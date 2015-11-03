Notizie Allegri Fiorentina

La Gazzetta dello Sport riporta: "Conte saluta il Napoli, è lui il nome più gettonato per la Nazionale"
19 maggio 2026 14:07
"Ibra non si vede da mesi. Ha dato consigli tattici a Fofana e Leao diversi da quelli di Allegri, è rottura totale"
14 maggio 2026 22:39
La Repubblica riporta: "Per la Nazionale spunta anche il nome di Pioli, l'ex viola tra i papabili"
01 maggio 2026 16:17
Da Milano: "Allegri vuole il 'Frecciarossa' viola, il Milan interessato a Dodò offre Athekame"
30 aprile 2026 23:18
CM.com scrive: "Allegri chiama Fagioli: il pupillo di sempre può diventare il grande colpo del Milan"
23 aprile 2026 23:31
Allegri chiude alle voci sulla Nazionale: “Non c’è stata nessuna telefonata. Penso solo al Milan”
19 aprile 2026 19:00
Rabiot attacca San Siro: “Deluso dai tifosi, i fischi a Leao non aiutano né lui né la squadra”
11 aprile 2026 22:56
Allegri risponde a Cassano: "Se io sono il responsabile dei problemi del calcio italiano, mi ha fatto un complimento"
11 aprile 2026 18:17
Aveva ragione Allegri “nel calcio ci sono le categorie”, Crystal Palace-Fiorentina l’emblema di ciò
10 aprile 2026 10:41
Nazione: “Post Gattuso? Conte ed Allegri in pole per la panchina dell’Italia. Mancini? Prontissimo”
02 aprile 2026 09:08
Sky Sport svela: “Gattuso non sarà più il ct dell’Italia. Conte e Allegri in pole per sostituirlo”
02 aprile 2026 00:49
Sarri piega Allegri e fa un favore all'Inter: la Lazio vince 1-0, Milan a -8, corsa scudetto chiusa?
15 marzo 2026 23:05
Lite in casa Milan durante il cambio, Leao é una furia contro Allegri, vuole abbracciarlo ma scappa via
15 marzo 2026 22:35
Allegri ha chiesto al Milan di prendere Kean. Ma la Fiorentina non fa sconti, c'è clausola di 62 milioni
14 marzo 2026 10:58
CM.com: "Allegri e Leao chiamano Kean al Milan, ma i 62 milioni della clausola sono troppi"
10 marzo 2026 22:20
Tuttosport: “Allegri a caccia di un vero nove. E Kean potrebbe lasciare la Fiorentina”
07 marzo 2026 09:43
Allegri furibondo contro Fabregas, lite e urla: "Sei un cogli*ne, hai iniziato ora ad allenare"
19 febbraio 2026 00:04
Corriere dello Sport: "Kean al Milan? Qualcuno si dimentica che c'è Paratici al Viola Park"
11 febbraio 2026 09:30
Allegri su Commisso: "Il calcio perde un uomo di sport che ha fatto tanto e bene alla Fiorentina"
17 gennaio 2026 21:47
Allegri: "Per la Fiorentina un punto contro di noi è ottimo per la salvezza, il finale andava fatto meglio"
11 gennaio 2026 18:48
Allegri: "Nel finale abbiamo rischiato troppo, c'è da migliorare sulle palle inattive perché certi gol vanno evitati"
11 gennaio 2026 18:08
Allegri: "Modric partirà dalla panchina. Fiorentina squadra di grande valore, difficile giocare al Franchi"
10 gennaio 2026 15:09
Gravina duro sulla lite tra Allegri e Oriali: “Bisogna riacquisire l’educazione, sconfitta per il calcio”
19 dicembre 2025 17:28
Il Napoli accusa Allegri: "Aggressione fuori controllo a Oriali, insulti con termini offensivi e reiterati"
19 dicembre 2025 12:19
Allegri: "Per il playoff della Nazionale si dovrebbe fermare la Serie A. Credo ci qualificheremo ai Mondiali"
