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Notizie Jovic Fiorentina

Jovic è rinato in Grecia: 4 gol nel derby contro il Panathinaikos. Ne ha segnati 14 in 23 partite

19 gennaio 2026 11:59

L'aria di Firenze e la Fiorentina hanno fatto bene a Jovic: tripletta nel derby con il Panathinaikos

01 dicembre 2025 11:20

La Fiorentina vince e vola in testa alla Conference. L'ex Jovic a segno nella larga vittoria dell'AEK Atene

23 ottobre 2025 21:27

Ora è anche ufficiale, l'ex Fiorentina Jovic riparte dall'AEK Atene

05 agosto 2025 12:05

Ad Oviedo innamorati di Jovic: "Combatteremo per averlo, sarebbe un lusso per qualsiasi squadra"

28 luglio 2025 22:34

Dalla Spagna: "Jovic interessa a Real Oviedo e Getafe dopo essere rimasto svincolato dal Milan"

18 luglio 2025 14:40

Pardo: "Non c'è dubbio che le cose siano migliorate rispetto ai tempi di Cabral e Jovic"

16 luglio 2025 23:12

Moretto: “Botafogo interessato a Jovic. Da capire però se il Milan eserciterà l’opzione per il rinnovo”

05 giugno 2025 11:11

Ricordate Jovic? Dopo il flop al Milan (8 gol in 2 anni) adesso lo scaricano e va a giocare in Messico

05 giugno 2025 00:02

Ambrosini: "Jovic non è da Milan. Il Bologna può vincere col coraggio la coppa"

11 maggio 2025 14:24

Jovic Re di Milano! Il Milan vince il Derby e vola in finale di Coppa Italia con doppietta dell'ex viola

23 aprile 2025 23:14

Jovic ex al veleno: "Meritavamo di vincere. Un punto guadagnato più per loro che per noi"

05 aprile 2025 23:46

Jovic: "I dirigenti della Fiorentina chiesero ai giocatori di isolarmi post amichevole con la Stella Rossa"

05 aprile 2025 16:21

Jovic potrebbe ripartire dal Monza. Da Milano: "Galliani proverà a convincerlo a giocare per non retrocedere"

21 gennaio 2025 13:50

La Gazzetta dello Sport riporta: "Il Milan deve piazzare gli esuberi, ma nessuno vuole Jovic"

11 gennaio 2025 18:59

Jovic è scomparso, anche il Milan vuole liberarsene. Il Torino ci prova per sostituire Zapata

20 novembre 2024 19:27

Jovic, che flop al Milan. Escluso dalla lista Uefa e mai utilizzato in campionato, adesso ha la pubalgia

02 novembre 2024 12:23

Milan, si allunga la lista degli infortuni: dopo Calabria, out anche Loftus-Cheek e Jovic

05 ottobre 2024 14:41

Jovic scaricato anche dal Milan, è la terza alternativa in attacco ed è stato escluso dalla lista Uefa

07 settembre 2024 12:34

Slovenia-Serbia finisce 1 a 1. Buona prova di Milenkovic, Vlahovic flop. Jovic non brilla ma trova il gol

20 giugno 2024 17:28

Romano annuncia: "Jovic resterà al Milan, farà coppia con il nuovo attaccante rossonero"

15 giugno 2024 14:54

Sport Mediaset: "Il Milan non vuole pagare 5 milioni a Jovic. L'accordo fatto dalla Fiorentina non piace"

10 giugno 2024 14:19

Il Milan vuole continuare ad avere Jovic in panchina ma il centravanti non ne può più di non giocare mai

09 giugno 2024 21:18

Jovic può essere scaricato anche dal Milan. Per sostituirlo i rossoneri puntano Pinamonti, retrocesso in Serie B

20 maggio 2024 18:12

Cm.com: "L'avventura di Jovic al Milan proseguirà ancora per molto, pronto rinnovo pluriennale per l'ex Fiorentina"

