Jovic rivela: "Sono venuto alla Fiorentina per essere di nuovo titolare, adesso sto andando bene"

L'attaccante della Fiorentina Luka Jovic è tornato a parlare ai media serbi della sua avventura a Firenze e del suo stato di forma

Intervistato dal media serbo RTS, l'attaccante della Fiorentina Luka Jovic è tornato a parlare della sua avventura a Firenze. Queste le sue parole: “Non ho trovato il campo per tre lunghi anni ed è stata molto dura. Ho deciso di venire alla Fiorentina perché volevo fare minuti in campo e il fatto di trovare altri giocatori serbi mi ha sicuramente aiutato ad ambientarmi. All’inizio ho avuto problemi di forma fisica, ma erano normali quando non si gioca per molto tempo. Adesso sta bene. Spero che il mio compagno di squadra Nikola non si arrabbi, ma abbiamo fatto molti progressi in attacco ed adesso è il nostro punto forte. Stiamo giocando in modo fenomenale e spero di rimettermi presto in forma e di aiutare i miei compagni di squadra nel modo giusto”.

DALLA RUSSIA SICURI SU KOKORIN

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