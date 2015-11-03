Notizie Social Fiorentina

In attesa del ritorno in campo Kean lancia un segnale sui social: "Fallisco solo quando mi arrendo"
11 aprile 2026 21:31
Beltran torna a flirtare con la Fiorentina per il suo compleanno: "Vi voglio tanto bene"
29 marzo 2026 21:46
Gosens positivo nel day-after di Fiorentina-Inter: "Passo dopo passo. Grande Fiorentina ieri!"
23 marzo 2026 20:51
Viviano duro: "Alla Fiorentina non funziona nulla, comunicazione ridicola. E' talmente sottovalutata che io impazzisco".
11 marzo 2026 22:09
De Gea: "Chi non ha mai fatto il portiere non può capire quanto sia difficile giocare in questo ruolo"
10 marzo 2026 22:30
Marinozzi: "La Fiorentina per classifica è una piccola del campionato. Con Parma e Cremonese si decide la stagione"
04 marzo 2026 19:53
Kean sulla nazionale: "Mi sento molto carico. Sono nato per vincere e arriverò certamente ai miei obiettivi".
03 marzo 2026 21:30
Rugani si scalda: "Più carico e motivato che mai per un grande obbiettivo da raggiungere insieme"
18 febbraio 2026 21:23
La Fiorentina risponde a Batistuta: Invitato al Viola Park tramite alcuni giocatori nei giorni scorsi
07 febbraio 2026 16:30
Ferrari presenta Paratici: "Si apre una nuova pagina di storia del club: benvenuto nella famiglia viola!"
06 febbraio 2026 21:43
Catanzaro e Firenze sempre più unite: la Curva Fiesole organizza una raccolta fondi per i cittadini calabresi
23 gennaio 2026 22:54
Le porte di Firenze si colorano di viola dopo il tramonto in memoria del Presidente Rocco Commisso
21 gennaio 2026 20:51
Quarta: "Dispiace non averti visto gioire Presidente insieme alla tua Fiorentina"
17 gennaio 2026 18:42
Tajani: "Commisso l'esempio lampante del legame storico e culturale tra l'Italia e gli Stati Uniti"
17 gennaio 2026 18:40
Sottil piange Commisso: "Grazie a lei e alla sua famiglia per come mi avete trattato e accolto"
17 gennaio 2026 18:31
Bove ricorda Commisso: "Un presidente speciale. Grazie di tutto!"
17 gennaio 2026 18:28
Fagioli scherza sul contatto falloso che ha causato il pareggio e tagga Saelemakers: "Dillo che era fallo"
13 gennaio 2026 21:21
Toni: "Fossi nella Roma andrei a prendere Kean, con lui puoi lottare per obiettivi importanti"
24 dicembre 2025 13:45
Minaccie di morte ai figli di Dodo, la moglie del calciatore denuncia pubblicamente le offese sui social
06 dicembre 2025 21:02
Insieme per la salvezza: botta e risposta social tra De Gea e Dodo che conferma l'unità dello spogliatoio
02 dicembre 2025 21:44
La rinascita di Bove: il post del calciatore un anno dopo l'episodio che ha cambiato la sua vita
01 dicembre 2025 19:02
Gosens scalda i motori e intravede il ritorno in campo, il tedesco su IG: "Il profumo più buono"
26 novembre 2025 21:24
Vanoli: "La strada è ancora lunga ma dobbiamo ripartire da questo spirito e coraggio, bravi ragazzi"
23 novembre 2025 18:17
Il Fiorentina-Juve di Pepito: inno della Fiorentina in sottofondo e allenamento con la figlia vestita di viola
23 novembre 2025 18:06
Borghi: "Vanoli non è una scelta per costruire, è un uomo per stuccare le crepe dell'avvio"
10 novembre 2025 20:47
Piccoli: "Il mister ce l'ha già detto che durante la sosta ci farà patire le pene dell'inferno, giusto così"
09 novembre 2025 20:51
Romano: "Spalletti è il favorito per la Juventus, Palladino resta una validissima alternativa"
28 ottobre 2025 14:01
Kayode stratosferico, parla già da leader: "Continuiamo così per raggiungere il nostro sogno europeo"
27 ottobre 2025 23:14
Kayode, MVP contro il Liverpool, scrive a Passione Fiorentina: "Grazie di cuore, sarò sempre uno di voi"
26 ottobre 2025 10:00
Caressa: "Il VAR non doveva intervenire, bisognava rispettare la decisione arbitrale"
21 ottobre 2025 13:25
Fagioli: "Difficile digerire la sconfitta di ieri e l'avvio di stagione ma insieme ne usciremo velocemente"
20 ottobre 2025 22:41
Sentite Sabatini: "Il rigore per il Milan c'è, ma la Fiorentina ha ragione di protestare"
20 ottobre 2025 13:39
"Pradè? La vocazione da parafulmine lo rende da sempre l'uomo perfetto per Commisso"
20 ottobre 2025 00:34
Dodò chiama, Moise risponde? Il terzino viola suona la carica e invita Moise alla battaglia di San Siro
18 ottobre 2025 20:15
Cassano duro su Pioli: "Ha preso tanti soldi in Arabia, ma ha perso i contatti col calcio vero"
17 ottobre 2025 14:28
Totti: "Batistuta era il simbolo della Fiorentina, mai mi sarei immaginato potesse venire a Roma"
17 ottobre 2025 14:09
