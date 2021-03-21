Da casa Ribery protestano contro il rigore non fischiato alla Fiorentina, l'immagine sembra chiara

Polemica dalla moglie di Franck Ribery per il rigore non assegnato alla Fiorentina per fallo di Diaz sullo stesso calciatore francese

Nel corso del primo tempo della sfida contro il Milan, la Fiorentina ha protestato chiedendo il calcio di rigore su Ribery. Il francese era caduto in area dopo un contatto con Brahim Diaz: l'arbitro Guida, vicinissimo all'azione, non va nemmeno al Var e lascia proseguire il gioco. Se l'arbitro giudica l'episodio regolare, non tutti sono stati dello stesso avviso, a partire dalla moglie dello stesso Ribery.

"Incredibile", si legge nella storia pubblicata su Instagram da Wahiba Ribery. Sfondo nero e qualche faccina stupita, la moglie del campione francese - grande tifosa della Viola - non sembra aver preso di buon grado la decisione dell'arbitro. Come lei, tanti altri hanno sfogato i loro pensieri sui social, paragonando l'episodio in questione a quello accaduto al Milan contro il Napoli. Lo scrive il Corriere dello Sport sul suo sito.

PAGELLE VIOLA, RIBERY MIGLIORE IN CAMPO, I PEGGIORI...

https://www.labaroviola.com/pagelle-viola-non-bastano-pulgar-e-ribery-ok-eysseric-male-pezzella-terracciano-da-rivedere/134425/