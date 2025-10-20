Sentite Sabatini: “Il rigore per il Milan c’è, ma la Fiorentina ha ragione di protestare”

Sul suo canale Youtube Sandro Sabatini ha parlato di Fiorentina-Milan di ieri sera: “Allegri ha messo Leao centravanti e ha vinto la partita perché lui ha ripagato la fiducia del mister dopo le critiche di Torino, il Milan cambia marcia dopo il gol casuale della Fiorentina e vince con merito, il primo gol è anche colpa di De Gea perché Leao tira da lontano e lui non è impeccabile nel tuffo.”

Prosegue: “In chiusura c’è un fallo da rigore su Gimenez perché la manata e la trattenuta ci sono da parte di Parisi, l’arbitro non lo vede, ma poi il VAR lo richiama e assegna un penalty giusto che fa protestare giustamente la Fiorentina.”

Sulla Fiorentina: “Situazione critica perché sei ultimo e hai tanti problemi con una rosa costruita male che perde di nuovo e che non fa punti nemmeno nel giorno del ritorno di Pioli a San Siro accolto benissimo dai cori rossoneri.”