Borghi: "Ndour ha doti da top player, a Firenze devono farlo giocare di più"
16 ottobre 2025 14:27
Bargiggia attacca: "Dzeko è un acquisto vergognoso, in Italia si comprano dei giocatori finiti"
16 ottobre 2025 13:57
Dodò fiducioso: "Un giorno guarderai indietro e vedrai che i problemi erano gradini che portano alla vittoria"
08 ottobre 2025 21:36
Criscitiello attacca: "Gravina non capisce niente di calcio, è il peggior Presidente della nostra storia"
07 ottobre 2025 19:11
Toni: "Pioli non ha ancora capito come far giocare la Fiorentina, il tridente non lo puoi reggere"
24 settembre 2025 14:05
Criscitiello: "La società a Firenze è assente, non si può andare bene con Commisso lontano"
24 settembre 2025 13:37
Polemica sul Pallone d'Oro, Neymar critica le scelte di classifica: "Raphinha quinto è uno scherzo"
23 settembre 2025 21:51
Cassano duro su Pioli: "La Fiorentina ha sbagliato a riprenderlo, ogni partita fa sempre peggio"
22 settembre 2025 21:58
Viviano: "Per colpa di una parata su Babacar con la Sampdoria, tutta Firenze si arrabbiò con me"
18 settembre 2025 14:23
De Gea esalta Martinelli: "Tommaso è forte forte, quando io smetterò toccherà a lui il mio posto"
11 settembre 2025 18:35
Romano: "Chiesa era sicuro di tornare in Italia, ora c'è l'offerta del Besiktas su di lui"
07 settembre 2025 16:28
L'ex centrocampista viola Duncan saluta il neo acquisto Hans Nicolussi Caviglia: "Goditi Firenze"
02 settembre 2025 21:38
Nzola si presenta carico: "Ciao tifosi pisani, speriamo di fare una grande stagione insieme"
07 agosto 2025 23:27
Pazzini risponde a Viti: "Sei forte, non ti servono i miei consigli. Farai una grande stagione con la viola"
23 luglio 2025 20:12
De Gea: "Ho detto a Pogba di venire alla Fiorentina. Pioli ha grande energia: faremo una grande stagione"
21 luglio 2025 16:51
Pablo Marì: "Il mister ci sta dando una bella energia, abbiamo grandi ambizioni. I tifosi ci sosterranno"
16 luglio 2025 21:41
Dzeko sui social: "Onorato di indossare la maglia di un club storico che rappresenta una città incredibile"
10 luglio 2025 19:15
La Fiorentina annuncia Dzeko e...I tifosi del Fenerbahce invadono di commenti il post: "Ci mancherai"
10 luglio 2025 17:46
Kean svuota il profilo Instagram: strategia di marketing e nuova canzone in arrivo?
03 luglio 2025 23:32
Viviano sbotta a TVPlay contro Mckennie: "Fossi la Meloni non ti farei più entrare! Tutta Italia ti insulta"
25 giugno 2025 22:12
Fazzini: "Tifo Fiorentina da quando sono piccolo, è un'emozione speciale. Non vedo l'ora di iniziare"
25 giugno 2025 19:29
La Fiorentina e la famiglia Commisso ringraziano Biraghi: "Punto di riferimento, un Capitano vero"
25 giugno 2025 09:15
Gudmundsson: "Il viaggio continua. Forza Viola!" Ora aspettiamo di vedere il vero campione
24 giugno 2025 22:10
Pedullà: "La Fiorentina vuole costruire una squadra italiana, la costola principale sarà azzurra quest'anno"
23 giugno 2025 19:01
Zaniolo su Instagram: "Ascoltato in Procura. Mai compiuto atti violenti ai danni di nessuno"
10 giugno 2025 19:50
La Fiorentina festeggia 6 anni con Commisso. I tifosi commentano: "6 anni di niente, vendi"
07 giugno 2025 10:08
Milenkovic: "Ringrazio tutti i tifosi, ci vediamo l'anno prossimo in Europa per continuare il viaggio"
05 giugno 2025 13:37
Matteo Moretto annuncia: "La Fiorentina ha avviato i contatti con l'Udinese per Thauvin"
04 giugno 2025 17:09
Pablo Marí saluta Palladino: "Un onore condividere questa tappa della carriera. Grazie per la fiducia"
02 giugno 2025 14:25
Siparietto Dodò-Palladino: "In bocca al lupo mister, ti voglio bene". La risposta: "Anche io tanto"
02 giugno 2025 01:02
Il rinnovo di De Gea fa il record sui social: è il post più visto della storia della Fiorentina
31 maggio 2025 17:40
Speciale: "Dirigenza troppo arrogante e incapace di comunicare. Non ci sono uomini di cacio"
30 maggio 2025 22:14
Comunicato ufficiale della Fiorentina: "David De Gea ha rinnovato fino al 30 giugno 2028"
30 maggio 2025 21:48
Adani e Cassano preferiscono Retegui: "Lui è stato il miglior attaccante del campionato, è più forte di Kean"
28 maggio 2025 13:30
Adani e Cassano snobbano De Gea: "Svilar e Meret i migliori, lo spagnolo è stato inferiore"
27 maggio 2025 13:44
Caressa: "Palladino non ha sempre avuto la fiducia della società ed anche la squadra l'ha avvertito"
21 maggio 2025 14:21
Un tifoso turco del Fenerbahçe trova Zaniolo in centro a Firenze e lo infastidisce, lui se ne va. Il video
10 maggio 2025 22:22
I tifosi della Juventus esasperati contro Nico Gonzalez: "Come si fa ad averlo pagato 40 milioni?"
