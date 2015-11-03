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Notizie Social Fiorentina

In attesa del ritorno in campo Kean lancia un segnale sui social: "Fallisco solo quando mi arrendo"

11 aprile 2026 21:31

Beltran torna a flirtare con la Fiorentina per il suo compleanno: "Vi voglio tanto bene"

29 marzo 2026 21:46

Gosens positivo nel day-after di Fiorentina-Inter: "Passo dopo passo. Grande Fiorentina ieri!"

23 marzo 2026 20:51

Viviano duro: "Alla Fiorentina non funziona nulla, comunicazione ridicola. E' talmente sottovalutata che io impazzisco".

11 marzo 2026 22:09

De Gea: "Chi non ha mai fatto il portiere non può capire quanto sia difficile giocare in questo ruolo"

10 marzo 2026 22:30

Marinozzi: "La Fiorentina per classifica è una piccola del campionato. Con Parma e Cremonese si decide la stagione"

04 marzo 2026 19:53

Kean sulla nazionale: "Mi sento molto carico. Sono nato per vincere e arriverò certamente ai miei obiettivi".

03 marzo 2026 21:30

Rugani si scalda: "Più carico e motivato che mai per un grande obbiettivo da raggiungere insieme"

18 febbraio 2026 21:23

La Fiorentina risponde a Batistuta: Invitato al Viola Park tramite alcuni giocatori nei giorni scorsi

07 febbraio 2026 16:30

Ferrari presenta Paratici: "Si apre una nuova pagina di storia del club: benvenuto nella famiglia viola!"

06 febbraio 2026 21:43

Catanzaro e Firenze sempre più unite: la Curva Fiesole organizza una raccolta fondi per i cittadini calabresi

23 gennaio 2026 22:54

Le porte di Firenze si colorano di viola dopo il tramonto in memoria del Presidente Rocco Commisso

21 gennaio 2026 20:51

Quarta: "Dispiace non averti visto gioire Presidente insieme alla tua Fiorentina"

17 gennaio 2026 18:42

Tajani: "Commisso l'esempio lampante del legame storico e culturale tra l'Italia e gli Stati Uniti"

17 gennaio 2026 18:40

Sottil piange Commisso: "Grazie a lei e alla sua famiglia per come mi avete trattato e accolto"

17 gennaio 2026 18:31

Bove ricorda Commisso: "Un presidente speciale. Grazie di tutto!"

17 gennaio 2026 18:28

Fagioli scherza sul contatto falloso che ha causato il pareggio e tagga Saelemakers: "Dillo che era fallo"

13 gennaio 2026 21:21

Toni: "Fossi nella Roma andrei a prendere Kean, con lui puoi lottare per obiettivi importanti"

24 dicembre 2025 13:45

Minaccie di morte ai figli di Dodo, la moglie del calciatore denuncia pubblicamente le offese sui social

06 dicembre 2025 21:02

Insieme per la salvezza: botta e risposta social tra De Gea e Dodo che conferma l'unità dello spogliatoio

02 dicembre 2025 21:44

La rinascita di Bove: il post del calciatore un anno dopo l'episodio che ha cambiato la sua vita

01 dicembre 2025 19:02

Gosens scalda i motori e intravede il ritorno in campo, il tedesco su IG: "Il profumo più buono"

26 novembre 2025 21:24

Vanoli: "La strada è ancora lunga ma dobbiamo ripartire da questo spirito e coraggio, bravi ragazzi"

23 novembre 2025 18:17

Il Fiorentina-Juve di Pepito: inno della Fiorentina in sottofondo e allenamento con la figlia vestita di viola

23 novembre 2025 18:06

Borghi: "Vanoli non è una scelta per costruire, è un uomo per stuccare le crepe dell'avvio"

10 novembre 2025 20:47

Piccoli: "Il mister ce l'ha già detto che durante la sosta ci farà patire le pene dell'inferno, giusto così"

09 novembre 2025 20:51

Romano: "Spalletti è il favorito per la Juventus, Palladino resta una validissima alternativa"

28 ottobre 2025 14:01

Kayode stratosferico, parla già da leader: "Continuiamo così per raggiungere il nostro sogno europeo"

27 ottobre 2025 23:14

Kayode, MVP contro il Liverpool, scrive a Passione Fiorentina: "Grazie di cuore, sarò sempre uno di voi"

26 ottobre 2025 10:00

Caressa: "Il VAR non doveva intervenire, bisognava rispettare la decisione arbitrale"

21 ottobre 2025 13:25

Fagioli: "Difficile digerire la sconfitta di ieri e l'avvio di stagione ma insieme ne usciremo velocemente"

20 ottobre 2025 22:41

Sentite Sabatini: "Il rigore per il Milan c'è, ma la Fiorentina ha ragione di protestare"

20 ottobre 2025 13:39

"Pradè? La vocazione da parafulmine lo rende da sempre l'uomo perfetto per Commisso"

20 ottobre 2025 00:34

Dodò chiama, Moise risponde? Il terzino viola suona la carica e invita Moise alla battaglia di San Siro