22 novembre 2025 14:40
Cm.com riporta: "Kean era il nove perfetto per il Milan, i rossoneri dovevano pagare la clausola"
29 ottobre 2025 13:56
Allegri sul rigore di Gimenez: "Se ce lo danno contro ci arrabbiamo, a favore siamo contenti"
23 ottobre 2025 13:16
Sentite Sabatini: "Il rigore per il Milan c'è, ma la Fiorentina ha ragione di protestare"
20 ottobre 2025 13:39
Allegri convinto: “La Fiorentina ha tutte le qualità per uscire da questa situazione. Il rigore non l’ho visto”
20 ottobre 2025 07:58
Allegri: "Vincere non era semplice ma La Fiorentina ha creato poco. Leao meglio con Gimenez "
19 ottobre 2025 23:42
Da Milano rilanciano: "Data l'emergenza, Allegri potrebbe schierare Balentien 2008 del Milan Futuro"
19 ottobre 2025 16:39
Il Milan è in emergenza, attacco a due Saelemaekers e Leao. Athekame e Bartesaghi sulle fasce, Ricci regista
19 ottobre 2025 13:38
Tuttosport punge Pioli: “Champions? La classifica attuale dà ragione ad Allegri”
19 ottobre 2025 09:05
Allegri fa la conta in attacco, Nkunku non recupera: contro la Fiorentina toccherà a Leao e Gimenez
18 ottobre 2025 19:21
Da Milano: "Allegri ha paura della Fiorentina, sa che sarà difficile vincere domani"
18 ottobre 2025 15:53
Allegri: "La Fiorentina è organizzata e ben allenata. Nkunku è in dubbio, Saelemekers disponibile"
18 ottobre 2025 12:37
Bucchioni: "Kean è il nostro trascinatore, il dubbio su di lui va sciolto all'ultimo"
17 ottobre 2025 19:12
Milan-Fiorentina, incubo per Allegri: da tecnico rossonero ha perso il 75% delle sfide a S.Siro
16 ottobre 2025 23:20
Nazione: “Allegri e la Champions. Pioli ricordi quel post it? Tutto pronto per la sfida dell’orgoglio”
16 ottobre 2025 10:01
Fiorentina-Milan, incubo Allegri per Pioli: nei precedenti solo 2 vittorie su 23 confronti
11 ottobre 2025 22:31
Bucchioni: "Pioli ha avuto la squadra da subito pronta, inconcepibile vedere la Fiorentina così male"
10 ottobre 2025 19:04
Verso la Fiorentina: Accesissimo scontro tra Leao ed Allegri, il rapporto si sta per rompere
08 ottobre 2025 14:45
CM.com rivela: "Il Milan farà un nuovo tentativo per Comuzzo. Allegri ha chiesto un centrale"
27 agosto 2025 15:57
Allegri torna a modo suo: zero gioco, zero idee e il Milan perde in casa contro la Cremonese. Il racconto
23 agosto 2025 22:49
Allegri corregge il tiro: "Napoli favorito per lo scudetto ma ci sono 8 squadre, anche la Fiorentina"
22 agosto 2025 15:52
Viviano: "Pioli è convinto non presuntuoso, la Fiorentina fa bene a pensare alla Champions"
08 agosto 2025 00:01
Allegri si corregge: "Anche la Fiorentina in lotta Champions, me ne ero dimenticato, mi perdoni Pioli"
30 luglio 2025 13:51
Bucchioni: "Pioli ha fatto benissimo a rispondere ad Allegri, l'obiettivo di partenza deve essere alto"
18 luglio 2025 14:13
Allegri esclude la Fiorentina dalla corsa Champions: "Con Napoli, Juve, Inter, Atalanta, Roma, Lazio è difficile"
07 luglio 2025 16:06
Allegri scarica Adli prima di cominciare: spedito in ritiro con Milan Futuro e addio già scritto
02 luglio 2025 23:31
Corriere dello Sport rivela: "La Fiorentina ci ha provato per Allegri e Mourinho prima di scegliere Pioli"
24 giugno 2025 18:49
