Milan, si allunga la lista degli infortuni: dopo Calabria, out anche Loftus-Cheek e Jovic
Fonseca costretto a rivedere la formazione per la sfida contro la Fiorentina: emergenza a centrocampo e in attacco
Domani sera la Fiorentina di mister Palladino scenderà in campo per sfidare il Milan nel match valido per la 7ª giornata di Serie A. Diversi dubbi di formazione per Paulo Fonseca, che dovrà fare i conti con gli infortuni delle ultime ore: oltre a Davide Calabria, che ieri ha riscontrato un problema al polpaccio, si aggiungono alla lista degli indisponibili anche l'ex viola Luka Jovic e Loftus-Cheek.
L'ex attaccante della Fiorentina sarà assente per un sovraccarico al pube, mentre il centrocampista inglese si è fermato a causa di un risentimento al flessore destro. Spazio a Emerson Royal dal 1' minuto per sostituire Calabria, mentre l'assenza di Loftus-Cheek aumenta ulteriormente la probabilità di vedere Abraham titolare nella sfida di Firenze. Lo riporta Calciomercato.com.
Zazzaroni e Caressa danno fiducia alla Fiorentina: il Milan non vincerà nella trasferta di Firenze
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