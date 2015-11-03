Notizie Jovic Fiorentina

Jovic è rinato in Grecia: 4 gol nel derby contro il Panathinaikos. Ne ha segnati 14 in 23 partite
19 gennaio 2026 11:59
L'aria di Firenze e la Fiorentina hanno fatto bene a Jovic: tripletta nel derby con il Panathinaikos
01 dicembre 2025 11:20
La Fiorentina vince e vola in testa alla Conference. L'ex Jovic a segno nella larga vittoria dell'AEK Atene
23 ottobre 2025 21:27
Ora è anche ufficiale, l'ex Fiorentina Jovic riparte dall'AEK Atene
05 agosto 2025 12:05
Ad Oviedo innamorati di Jovic: "Combatteremo per averlo, sarebbe un lusso per qualsiasi squadra"
28 luglio 2025 22:34
Dalla Spagna: "Jovic interessa a Real Oviedo e Getafe dopo essere rimasto svincolato dal Milan"
18 luglio 2025 14:40
Pardo: "Non c'è dubbio che le cose siano migliorate rispetto ai tempi di Cabral e Jovic"
16 luglio 2025 23:12
Moretto: “Botafogo interessato a Jovic. Da capire però se il Milan eserciterà l’opzione per il rinnovo”
05 giugno 2025 11:11
Ricordate Jovic? Dopo il flop al Milan (8 gol in 2 anni) adesso lo scaricano e va a giocare in Messico
05 giugno 2025 00:02
Ambrosini: "Jovic non è da Milan. Il Bologna può vincere col coraggio la coppa"
11 maggio 2025 14:24
Jovic Re di Milano! Il Milan vince il Derby e vola in finale di Coppa Italia con doppietta dell'ex viola
23 aprile 2025 23:14
Jovic ex al veleno: "Meritavamo di vincere. Un punto guadagnato più per loro che per noi"
05 aprile 2025 23:46
Jovic: "I dirigenti della Fiorentina chiesero ai giocatori di isolarmi post amichevole con la Stella Rossa"
05 aprile 2025 16:21
Jovic potrebbe ripartire dal Monza. Da Milano: "Galliani proverà a convincerlo a giocare per non retrocedere"
21 gennaio 2025 13:50
La Gazzetta dello Sport riporta: "Il Milan deve piazzare gli esuberi, ma nessuno vuole Jovic"
11 gennaio 2025 18:59
Jovic è scomparso, anche il Milan vuole liberarsene. Il Torino ci prova per sostituire Zapata
20 novembre 2024 19:27
Jovic, che flop al Milan. Escluso dalla lista Uefa e mai utilizzato in campionato, adesso ha la pubalgia
02 novembre 2024 12:23
Milan, si allunga la lista degli infortuni: dopo Calabria, out anche Loftus-Cheek e Jovic
05 ottobre 2024 14:41
Jovic scaricato anche dal Milan, è la terza alternativa in attacco ed è stato escluso dalla lista Uefa
07 settembre 2024 12:34
Slovenia-Serbia finisce 1 a 1. Buona prova di Milenkovic, Vlahovic flop. Jovic non brilla ma trova il gol
20 giugno 2024 17:28
Romano annuncia: "Jovic resterà al Milan, farà coppia con il nuovo attaccante rossonero"
15 giugno 2024 14:54
Sport Mediaset: "Il Milan non vuole pagare 5 milioni a Jovic. L'accordo fatto dalla Fiorentina non piace"
10 giugno 2024 14:19
Il Milan vuole continuare ad avere Jovic in panchina ma il centravanti non ne può più di non giocare mai
09 giugno 2024 21:18