05 maggio 2024 11:23

Jovic ha trovato la sua squadra? Schira: "Vuole restare al Milan. Contatti per il prolungamento"

02 maggio 2024 09:19

Nzola, Beltran e Belotti numeri impietosi, in tre fanno peggio di Jovic e Cabral

08 aprile 2024 22:44

Repubblica scrive: "Jovic torna a Firenze tra sogni mai realizzati, rimpianti e cocenti amarezze"

28 marzo 2024 11:36

Peppe Di Stefano su Jovic: "Arrivò al Milan in condizioni fisiche precarie. Non è un attaccante da 4-3-3"

27 marzo 2024 14:44

Il Milan non vuole pagare 5 milioni netti d'ingaggio a Jovic. Richiesta di ingaggio dimezzato

21 febbraio 2024 15:54

Gazzetta dello Sport: "La Fiorentina ha regalato Jovic, sorride il Milan. Rossoneri intenzionati a comprarlo"

05 febbraio 2024 14:00

Gazzetta dello Sport, Jovic il risolutore, sempre più determinante nella stagione del Milan

04 febbraio 2024 11:01

Jovic dà i tre punti al Milan in extremis: è 3-2 a Frosinone in rimonta

03 febbraio 2024 21:14

Retroscena TMW su Pinamonti: nel 2022 vicino alla Fiorentina, poi la scelta di andare su Jovic

07 gennaio 2024 18:08

Sabatini: "La Fiorentina ha sbagliato a cedere Jovic? A parlare dopo sono tutti bravi"

04 gennaio 2024 14:35

Sabatini: "Jovic ha segnato stasera i 2 gol clamorosi che hanno fatto perdere la finale alla Fiorentina"

02 gennaio 2024 23:28

"Troppe pressioni per Jovic alla Fiorentina. Per lui meglio squadre piccole come Lazio, Atalanta e Torino"

04 dicembre 2023 20:15

Ferrara: "Jovic al Milan peggio che alla Fiorentina. Ma viola specializzati in resurrezioni degli ex"

25 novembre 2023 16:39

Di Chiara: "Jovic ha completamente deluso le aspettative sia a Firenze che a Milano. Pioli ha solo Giroud"

25 novembre 2023 13:39

Prandelli è sicuro: "Jovic è potenzialmente molto valido. Forse deve solo capire che è nel Milan"

24 novembre 2023 19:22

Sentite Cecchi: "I fiorentini hanno il terrore di Jovic, preferirebbero giocasse Mbappé domani"

24 novembre 2023 16:45

Gazzetta non ha dubbi: “La Fiorentina ha scaricato Jovic al Milan ed ha fatto un affare pur senza incassare”

24 novembre 2023 08:28

Milan perde anche l'ultimo attaccante: Okafor out con la Fiorentina. Rossoneri appesi a Jovic

23 novembre 2023 12:50

Trevisani boccia Jovic: "In questo momento non è giocatore di calcio. Porterei Camarda con la Fiorentina"

22 novembre 2023 17:20

Sentite Bucciantini: "Per domenica temo Jovic perché è un ex all'ultima grande occasione"

21 novembre 2023 16:15

Lasci la Fiorentina e sparisci o fallisci. La storia di Cabral, Jovic, Amrabat, Saponara, Terzic e Igor

21 novembre 2023 15:42

Milan disperato con Jovic, ogni suo tiro in porta è costato 500 mila euro. Gioca contro la Fiorentina?

