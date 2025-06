Milenkovic: “Ringrazio tutti i tifosi, ci vediamo l’anno prossimo in Europa per continuare il viaggio”

Su Instagram l’ex centrale viola Nikola Milenkovic ha parlato con un post dell’ultima stagione appena terminata in Inghilterra tra le fila del Nottingham Forrest: “Sono orgoglioso di questa squadra e di quello che abbiamo fatto quest’anno. Abbiamo avuto un periodo molto intenso e ricco di sfide che ci hanno spinto ad alzare il nostro livello in ogni partita. Sono felice della mia scelta perché faccio parte di un club storico che ha un passato di valore, sono state tante le sfide che abbiamo affrontato ma non ci siamo tirati indietro. Ringrazio i tifosi per il premio che mi hanno dato e per l’incredibile supporto durante ogni match, il nostro viaggio continua e ci vedremo l’anno prossimo in Europa.”

Milenkovic è stata una delle colonne del club inglese durante quest’annata con 5 gol messi a segno in Premier League trascinando la squadra nuovamente ad una qualificazione europea dopo tantissimi anni e potrebbe essere un futuro avversario della Fiorentina in Conference.