Jovic può essere scaricato anche dal Milan. Per sostituirlo i rossoneri puntano Pinamonti, retrocesso in Serie B
20 maggio 2024 18:12
Cm.com: "L'avventura di Jovic al Milan proseguirà ancora per molto, pronto rinnovo pluriennale per l'ex Fiorentina"
05 maggio 2024 11:23
Jovic ha trovato la sua squadra? Schira: "Vuole restare al Milan. Contatti per il prolungamento"
02 maggio 2024 09:19
Nzola, Beltran e Belotti numeri impietosi, in tre fanno peggio di Jovic e Cabral
08 aprile 2024 22:44
Repubblica scrive: "Jovic torna a Firenze tra sogni mai realizzati, rimpianti e cocenti amarezze"
28 marzo 2024 11:36
Peppe Di Stefano su Jovic: "Arrivò al Milan in condizioni fisiche precarie. Non è un attaccante da 4-3-3"
27 marzo 2024 14:44
Il Milan non vuole pagare 5 milioni netti d'ingaggio a Jovic. Richiesta di ingaggio dimezzato
21 febbraio 2024 15:54
Gazzetta dello Sport: "La Fiorentina ha regalato Jovic, sorride il Milan. Rossoneri intenzionati a comprarlo"
05 febbraio 2024 14:00
Gazzetta dello Sport, Jovic il risolutore, sempre più determinante nella stagione del Milan
04 febbraio 2024 11:01
Jovic dà i tre punti al Milan in extremis: è 3-2 a Frosinone in rimonta
03 febbraio 2024 21:14
Retroscena TMW su Pinamonti: nel 2022 vicino alla Fiorentina, poi la scelta di andare su Jovic
07 gennaio 2024 18:08
Sabatini: "La Fiorentina ha sbagliato a cedere Jovic? A parlare dopo sono tutti bravi"
04 gennaio 2024 14:35
Sabatini: "Jovic ha segnato stasera i 2 gol clamorosi che hanno fatto perdere la finale alla Fiorentina"
02 gennaio 2024 23:28
"Troppe pressioni per Jovic alla Fiorentina. Per lui meglio squadre piccole come Lazio, Atalanta e Torino"
04 dicembre 2023 20:15
Ferrara: "Jovic al Milan peggio che alla Fiorentina. Ma viola specializzati in resurrezioni degli ex"
25 novembre 2023 16:39
Di Chiara: "Jovic ha completamente deluso le aspettative sia a Firenze che a Milano. Pioli ha solo Giroud"
25 novembre 2023 13:39
Prandelli è sicuro: "Jovic è potenzialmente molto valido. Forse deve solo capire che è nel Milan"
24 novembre 2023 19:22
Sentite Cecchi: "I fiorentini hanno il terrore di Jovic, preferirebbero giocasse Mbappé domani"
24 novembre 2023 16:45
Gazzetta non ha dubbi: “La Fiorentina ha scaricato Jovic al Milan ed ha fatto un affare pur senza incassare”
24 novembre 2023 08:28
Milan perde anche l'ultimo attaccante: Okafor out con la Fiorentina. Rossoneri appesi a Jovic
23 novembre 2023 12:50
Trevisani boccia Jovic: "In questo momento non è giocatore di calcio. Porterei Camarda con la Fiorentina"
22 novembre 2023 17:20
Sentite Bucciantini: "Per domenica temo Jovic perché è un ex all'ultima grande occasione"
21 novembre 2023 16:15
Lasci la Fiorentina e sparisci o fallisci. La storia di Cabral, Jovic, Amrabat, Saponara, Terzic e Igor
21 novembre 2023 15:42
Milan disperato con Jovic, ogni suo tiro in porta è costato 500 mila euro. Gioca contro la Fiorentina?
