Notizie Fiorentina Milan Fiorentina

Nkunku recuperato: l'attaccante francese sarà a disposizione di Allegri per Fiorentina-Milan
09 gennaio 2026 13:55
Di Gennaro: "Milan? La Fiorentina deve giocare novanta minuti di carattere, i rossoneri fanno male"
15 ottobre 2025 13:45
Nuova pioggia di daspo per i tifosi del Milan: altri 23 provvedimenti dopo la gara contro la Fiorentina
31 ottobre 2024 15:49
Bucchioni: "Biraghi deve essere capitano della Fiorentina anche se non gioca. Darei la fascia a De Gea"
10 ottobre 2024 18:40
Baiano: "Adli giocatore forte, l'aveva già fatto vedere al Milan. Kean e Gudmundsson si devono cercare"
10 ottobre 2024 18:20
Monti: "De Gea vale Batistuta. Ha portato la Fiorentina in Conference e con il Milan l'ha vinta lui"
09 ottobre 2024 19:35
Bucciantini: "La Fiorentina ci ha emozionato per la prima volta. De Gea ha fatto una partita leggendaria"
08 ottobre 2024 19:46
Flachi: "Dopo anni la Fiorentina ha attaccanti da salto di qualità. Kean e Gudmundsson si cerchino ancora di più"
08 ottobre 2024 18:26
Viviano: "De Gea? Non ha senso meravigliarsi delle sue prestazioni. Oltre ai rigori, parate strepitose"
08 ottobre 2024 16:44
Capello: "La Fiorentina ha desiderato di più la vittoria rispetto al Milan. Il 2° gol nasce in modo strano"
08 ottobre 2024 16:03
Cassano elogia la Fiorentina: "Ha meritato. Comuzzo puntava Leao e così superava 4 giocatori"
08 ottobre 2024 12:19
Tutti pazzi per De Gea, anche il suo amico ed ex compagno Mata: "Ma non eri un 'portiere finito'?"
07 ottobre 2024 19:38
Amoruso: "Bove ha inseguito pure le zanzare che c'erano nello stadio. Mi ha ricordato Gattuso"
07 ottobre 2024 18:57
Palladino festeggia sui social: "Una notte da Fiorentina. Complimenti ai miei ragazzi per la vittoria"
07 ottobre 2024 18:34
Zoff elogia De Gea: "È stato incredibile. Non mi è mai capitato di parare due rigori in una partita"
07 ottobre 2024 18:16
De Gea da sogno: in una sola gara eguaglia la metà dei rigori parati in 8 anni al Manchester United
07 ottobre 2024 17:10
Impallomeni: "Fiorentina bella squadra, ha avuto più spirito del Milan. Il VAR? È utilizzato all'italiana"
07 ottobre 2024 16:20
Moviola Corriere dello Sport: “Pairetto da 5. Restano dubbi sul contatto Theo-Colpani in area di rigore”
07 ottobre 2024 09:46
Fonseca: "Questo non è calcio, è circo, e parlo anche dei rigori che sono stati dati al Milan"
06 ottobre 2024 23:31
Ranieri: "La miglior partita della stagione, cambierà la nostra stagione. Vincere da capitano, che emozione"
06 ottobre 2024 23:20
De Gea mostruoso, Gudmundsson la decide! La Fiorentina batte il Milan 2-1 al Franchi
06 ottobre 2024 22:44
I convocati della Fiorentina per la sfida contro il Milan: oltre a Mandragora, out anche Pongracic
06 ottobre 2024 12:50
Terim: "I dirigenti della Fiorentina sono in gamba. Quando cambi allenatore e giocatori serve tempo"
06 ottobre 2024 11:47
Dal Viola Park, Ballottaggio Ranieri-Quarta per affiancare Comuzzo, Adli in mezzo, Gosens torna titolare
05 ottobre 2024 18:54
Milan, si allunga la lista degli infortuni: dopo Calabria, out anche Loftus-Cheek e Jovic
05 ottobre 2024 14:41
Sky Sport: "Milan, problema al polpaccio sinistro per Calabria. Il difensore salterà la Fiorentina"
04 ottobre 2024 17:39
Orlando: "Mi dicono che Pradè sia molto arrabbiato con Palladino. Adli? Potrebbe essere un leader"
04 ottobre 2024 16:46
De Paola: "Questo Milan non dà sicurezza. La Fiorentina? Kean e Cataldi non fanno cambiare passo"
04 ottobre 2024 16:35
Il Milan verso la Fiorentina: Fonseca conferma la coppia Morata-Abraham. Possibili novità in difesa
03 ottobre 2024 16:20
Amoruso: "Le scelte di Italiano contro il Milan non mi sono piaciute. Spero che i giocatori lo seguano ancora"
02 aprile 2024 18:28
Florenzi: "Condoglianze al presidente Commisso, spero che la Fiorentina regali la Conference a Barone"
31 marzo 2024 20:58
"Due rondini che volano in cielo con due gigli in bocca". Ecco la coreografia della Curva Fiesole
31 marzo 2024 10:58
La Fiorentina arriva al Franchi, accoglienza da brividi dei tifosi viola tra cori ed applausi [VIDEO]