20 novembre 2023 13:36

Trevisani umilia Jovic e Pioli: "Ha il numero 15 come mesi di prigione che darei a chi lo fa giocare"

14 novembre 2023 17:58

TMW, Jovic ha rifiutato il Trabzonspor prima di andare al Milan. Era tutto fatto con la Fiorentina

07 novembre 2023 19:33

Jovic, che figuraccia! Gioca titolare ma sbaglia tutto e San Siro lo fischia, Pioli lo cambia dopo 45 minuti

04 novembre 2023 22:21

Il Milan scarica Jovic dopo appena due mesi, i rossoneri cercano già un nuovo attaccante

27 ottobre 2023 12:14

Il disastro di Jovic e Cabral, il Milan e il Benfica sono le uniche due squadre senza gol in Champions

26 ottobre 2023 12:34

Jovic, che disastro. Si fa male prima di entrare in campo: "Goffo infortunio, nel riscaldamento si ferma"

25 ottobre 2023 23:16

Tifosi del Milan increduli attaccano Pioli: "Come si fa a mettere Jovic quando sei in 10 e vuoi vincere?"

23 ottobre 2023 14:09

Calamai se la ride: "Incredibile come il Milan abbia puntato su Jovic dopo la Fiorentina, un grave autogol"

23 ottobre 2023 12:34

Il Milan pare abbia già bocciato Jovic, il club rossonero vuole comprare Zirkzee dal Bologna

14 ottobre 2023 15:39

Le pagelle demoliscono Jovic: "È in campo ma solo da distinta" oppure "Non si vede praticamente mai"

08 ottobre 2023 12:57

La Gazzetta boccia Jovic: "Nessun segnale di rinascita. Arriverà un nuovo attaccante al Milan"

06 ottobre 2023 16:00

Calamai: "La Conference non è una coppetta, Beltran e Nzola devono fare come Jovic e Cabral"

05 ottobre 2023 12:22

Jovic è la dimostrazione evidente che nel calcio spesso conta più il procuratore che il merito sportivo

27 settembre 2023 16:56

Sky Sport rivela: "Pioli non convoca Jovic perchè non è in forma. Il Milan lo esclude per ragioni fisiche"

26 settembre 2023 20:59

Jovic non emerge nemmeno al Milan, si propone Balotelli: "Sono qua, posso fare io il vice Giroud"

26 settembre 2023 13:48

Pioli: "Jovic ha passato un'estate difficile. Non può avere minutaggio, ma sa giocare a calcio"

22 settembre 2023 17:30

Jovic: "Milan un grande passo avanti rispetto alla Fiorentina. Non giocavo da 3 anni, ho segnato anche tanto"

21 settembre 2023 14:55

Il Milan domina ma non segna, inizia male la Champions. Jovic nemmeno preso in considerazione

19 settembre 2023 20:52

La Gazzetta dello Sport boccia Jovic: "Perché puntare su di lui se ci sono talenti come Krstovic?"

19 settembre 2023 16:20

Tuttosport: “Italiano felice di liberarsi di Jovic. Era totalmente fuori dalla sua Fiorentina”

10 settembre 2023 16:37

Giroud in dubbio per il derby, i tifosi del Milan hanno paura che Jovic possa giocare titolare

09 settembre 2023 14:06

La sorella di Jovic attacca Italiano: "Eravamo tutti convinti della sua esplosione, tranne l'allenatore"

02 settembre 2023 13:53

Gazzetta: “Jovic via, la Fiorentina si libera di un pesante ingaggio e di un calciatore ingombrante”

02 settembre 2023 09:28

Gazzetta: “La Fiorentina non vedeva l’ora di vendere Jovic. Che delusione i suoi numeri alla Fiorentina”

02 settembre 2023 09:19

Cambia la formula, la Fiorentina cede Jovic al Milan a titolo definitivo. Addio a Firenze definitivo

01 settembre 2023 18:47

Jovic al Milan in prestito per un anno, la trattativa con la Fiorentina è chiusa. Scambio documenti

01 settembre 2023 18:12

Gazzetta: “Jovic al Milan? I rossoneri hanno già parlato con la Fiorentina per un prestito”

01 settembre 2023 09:45

Nazione: “Jovic rifiuta l’Olympiakos, Stella Rossa e Fenerbahce sullo sfondo. Kokorin non ha offerta, resta volentieri” 

31 agosto 2023 09:41

Gazzetta scrive: "Milan ci proverà per Jovic se salta Taremi. Trattativa complicata con la Fiorentina"

30 agosto 2023 12:56

Nazione: "Olympiakos priorità per Jovic se non trova un club più ambizioso. Addio inevitabile"

30 agosto 2023 09:18

Nazione: "La Fiorentina vuole cedere Jovic a titolo definitivo per liberarsi dell'alto ingaggio"

29 agosto 2023 09:26

Nazione, Quarta-Betis domani l'incontro. Per Jovic c'è la soluzione Olympiacos, accetterà?