20 novembre 2023 13:36
Trevisani umilia Jovic e Pioli: "Ha il numero 15 come mesi di prigione che darei a chi lo fa giocare"
14 novembre 2023 17:58
TMW, Jovic ha rifiutato il Trabzonspor prima di andare al Milan. Era tutto fatto con la Fiorentina
07 novembre 2023 19:33
Jovic, che figuraccia! Gioca titolare ma sbaglia tutto e San Siro lo fischia, Pioli lo cambia dopo 45 minuti
04 novembre 2023 22:21
Il Milan scarica Jovic dopo appena due mesi, i rossoneri cercano già un nuovo attaccante
27 ottobre 2023 12:14
Il disastro di Jovic e Cabral, il Milan e il Benfica sono le uniche due squadre senza gol in Champions
26 ottobre 2023 12:34
Jovic, che disastro. Si fa male prima di entrare in campo: "Goffo infortunio, nel riscaldamento si ferma"
25 ottobre 2023 23:16
Tifosi del Milan increduli attaccano Pioli: "Come si fa a mettere Jovic quando sei in 10 e vuoi vincere?"
23 ottobre 2023 14:09
Calamai se la ride: "Incredibile come il Milan abbia puntato su Jovic dopo la Fiorentina, un grave autogol"
23 ottobre 2023 12:34
Il Milan pare abbia già bocciato Jovic, il club rossonero vuole comprare Zirkzee dal Bologna
14 ottobre 2023 15:39
Le pagelle demoliscono Jovic: "È in campo ma solo da distinta" oppure "Non si vede praticamente mai"
08 ottobre 2023 12:57
La Gazzetta boccia Jovic: "Nessun segnale di rinascita. Arriverà un nuovo attaccante al Milan"
06 ottobre 2023 16:00
Calamai: "La Conference non è una coppetta, Beltran e Nzola devono fare come Jovic e Cabral"
05 ottobre 2023 12:22
Jovic è la dimostrazione evidente che nel calcio spesso conta più il procuratore che il merito sportivo
27 settembre 2023 16:56
Sky Sport rivela: "Pioli non convoca Jovic perchè non è in forma. Il Milan lo esclude per ragioni fisiche"
26 settembre 2023 20:59
Jovic non emerge nemmeno al Milan, si propone Balotelli: "Sono qua, posso fare io il vice Giroud"
26 settembre 2023 13:48
Pioli: "Jovic ha passato un'estate difficile. Non può avere minutaggio, ma sa giocare a calcio"
22 settembre 2023 17:30
Jovic: "Milan un grande passo avanti rispetto alla Fiorentina. Non giocavo da 3 anni, ho segnato anche tanto"
21 settembre 2023 14:55
Il Milan domina ma non segna, inizia male la Champions. Jovic nemmeno preso in considerazione
19 settembre 2023 20:52
La Gazzetta dello Sport boccia Jovic: "Perché puntare su di lui se ci sono talenti come Krstovic?"
19 settembre 2023 16:20
Tuttosport: “Italiano felice di liberarsi di Jovic. Era totalmente fuori dalla sua Fiorentina”
10 settembre 2023 16:37
Giroud in dubbio per il derby, i tifosi del Milan hanno paura che Jovic possa giocare titolare
09 settembre 2023 14:06
La sorella di Jovic attacca Italiano: "Eravamo tutti convinti della sua esplosione, tranne l'allenatore"
02 settembre 2023 13:53
Gazzetta: “Jovic via, la Fiorentina si libera di un pesante ingaggio e di un calciatore ingombrante”
02 settembre 2023 09:28
Gazzetta: “La Fiorentina non vedeva l’ora di vendere Jovic. Che delusione i suoi numeri alla Fiorentina”
02 settembre 2023 09:19
Cambia la formula, la Fiorentina cede Jovic al Milan a titolo definitivo. Addio a Firenze definitivo
01 settembre 2023 18:47
Jovic al Milan in prestito per un anno, la trattativa con la Fiorentina è chiusa. Scambio documenti
01 settembre 2023 18:12
Gazzetta: “Jovic al Milan? I rossoneri hanno già parlato con la Fiorentina per un prestito”
01 settembre 2023 09:45
Nazione: “Jovic rifiuta l’Olympiakos, Stella Rossa e Fenerbahce sullo sfondo. Kokorin non ha offerta, resta volentieri”
31 agosto 2023 09:41
Gazzetta scrive: "Milan ci proverà per Jovic se salta Taremi. Trattativa complicata con la Fiorentina"
30 agosto 2023 12:56
Nazione: "Olympiakos priorità per Jovic se non trova un club più ambizioso. Addio inevitabile"
30 agosto 2023 09:18
Nazione: "La Fiorentina vuole cedere Jovic a titolo definitivo per liberarsi dell'alto ingaggio"
29 agosto 2023 09:26
Nazione, Quarta-Betis domani l'incontro. Per Jovic c'è la soluzione Olympiacos, accetterà?