30 marzo 2024 20:03
Bucchioni: "Italiano non va via perché alla Fiorentina non c'è un progetto tecnico. Servono nuovi stimoli"
30 marzo 2024 15:31
Battistini: "Se Italiano va via, alla Fiorentina mi piacerebbe Thiago Motta. Altrimenti andrei su Palladino"
30 marzo 2024 14:34
Orlando: "Firenze in queste situazioni si ricompatta. Con il Milan una festa per chi ha dato tanto alla Fiorentina"
29 marzo 2024 18:22
Tuttosport: "Italiano ai saluti con la Fiorentina, ma c'è il patto. Testa al campo, bisogna vincere per Barone"
29 marzo 2024 12:46
Milan, Kjaer salterà il match contro la Fiorentina a scopo precauzionale. Simic o Bartesaghi al suo posto
28 marzo 2024 14:32
Pastore: "Il Milan ha sempre sofferto a Firenze, ma la Fiorentina nelle grandi partite ha Saturno contro"
25 marzo 2024 15:28
Accordo tra Milan ed Algeria per far riposare Bennacer in vista della Fiorentina. Nessun problema fisico
24 marzo 2024 18:36
Dal Viola Park, Kouamé e Dodò in crescita, sono quasi al 100%. Christensen verrà valutato in settimana
23 marzo 2024 16:15
FORMAZIONE UFFICIALE: QUARTA TITOLARE, MANDRAGORA NEL MEZZO, IKONÈ ESTERNO
04 marzo 2023 19:35
Grave malore per un tifoso della Fiorentina in tribuna durante la partita contro il Milan
21 novembre 2021 00:00
Labaro Moviola: Saponara atterrato da Messias, manca un rigore alla Fiorentina. Male Guida
20 novembre 2021 23:08
Bonera in tribuna risponde ai tifosi della Fiorentina che s'infiammano: il brutto siparietto per il collaboratore di Pioli
20 novembre 2021 22:57
PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC DUE VOLTE, IL DIAMANTE DI SAPONARA E SUPER DUNCAN. LA FIORENTINA VOLA
20 novembre 2021 22:43
"Pioli uno di noi", la Curva Fiesole omaggia il mister del Milan che ringrazia salutando
20 novembre 2021 21:28
Da casa Ribery protestano contro il rigore non fischiato alla Fiorentina, l'immagine sembra chiara
21 marzo 2021 21:36
PAGELLE VIOLA: NON BASTANO PULGAR E RIBERY, OK EYSSERIC, MALE PEZZELLA, TERRACCIANO DA RIVEDERE
21 marzo 2021 19:52
La Fiorentina non segnava direttamente su punizione dalla scorsa stagione a Lecce, Pulgar sussegue a Ghezzal
21 marzo 2021 18:49
FORM. UFFICIALE: FUORI BIRAGHI, GIOCA EYSSERIC. PRANDELLI CAMBIA MODULO, 4-4-2. GLI UNDICI
21 marzo 2021 17:04
FORM. UFFICIALE FIORENTINA, VLAHOVIC TITOLARE, CUTRONE IN PANCHINA, C'È DUNCAN. GLI UNDICI VIOLA
22 febbraio 2020 20:21
Pioli: "La tragedia di Astori mi ha reso un uomo migliore. Sarebbe felice di vedermi al Milan.."
21 febbraio 2020 14:25
L'arbitro Calvarese dirigerà la gara di campionato di sabato Fiorentina-Milan alle ore 20:45
20 febbraio 2020 10:59
Prove di formazione, si va verso la conferma dell'11 anti-Samp. Torna Pulgar. Chance Cutrone?
19 febbraio 2020 08:00
Linari: "Viola-Milan? Ho il cuore viola ma occhio a Ibra. Lo spagnolo? Come Pieraccioni.."
18 febbraio 2020 20:00
Squalificati, Badelj salta il Milan. Out anche Bonucci. Nessun rossonero. La lista completa
18 febbraio 2020 16:55
ACF, Primavera col Milan in Coppa Italia al Franchi il 29 gennaio. Il comunicato del club viola
21 gennaio 2020 20:11
Women's, domani alle 15 big match contro il Milan al "Bozzi". Le convocate viola
02 novembre 2019 00:11
Pedullà: "Il Milan ha alzato l'offerta per Veretout, nell'operazione Biglia. Possibile chiusura a breve"
06 luglio 2019 00:03
Convocati ACF, il tecnico Montella ne chiama 23. Quattro aggregati dalla Primavera..
11 maggio 2019 00:07
Non basta Simeone. Chalanoglu pareggia subito ed il 2017 viola termina con un pari
30 dicembre 2017 14:13
Probabile formazione: unico dubbio il modulo. Rientra Germán Pezzella. In attacco...
30 dicembre 2017 09:40
La Nazione, Milan a Firenze e record di spettatori. 26.000 ad oggi, obbiettivo 28.000
29 dicembre 2017 09:04
Fiorentina-Milan, arbitrerà l’incontro Banti di Livorno
27 dicembre 2017 13:26
Contro il Cagliari Astori e Badelj in diffida se ammoniti nel corso della gara salteranno il Milan...
21 dicembre 2017 13:30
SIAMO STRANI FORTE EH... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
03 agosto 2017 18:42
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