Sentite Pellegatti: "Il sogno di Allegri è quello di portare Kean al Milan, lui ci verrebbe di corsa"
17 giugno 2025 13:03
Chiesa torna alla Fiorentina? Pedullà: "Con il Liverpool ha chiuso, Conte lo spinge a Napoli"
12 giugno 2025 00:27
Sottil, il Milan incontra con l'agente: possibile il rinnovo del prestito, ultima parola ad Allegri
30 maggio 2025 23:23
Il Milan ha il suo nuovo allenatore: Massimiliano Allegri torna sulla panchina rossonera
30 maggio 2025 13:00
TMW: "Il Milan ha in pugno Max Allegri dopo il blitz di Tare. Si attende la fumata bianca in tempi brevi"
29 maggio 2025 11:59
Conte lascia il Napoli. Comunicato l'addio a De Laurentiis. Al suo posto dovrebbe andare Allegri
25 maggio 2025 18:48
Il Milan vuole Italiano in panchina, l'alternativa è Allegri. Se saltano entrambi si andrà su Sarri
25 maggio 2025 18:30
Pistocchi: "Kean esploso con Palladino: è passato da 0.13 gol a partita con Allegri, a 0.61 gol"
01 aprile 2025 00:23
Galeone: "Vlahovic prende un milione al mese e non sa stoppare nemmeno un pallone"
28 marzo 2025 13:37
Fagioli: "Io ho colpi alla Modric? No, non ancora, ma chi lo dice Allegri? Li ho in allenamento"
19 marzo 2025 10:04
Cecchi svela: “Allegri e la cessione di Fagioli: ‘Ma davvero la Juve lo vende? Errore clamoroso’”
19 marzo 2025 08:56
Valcareggi: "Alla Fiorentina servirebbe un allenatore esperto come Allegri e sono sicuro accetterebbe la proposta"
07 marzo 2025 14:16
Bucchioni: "Palladino è il nuovo Allegri, fa un gioco vecchio e dipende dal talento dei singoli"
05 marzo 2025 22:37
Retroscena Fagioli, prima di accettare la Fiorentina ha chiesto il parere ad Allegri: "Vai a Firenze"
05 febbraio 2025 10:38
Tardelli attacca: "T.Motta? E' stato preso per il gioco ma il gioco dovè? Allegri aveva più punti"
07 dicembre 2024 23:57
Orlando su Allegri: "Max mi ha sempre detto che Kean era più forte e completo di Vlahovic"
08 novembre 2024 17:27
Sabatini: "Padre tempo opera in silenzio? no, s'era addormentato. Adani non parla di calcio"
11 ottobre 2024 22:07
Arthur rilanciato dalla Fiorentina. Torna alla Juventus e senza Allegri aumentano possibilità di permanenza
09 giugno 2024 18:07
Pedullà: "Lotito ha telefonato ad Allegri per chiedergli un'eventuale disponibilità. Il resto lo vedremo"
05 giugno 2024 18:19
Di Gregorio alla Juve. Da Allegri a Thiago Motta blindare la porta è l’unica cosa che conta
24 maggio 2024 23:38
Allegri esonerato dalla Juventus: "Il padre tempo" di Adani ha avuto finalmente la sua vittoria
17 maggio 2024 18:19
Allegri cacciato dalla Juventus dopo lo show: "Non compatibile con i nostri valori". Il comunicato
17 maggio 2024 18:19
TMW rivela: "Allegri voleva Bonaventura ma Giuntoli ha preso Alcaraz. Motivo della rottura"
17 maggio 2024 18:06
Allegri esonerato. La società bianconera decide di separarsi dal tecnico livornese dopo 8 anni complessivi
17 maggio 2024 17:29
L'avvocato di Allegri nega tutto: "Solo insulti con Vaciago". Il tecnico della Juve prende 2 giornate di squalifica
16 maggio 2024 18:26
Allegri ha aggredito Vaciago: "Direttore di mer**, scrivi quello che vuole la società. Ti picchio tutto"
16 maggio 2024 11:23
Allegri-show, cacciato nel recupero, si spoglia e urla contro la tribuna: "Dov'è Rocchi??!"
