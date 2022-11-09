Scaloni: "Sappiamo che ci sono giocatori che stanno bene ma non stanno giocando per precauzione"

Nico Gonzalez è un giocatore molto discusso in questo momento in casa Fiorentina, l'argentino non ha mai giocato anche se gli esami non hanno evidenziato lesioni

Appena due settimane di attesa, poi prenderanno il via i Mondiali di Qatar 2022. Sono diverse le nazionali candidate alla vittoria finale del torneo e, tra queste, c'è ovviamente l'Argentina di Lionel Scaloni.

Una rosa importante quella a disposizione del commissario tecnico che, ai microfoni di CNN Radio, ha analizzato il momento della sua Argentina, lanciando anche un messaggio ai club che hanno in rosa calciatori che prenderanno parte alla competizione, ma che non sono attualmente al meglio della condizione fisica.

Intervenuto a CNN Radio, Lionel Scaloni ha fatto un punto sull'imminente arrivo dei Mondiali di Qatar, al via tra due settimane. Innanzitutto, l'ex Lazio ha lanciato un messaggio a tutti i club che hanno calciatori argentini in rosa, magari non al meglio della condizione fisica: "Faremo del nostro meglio affinché, nell'ultima settimana, chi non è in forma e non può giocare nel proprio club, arrivi prima da noi. Il discorso è diverso per chi invece è in buone condizioni.Non priveremo ai club nessuno che sta bene per giocare perché per noi questo è positivo. C'è chi non giocherà le ultime partite per precauzione, ma sappiamo che stanno bene. Ci saranno altri che dovranno darci gli strumenti per capire se sono in grado di rispondere al meglio in campo." Lo riporta Gianluca Di Marzio.

LE PAROLE DI LUKA JOVIC

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