28 agosto 2023 09:23

I convocati della Fiorentina: Amrabat e Jovic non ci sono. Fuori anche Ikonè e Sabiri. Kokorin presente

26 agosto 2023 18:11

Nazione: “Addio Jovic? C’è il guaio decrescita. Non solo Roma e Milan, si apre la posta Cagliari”

26 agosto 2023 09:12

Pedullà: "Sabiri non va all'Empoli. Baldanzi piace, ma pista fredda. Fiorentina non vuole vendere Kouamè"

25 agosto 2023 16:18

La Nazione scrive: "Azmoun alla Roma spinge Jovic al Milan, i rossoneri non hanno altri attaccanti"

25 agosto 2023 12:17

Jovic e Amrabat sono ai margini della Fiorentina, esclusi dalla lista Uefa, dovranno essere ceduti

24 agosto 2023 12:57

Pedullà rivela: "Jovic è stato offerto a Milan e Roma ma senza successo per adesso. Pista Olympiacos"

24 agosto 2023 00:30

Repubblica scrive: "Roma deve prendere attaccante, offerto Jovic. Non è prima scelta di Mourinho"

23 agosto 2023 18:17

I convocati della Fiorentina: esclusi Sabiri e Amrabat. Fuori per infortunio Ikonè e Kayode, c'è Kokorin

23 agosto 2023 13:54

Il Corriere dello Sport annuncia: "Jovic vicino al Milan: 2,5 milioni per il cartellino e contratto di 2 anni"

22 agosto 2023 12:33

Repubblica, Jovic vicino all’addio con la Fiorentina. Ramadani l’ha proposto al Milan che ha preso tempo 

22 agosto 2023 08:56

Jovic e Kokorin fuori dalla lista UEFA della Fiorentina per la Conference. Amrabat e Pierozzi ci sono

21 agosto 2023 18:00

Nazione, Quarta ha già dato l'ok al Betis, 12 miloni alla Fiorentina. Addio Jovic? Dipende da Ramadani

21 agosto 2023 09:32

Gazzetta: “C’è il Milan su Jovic, la Fiorentina attacca bene anche senza di lui. Risponde alle esigenze di Pioli”

20 agosto 2023 08:51

Nazione, Jovic-Kokorin, Fiorentina a caccia di soluzioni per l’addio

19 agosto 2023 09:00

Dalla Spagna, Jovic offerto al Milan: gli agenti spingono ma i rossoneri non sono convinti

18 agosto 2023 18:29

Repubblica, Jovic e Kokorin possono lasciare la Fiorentina: il serbo è da attenzionare maggiormente 

15 agosto 2023 08:29

Nazione: “Jovic, futuro in bilico, chi lo deciderà? Resta o va altrove? Real Madrid contrario al prestito”

14 agosto 2023 09:02

Nazione, in questi giorni priorità definire il futuro di Jovic e Amrabat. Poi chiuse le cessioni importanti

13 agosto 2023 07:39

TMW rivela: "Fiorentina ha comunicato a Jovic la scelta di venderlo, giocatore ha accettato decisione"

10 agosto 2023 12:44

Nazione: "Jovic via? L'interesse della Stella Rossa è vivo ma il suo contratto con la Fiorentina è molto articolato"

10 agosto 2023 09:38

Corriere Fiorentino: "Kouamé, la Fiorentina alza il muro. Jovic? Può andare alla Stella Rossa ma ci sono ostacoli"

09 agosto 2023 07:21

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