15 maggio 2024 23:41
Coppa Italia: La Juve schiaccia l'Atalanta, Vlahovic alza il trofeo da migliore in campo
15 maggio 2024 23:16
Teotino duro con Allegri: "Nel girone di ritorno ha fatto i punti dell'Empoli, imbarazzante"
27 aprile 2024 23:22
Furia Vlahovic: viene sostituito ed inizia a inveire contro Allegri e si toglie la maglia della Juventus
27 aprile 2024 21:20
Allegri: "La Coppa Italia è un nostro obiettivo da inizio stagione. Vedremo arriveremo in finale"
22 aprile 2024 14:45
Dopo lo sfogo di Chiesa contro Allegri, l'ex Fiorentina in punizione in vista del Cagliari: giocherà Yildiz
17 aprile 2024 17:22
Chiesa contro Allegri, prima non lo saluta poi si sfoga: "Sono sempre io il primo cambio"
15 aprile 2024 13:37
Montolivo non ha dubbi: "Sarà Raffaele Palladino il nuovo allenatore della Fiorentina"
13 aprile 2024 22:20
Allegri torna sulla Fiorentina: "Critiche? Fino al 65' i viola non avevano fatto nessun tiro in porta"
12 aprile 2024 15:05
Bargiggia non le manda a dire ad Allegri: "Juve inguardabile. Preferisco sempre veder giocare la Fiorentina"
09 aprile 2024 19:28
"Fiorentina voleva tenere ritmi bassi perchè ha altri impegni. Il gioco della Juve di Allegri fa soffrire i tifosi"
08 aprile 2024 18:36
Scontro tra Allegri e la Juventus dopo la Fiorentina. Lo spogliatoio non condivide le scelte del tecnico
08 aprile 2024 15:07
Allegri e lo sfogo: Una furia nello spogliatoio per tutti i rischi corsi contro la Fiorentina nel secondo tempo
08 aprile 2024 13:41
25% di possesso palla per la Juventus contro la Fiorentina, record negativo del triennio di Allegri
08 aprile 2024 12:48
Cassano attacca Allegri: "La Juve ha 17 nazionali, ha speso 160 milioni e gioca alla carlona"
08 aprile 2024 08:41
Allegri: "Nel secondo tempo ci è andata bene, noi cerchiamo di schiacciare l'avversario nella loro area."
07 aprile 2024 23:17
Allegri: "Fiorentina squadra spregiudicata che attacca e offende. Contro l'Atalanta bella partita"
06 aprile 2024 14:34
Maifredi: "La Fiorentina gioca male e prende un sacco di gol, squadra ideale per la Juve"
05 aprile 2024 22:45
Sabatini difende Allegri: "Mai nella storia della Juve un capro espiatorio come Allegri, non è giusto"
05 aprile 2024 14:54
Da Torino rivelano: "La Juventus si sta allenando per non subire gol contro la Fiorentina, focus sulla difesa"
04 aprile 2024 17:54
La Juventus avverte Allegri: "Batti la Fiorentina e rimani fino alla fine della stagione, sennò ti esoneriamo"
02 aprile 2024 14:06
Zazzaroni difende Allegri: "Della Juventus nel Bologna giocherebbe solo Szczesny e forse Danilo"
02 aprile 2024 13:26
Pirlo sminuisce Ancellotti: "Conte, Allegri e Lippi sono meglio di lui. Italiano è il nuovo che avanza"
30 marzo 2024 11:09
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