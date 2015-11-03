Notizie Fiorentina Milan Fiorentina

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Nkunku recuperato: l'attaccante francese sarà a disposizione di Allegri per Fiorentina-Milan

09 gennaio 2026 13:55

Di Gennaro: "Milan? La Fiorentina deve giocare novanta minuti di carattere, i rossoneri fanno male"

15 ottobre 2025 13:45

Nuova pioggia di daspo per i tifosi del Milan: altri 23 provvedimenti dopo la gara contro la Fiorentina

31 ottobre 2024 15:49

Bucchioni: "Biraghi deve essere capitano della Fiorentina anche se non gioca. Darei la fascia a De Gea"

10 ottobre 2024 18:40

Baiano: "Adli giocatore forte, l'aveva già fatto vedere al Milan. Kean e Gudmundsson si devono cercare"

10 ottobre 2024 18:20

Monti: "De Gea vale Batistuta. Ha portato la Fiorentina in Conference e con il Milan l'ha vinta lui"

09 ottobre 2024 19:35

Bucciantini: "La Fiorentina ci ha emozionato per la prima volta. De Gea ha fatto una partita leggendaria"

08 ottobre 2024 19:46

Flachi: "Dopo anni la Fiorentina ha attaccanti da salto di qualità. Kean e Gudmundsson si cerchino ancora di più"

08 ottobre 2024 18:26

Viviano: "De Gea? Non ha senso meravigliarsi delle sue prestazioni. Oltre ai rigori, parate strepitose"

08 ottobre 2024 16:44

Capello: "La Fiorentina ha desiderato di più la vittoria rispetto al Milan. Il 2° gol nasce in modo strano"

08 ottobre 2024 16:03

Cassano elogia la Fiorentina: "Ha meritato. Comuzzo puntava Leao e così superava 4 giocatori"

08 ottobre 2024 12:19

Tutti pazzi per De Gea, anche il suo amico ed ex compagno Mata: "Ma non eri un 'portiere finito'?"

07 ottobre 2024 19:38

Amoruso: "Bove ha inseguito pure le zanzare che c'erano nello stadio. Mi ha ricordato Gattuso"

07 ottobre 2024 18:57

Palladino festeggia sui social: "Una notte da Fiorentina. Complimenti ai miei ragazzi per la vittoria"

07 ottobre 2024 18:34

Zoff elogia De Gea: "È stato incredibile. Non mi è mai capitato di parare due rigori in una partita"

07 ottobre 2024 18:16

De Gea da sogno: in una sola gara eguaglia la metà dei rigori parati in 8 anni al Manchester United

07 ottobre 2024 17:10

Impallomeni: "Fiorentina bella squadra, ha avuto più spirito del Milan. Il VAR? È utilizzato all'italiana"

07 ottobre 2024 16:20

Moviola Corriere dello Sport: “Pairetto da 5. Restano dubbi sul contatto Theo-Colpani in area di rigore”

07 ottobre 2024 09:46

Fonseca: "Questo non è calcio, è circo, e parlo anche dei rigori che sono stati dati al Milan"

06 ottobre 2024 23:31

Ranieri: "La miglior partita della stagione, cambierà la nostra stagione. Vincere da capitano, che emozione"

06 ottobre 2024 23:20

De Gea mostruoso, Gudmundsson la decide! La Fiorentina batte il Milan 2-1 al Franchi

06 ottobre 2024 22:44

I convocati della Fiorentina per la sfida contro il Milan: oltre a Mandragora, out anche Pongracic

06 ottobre 2024 12:50

Terim: "I dirigenti della Fiorentina sono in gamba. Quando cambi allenatore e giocatori serve tempo"

06 ottobre 2024 11:47

Dal Viola Park, Ballottaggio Ranieri-Quarta per affiancare Comuzzo, Adli in mezzo, Gosens torna titolare

05 ottobre 2024 18:54

Milan, si allunga la lista degli infortuni: dopo Calabria, out anche Loftus-Cheek e Jovic

05 ottobre 2024 14:41

Sky Sport: "Milan, problema al polpaccio sinistro per Calabria. Il difensore salterà la Fiorentina"

04 ottobre 2024 17:39

Orlando: "Mi dicono che Pradè sia molto arrabbiato con Palladino. Adli? Potrebbe essere un leader"

04 ottobre 2024 16:46

De Paola: "Questo Milan non dà sicurezza. La Fiorentina? Kean e Cataldi non fanno cambiare passo"

04 ottobre 2024 16:35

Il Milan verso la Fiorentina: Fonseca conferma la coppia Morata-Abraham. Possibili novità in difesa

03 ottobre 2024 16:20

Amoruso: "Le scelte di Italiano contro il Milan non mi sono piaciute. Spero che i giocatori lo seguano ancora"

02 aprile 2024 18:28

Florenzi: "Condoglianze al presidente Commisso, spero che la Fiorentina regali la Conference a Barone"

31 marzo 2024 20:58

"Due rondini che volano in cielo con due gigli in bocca". Ecco la coreografia della Curva Fiesole

31 marzo 2024 10:58

La Fiorentina arriva al Franchi, accoglienza da brividi dei tifosi viola tra cori ed applausi [VIDEO]

30 marzo 2024 20:03

Bucchioni: "Italiano non va via perché alla Fiorentina non c'è un progetto tecnico. Servono nuovi stimoli"