10 maggio 2025 20:38
Gosens: "Speravo un sapore diverso per questa doppietta. Trasformiamo la delusione e la rabbia"
09 maggio 2025 14:20
Mandragora: "Sconfitta ingiusta, ora resettiamo tutto perché col Betis ci giochiamo la vita"
05 maggio 2025 13:41
Gosens suona la carica: "Ancora tutto aperto. Ora pensiamo a domenica. Poi ci vediamo tutti giovedì"
02 maggio 2025 09:49
Dodô su Instagram esalta i suoi compagni e festeggia la vittoria di ieri: "Quanto sono orgoglioso di voi"
28 aprile 2025 10:14
Morata: “Notizie false, a Fagioli solo consigli sulla carriera. Mai saputo della sua situazione”
14 aprile 2025 20:45
Yerri Mina dopo l'Inter: "Siamo concentrati per la Fiorentina". L'ex Viola primo per duelli vinti in A
14 aprile 2025 19:23
La sorella di Zaniolo non ci sta: "Caccia al nome e titolo che attira. Non interessa l'analisi dei fatti"
12 aprile 2025 17:00
Mandragora: “Onorato di entrare a far parte della storia della Fiorentina per numero di presenze europee”
11 aprile 2025 08:04
Un tifoso viola scrive alla fidanzata di Comuzzo: "Fallo rimanere". La risposta: "Potessi decidere io..."
09 aprile 2025 22:31
Il rammarico di Mandragora: "Peccato uscire da San Siro con un solo punto dopo una prestazione del genere"
06 aprile 2025 15:26
Pistocchi: "Kean esploso con Palladino: è passato da 0.13 gol a partita con Allegri, a 0.61 gol"
01 aprile 2025 00:23
Fagioli festeggia la vittoria contro l'Atalanta: "Una buona Domenica". E posta la foto dell'esultanza con Kean
31 marzo 2025 20:00
Kean sul gol: "Voto? Non era facile, ma gli darei 6/7. Ne ho fatti di più difficili in passato"
31 marzo 2025 15:00
Sabatini esalta Kean: "Stiamo parlando di un attaccante fortissimo, è sicuramente il futuro bomber della Nazionale"
24 marzo 2025 13:30
Pedullà: "Fagioli poteva sputare veleno contro la Juventus, ma ha dimostrato una maturità incredibile da leader"
19 marzo 2025 14:02
Sentite Pistocchi sullo striscione: "Non è goliardia, è solo ignoranza. E non c'è niente che si possa fare"
19 marzo 2025 09:15
Bove: "Secondo me i calciatori guadagnano troppo rispetto allo sforzo che fanno"
05 marzo 2025 19:33
7 anni fa la scomparsa di Astori, il ricordo di Freitas: "Una vita interrotta troppo presto. Per sempre Davide"
04 marzo 2025 13:39
Insulti razzisti, offese e minacce di morte a Vlahovic dai tifosi della Juventus: "Bidone torna a Firenze"
27 febbraio 2025 11:11
Parisi: "Periodo da superare lavorando e facendo tanta fatica, oggi non ha funzionato nulla"
16 febbraio 2025 17:10
Adli ironizza con Dodo dopo l'errore del primo tempo: "Cosa saresti con il tiro"
07 febbraio 2025 14:17
Mandragora saluta Biraghi: "In bocca al lupo capitano prima e fratello dopo, mi mancherai"
04 febbraio 2025 13:09
Adli: "Deluso per il rosso stupido, ma niente era più importante della vittoria. Forza Viola!"
27 gennaio 2025 00:25
Che gaffe del Roland Garros! Il torneo di tennis pubblica un video con un coro anti-Juventus
18 gennaio 2025 15:16
Caressa: "Kean sta sentendo l'amore di una città intera, per questo sta facendo una stagione incredibile"
08 gennaio 2025 13:47
L'immensa gratitudine di Quarta nei confronti della Fiorentina: "Per sempre nel mio cuore! Grazie"
07 gennaio 2025 22:17
Archivio