28 agosto 2023 09:23
I convocati della Fiorentina: Amrabat e Jovic non ci sono. Fuori anche Ikonè e Sabiri. Kokorin presente
26 agosto 2023 18:11
Nazione: “Addio Jovic? C’è il guaio decrescita. Non solo Roma e Milan, si apre la posta Cagliari”
26 agosto 2023 09:12
Pedullà: "Sabiri non va all'Empoli. Baldanzi piace, ma pista fredda. Fiorentina non vuole vendere Kouamè"
25 agosto 2023 16:18
La Nazione scrive: "Azmoun alla Roma spinge Jovic al Milan, i rossoneri non hanno altri attaccanti"
25 agosto 2023 12:17
Jovic e Amrabat sono ai margini della Fiorentina, esclusi dalla lista Uefa, dovranno essere ceduti
24 agosto 2023 12:57
Pedullà rivela: "Jovic è stato offerto a Milan e Roma ma senza successo per adesso. Pista Olympiacos"
24 agosto 2023 00:30
Repubblica scrive: "Roma deve prendere attaccante, offerto Jovic. Non è prima scelta di Mourinho"
23 agosto 2023 18:17
I convocati della Fiorentina: esclusi Sabiri e Amrabat. Fuori per infortunio Ikonè e Kayode, c'è Kokorin
23 agosto 2023 13:54
Il Corriere dello Sport annuncia: "Jovic vicino al Milan: 2,5 milioni per il cartellino e contratto di 2 anni"
22 agosto 2023 12:33
Repubblica, Jovic vicino all’addio con la Fiorentina. Ramadani l’ha proposto al Milan che ha preso tempo
22 agosto 2023 08:56
Jovic e Kokorin fuori dalla lista UEFA della Fiorentina per la Conference. Amrabat e Pierozzi ci sono
21 agosto 2023 18:00
Nazione, Quarta ha già dato l'ok al Betis, 12 miloni alla Fiorentina. Addio Jovic? Dipende da Ramadani
21 agosto 2023 09:32
Gazzetta: “C’è il Milan su Jovic, la Fiorentina attacca bene anche senza di lui. Risponde alle esigenze di Pioli”
20 agosto 2023 08:51
Nazione, Jovic-Kokorin, Fiorentina a caccia di soluzioni per l’addio
19 agosto 2023 09:00
Dalla Spagna, Jovic offerto al Milan: gli agenti spingono ma i rossoneri non sono convinti
18 agosto 2023 18:29
Repubblica, Jovic e Kokorin possono lasciare la Fiorentina: il serbo è da attenzionare maggiormente
15 agosto 2023 08:29
Nazione: “Jovic, futuro in bilico, chi lo deciderà? Resta o va altrove? Real Madrid contrario al prestito”
14 agosto 2023 09:02
Nazione, in questi giorni priorità definire il futuro di Jovic e Amrabat. Poi chiuse le cessioni importanti
13 agosto 2023 07:39
TMW rivela: "Fiorentina ha comunicato a Jovic la scelta di venderlo, giocatore ha accettato decisione"
10 agosto 2023 12:44
Nazione: "Jovic via? L'interesse della Stella Rossa è vivo ma il suo contratto con la Fiorentina è molto articolato"
10 agosto 2023 09:38
Corriere Fiorentino: "Kouamé, la Fiorentina alza il muro. Jovic? Può andare alla Stella Rossa ma ci sono ostacoli"
09 agosto 2023 07:21
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