18 ottobre 2025 20:15

Cassano duro su Pioli: "Ha preso tanti soldi in Arabia, ma ha perso i contatti col calcio vero"

17 ottobre 2025 14:28

Totti: "Batistuta era il simbolo della Fiorentina, mai mi sarei immaginato potesse venire a Roma"

17 ottobre 2025 14:09

Borghi: "Ndour ha doti da top player, a Firenze devono farlo giocare di più"

16 ottobre 2025 14:27

Bargiggia attacca: "Dzeko è un acquisto vergognoso, in Italia si comprano dei giocatori finiti"

16 ottobre 2025 13:57

Dodò fiducioso: "Un giorno guarderai indietro e vedrai che i problemi erano gradini che portano alla vittoria"

08 ottobre 2025 21:36

Criscitiello attacca: "Gravina non capisce niente di calcio, è il peggior Presidente della nostra storia"

07 ottobre 2025 19:11

Toni: "Pioli non ha ancora capito come far giocare la Fiorentina, il tridente non lo puoi reggere"

24 settembre 2025 14:05

Criscitiello: "La società a Firenze è assente, non si può andare bene con Commisso lontano"

24 settembre 2025 13:37

Polemica sul Pallone d'Oro, Neymar critica le scelte di classifica: "Raphinha quinto è uno scherzo"

23 settembre 2025 21:51

Cassano duro su Pioli: "La Fiorentina ha sbagliato a riprenderlo, ogni partita fa sempre peggio"

22 settembre 2025 21:58

Viviano: "Per colpa di una parata su Babacar con la Sampdoria, tutta Firenze si arrabbiò con me"

18 settembre 2025 14:23

De Gea esalta Martinelli: "Tommaso è forte forte, quando io smetterò toccherà a lui il mio posto"

11 settembre 2025 18:35

Romano: "Chiesa era sicuro di tornare in Italia, ora c'è l'offerta del Besiktas su di lui"

07 settembre 2025 16:28

L'ex centrocampista viola Duncan saluta il neo acquisto Hans Nicolussi Caviglia: "Goditi Firenze"

02 settembre 2025 21:38

Nzola si presenta carico: "Ciao tifosi pisani, speriamo di fare una grande stagione insieme"

07 agosto 2025 23:27

Pazzini risponde a Viti: "Sei forte, non ti servono i miei consigli. Farai una grande stagione con la viola"

23 luglio 2025 20:12

De Gea: "Ho detto a Pogba di venire alla Fiorentina. Pioli ha grande energia: faremo una grande stagione"

21 luglio 2025 16:51

Pablo Marì: "Il mister ci sta dando una bella energia, abbiamo grandi ambizioni. I tifosi ci sosterranno"

16 luglio 2025 21:41

Dzeko sui social: "Onorato di indossare la maglia di un club storico che rappresenta una città incredibile"

10 luglio 2025 19:15

La Fiorentina annuncia Dzeko e...I tifosi del Fenerbahce invadono di commenti il post: "Ci mancherai"

10 luglio 2025 17:46

Kean svuota il profilo Instagram: strategia di marketing e nuova canzone in arrivo?

03 luglio 2025 23:32

Viviano sbotta a TVPlay contro Mckennie: "Fossi la Meloni non ti farei più entrare! Tutta Italia ti insulta"

25 giugno 2025 22:12

Fazzini: "Tifo Fiorentina da quando sono piccolo, è un'emozione speciale. Non vedo l'ora di iniziare"

25 giugno 2025 19:29

La Fiorentina e la famiglia Commisso ringraziano Biraghi: "Punto di riferimento, un Capitano vero"

25 giugno 2025 09:15

Gudmundsson: "Il viaggio continua. Forza Viola!" Ora aspettiamo di vedere il vero campione

24 giugno 2025 22:10

Pedullà: "La Fiorentina vuole costruire una squadra italiana, la costola principale sarà azzurra quest'anno"

23 giugno 2025 19:01

Zaniolo su Instagram: "Ascoltato in Procura. Mai compiuto atti violenti ai danni di nessuno"

10 giugno 2025 19:50

La Fiorentina festeggia 6 anni con Commisso. I tifosi commentano: "6 anni di niente, vendi"

07 giugno 2025 10:08

Milenkovic: "Ringrazio tutti i tifosi, ci vediamo l'anno prossimo in Europa per continuare il viaggio"

05 giugno 2025 13:37

Matteo Moretto annuncia: "La Fiorentina ha avviato i contatti con l'Udinese per Thauvin"

04 giugno 2025 17:09

Pablo Marí saluta Palladino: "Un onore condividere questa tappa della carriera. Grazie per la fiducia"

02 giugno 2025 14:25

Siparietto Dodò-Palladino: "In bocca al lupo mister, ti voglio bene". La risposta: "Anche io tanto"

02 giugno 2025 01:02

Il rinnovo di De Gea fa il record sui social: è il post più visto della storia della Fiorentina

