L'argentino sarà titolare contro il Perù
16 novembre 2020 20:42
Argentina, Pezzella sarà titolare contro l'Ecuador. In campo anche il portiere Musso dell'Udinese
11 ottobre 2019 22:00
Lista dei convocati della Copa Americana del mister Scaloni. Out Simeone
15 maggio 2019 18:46
Diego Simeone: "Giovanni deve continuare a crescere in Italia. Quando avrà più esperienza potrei allenarlo"
11 maggio 2019 18:26
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