30 marzo 2024 15:31

Battistini: "Se Italiano va via, alla Fiorentina mi piacerebbe Thiago Motta. Altrimenti andrei su Palladino"

30 marzo 2024 14:34

Orlando: "Firenze in queste situazioni si ricompatta. Con il Milan una festa per chi ha dato tanto alla Fiorentina"

29 marzo 2024 18:22

Tuttosport: "Italiano ai saluti con la Fiorentina, ma c'è il patto. Testa al campo, bisogna vincere per Barone"

29 marzo 2024 12:46

Milan, Kjaer salterà il match contro la Fiorentina a scopo precauzionale. Simic o Bartesaghi al suo posto

28 marzo 2024 14:32

Pastore: "Il Milan ha sempre sofferto a Firenze, ma la Fiorentina nelle grandi partite ha Saturno contro"

25 marzo 2024 15:28

Accordo tra Milan ed Algeria per far riposare Bennacer in vista della Fiorentina. Nessun problema fisico

24 marzo 2024 18:36

Dal Viola Park, Kouamé e Dodò in crescita, sono quasi al 100%. Christensen verrà valutato in settimana

23 marzo 2024 16:15

FORMAZIONE UFFICIALE: QUARTA TITOLARE, MANDRAGORA NEL MEZZO, IKONÈ ESTERNO

04 marzo 2023 19:35

Grave malore per un tifoso della Fiorentina in tribuna durante la partita contro il Milan

21 novembre 2021 00:00

Labaro Moviola: Saponara atterrato da Messias, manca un rigore alla Fiorentina. Male Guida

20 novembre 2021 23:08

Bonera in tribuna risponde ai tifosi della Fiorentina che s'infiammano: il brutto siparietto per il collaboratore di Pioli

20 novembre 2021 22:57

PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC DUE VOLTE, IL DIAMANTE DI SAPONARA E SUPER DUNCAN. LA FIORENTINA VOLA

20 novembre 2021 22:43

"Pioli uno di noi", la Curva Fiesole omaggia il mister del Milan che ringrazia salutando

20 novembre 2021 21:28

Da casa Ribery protestano contro il rigore non fischiato alla Fiorentina, l'immagine sembra chiara

21 marzo 2021 21:36

PAGELLE VIOLA: NON BASTANO PULGAR E RIBERY, OK EYSSERIC, MALE PEZZELLA, TERRACCIANO DA RIVEDERE

21 marzo 2021 19:52

La Fiorentina non segnava direttamente su punizione dalla scorsa stagione a Lecce, Pulgar sussegue a Ghezzal

21 marzo 2021 18:49

FORM. UFFICIALE: FUORI BIRAGHI, GIOCA EYSSERIC. PRANDELLI CAMBIA MODULO, 4-4-2. GLI UNDICI

21 marzo 2021 17:04

FORM. UFFICIALE FIORENTINA, VLAHOVIC TITOLARE, CUTRONE IN PANCHINA, C'È DUNCAN. GLI UNDICI VIOLA

22 febbraio 2020 20:21

Pioli: "La tragedia di Astori mi ha reso un uomo migliore. Sarebbe felice di vedermi al Milan.."

21 febbraio 2020 14:25

L'arbitro Calvarese dirigerà la gara di campionato di sabato Fiorentina-Milan alle ore 20:45

20 febbraio 2020 10:59

Prove di formazione, si va verso la conferma dell'11 anti-Samp. Torna Pulgar. Chance Cutrone?

19 febbraio 2020 08:00

Linari: "Viola-Milan? Ho il cuore viola ma occhio a Ibra. Lo spagnolo? Come Pieraccioni.."

18 febbraio 2020 20:00

Squalificati, Badelj salta il Milan. Out anche Bonucci. Nessun rossonero. La lista completa

18 febbraio 2020 16:55

ACF, Primavera col Milan in Coppa Italia al Franchi il 29 gennaio. Il comunicato del club viola

21 gennaio 2020 20:11

Women's, domani alle 15 big match contro il Milan al "Bozzi". Le convocate viola

02 novembre 2019 00:11

Pedullà: "Il Milan ha alzato l'offerta per Veretout, nell'operazione Biglia. Possibile chiusura a breve"

06 luglio 2019 00:03

Convocati ACF, il tecnico Montella ne chiama 23. Quattro aggregati dalla Primavera..

11 maggio 2019 00:07

Non basta Simeone. Chalanoglu pareggia subito ed il 2017 viola termina con un pari

30 dicembre 2017 14:13

Probabile formazione: unico dubbio il modulo. Rientra Germán Pezzella. In attacco...

30 dicembre 2017 09:40

La Nazione, Milan a Firenze e record di spettatori. 26.000 ad oggi, obbiettivo 28.000

29 dicembre 2017 09:04

Fiorentina-Milan, arbitrerà l’incontro Banti di Livorno

27 dicembre 2017 13:26

Contro il Cagliari Astori e Badelj in diffida se ammoniti nel corso della gara salteranno il Milan...

21 dicembre 2017 13:30

SIAMO STRANI FORTE EH... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

03 agosto 2017 18:42

Corvino minaccia il Milan, se non arrivano 30 milioni entro dieci giorni per Kalinic il croato resta alla Fiorentina

12 luglio 2017 09:42

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