31 maggio 2025 17:40

Speciale: "Dirigenza troppo arrogante e incapace di comunicare. Non ci sono uomini di cacio"

30 maggio 2025 22:14

Comunicato ufficiale della Fiorentina: "David De Gea ha rinnovato fino al 30 giugno 2028"

30 maggio 2025 21:48

Adani e Cassano preferiscono Retegui: "Lui è stato il miglior attaccante del campionato, è più forte di Kean"

28 maggio 2025 13:30

Adani e Cassano snobbano De Gea: "Svilar e Meret i migliori, lo spagnolo è stato inferiore"

27 maggio 2025 13:44

Caressa: "Palladino non ha sempre avuto la fiducia della società ed anche la squadra l'ha avvertito"

21 maggio 2025 14:21

Un tifoso turco del Fenerbahçe trova Zaniolo in centro a Firenze e lo infastidisce, lui se ne va. Il video

10 maggio 2025 22:22

I tifosi della Juventus esasperati contro Nico Gonzalez: "Come si fa ad averlo pagato 40 milioni?"

10 maggio 2025 20:38

Gosens: "Speravo un sapore diverso per questa doppietta. Trasformiamo la delusione e la rabbia"

09 maggio 2025 14:20

Mandragora: "Sconfitta ingiusta, ora resettiamo tutto perché col Betis ci giochiamo la vita"

05 maggio 2025 13:41

Gosens suona la carica: "Ancora tutto aperto. Ora pensiamo a domenica. Poi ci vediamo tutti giovedì"

02 maggio 2025 09:49

Dodô su Instagram esalta i suoi compagni e festeggia la vittoria di ieri: "Quanto sono orgoglioso di voi"

28 aprile 2025 10:14

Morata: “Notizie false, a Fagioli solo consigli sulla carriera. Mai saputo della sua situazione”

14 aprile 2025 20:45

Yerri Mina dopo l'Inter: "Siamo concentrati per la Fiorentina". L'ex Viola primo per duelli vinti in A

14 aprile 2025 19:23

La sorella di Zaniolo non ci sta: "Caccia al nome e titolo che attira. Non interessa l'analisi dei fatti"

12 aprile 2025 17:00

Mandragora: “Onorato di entrare a far parte della storia della Fiorentina per numero di presenze europee”

11 aprile 2025 08:04

Un tifoso viola scrive alla fidanzata di Comuzzo: "Fallo rimanere". La risposta: "Potessi decidere io..."

09 aprile 2025 22:31

Il rammarico di Mandragora: "Peccato uscire da San Siro con un solo punto dopo una prestazione del genere"

06 aprile 2025 15:26

Pistocchi: "Kean esploso con Palladino: è passato da 0.13 gol a partita con Allegri, a 0.61 gol"

01 aprile 2025 00:23

Fagioli festeggia la vittoria contro l'Atalanta: "Una buona Domenica". E posta la foto dell'esultanza con Kean

31 marzo 2025 20:00

Kean sul gol: "Voto? Non era facile, ma gli darei 6/7. Ne ho fatti di più difficili in passato"

31 marzo 2025 15:00

Sabatini esalta Kean: "Stiamo parlando di un attaccante fortissimo, è sicuramente il futuro bomber della Nazionale"

24 marzo 2025 13:30

Pedullà: "Fagioli poteva sputare veleno contro la Juventus, ma ha dimostrato una maturità incredibile da leader"

19 marzo 2025 14:02

Sentite Pistocchi sullo striscione: "Non è goliardia, è solo ignoranza. E non c'è niente che si possa fare"

19 marzo 2025 09:15

Bove: "Secondo me i calciatori guadagnano troppo rispetto allo sforzo che fanno"

05 marzo 2025 19:33

7 anni fa la scomparsa di Astori, il ricordo di Freitas: "Una vita interrotta troppo presto. Per sempre Davide"

04 marzo 2025 13:39

Insulti razzisti, offese e minacce di morte a Vlahovic dai tifosi della Juventus: "Bidone torna a Firenze"

27 febbraio 2025 11:11

Parisi: "Periodo da superare lavorando e facendo tanta fatica, oggi non ha funzionato nulla"

16 febbraio 2025 17:10

Adli ironizza con Dodo dopo l'errore del primo tempo: "Cosa saresti con il tiro"

07 febbraio 2025 14:17

Mandragora saluta Biraghi: "In bocca al lupo capitano prima e fratello dopo, mi mancherai"

04 febbraio 2025 13:09

Adli: "Deluso per il rosso stupido, ma niente era più importante della vittoria. Forza Viola!"

27 gennaio 2025 00:25

Che gaffe del Roland Garros! Il torneo di tennis pubblica un video con un coro anti-Juventus

18 gennaio 2025 15:16

Caressa: "Kean sta sentendo l'amore di una città intera, per questo sta facendo una stagione incredibile"

08 gennaio 2025 13:47

L'immensa gratitudine di Quarta nei confronti della Fiorentina: "Per sempre nel mio cuore! Grazie"

07 gennaio 2025 22:17

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