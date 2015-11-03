Labaro Viola

Notizie Allegri Fiorentina

La Gazzetta dello Sport riporta: "Conte saluta il Napoli, è lui il nome più gettonato per la Nazionale"

19 maggio 2026 14:07

"Ibra non si vede da mesi. Ha dato consigli tattici a Fofana e Leao diversi da quelli di Allegri, è rottura totale"

14 maggio 2026 22:39

La Repubblica riporta: "Per la Nazionale spunta anche il nome di Pioli, l'ex viola tra i papabili"

01 maggio 2026 16:17

Da Milano: "Allegri vuole il 'Frecciarossa' viola, il Milan interessato a Dodò offre Athekame"

30 aprile 2026 23:18

CM.com scrive: "Allegri chiama Fagioli: il pupillo di sempre può diventare il grande colpo del Milan"

23 aprile 2026 23:31

Allegri chiude alle voci sulla Nazionale: “Non c’è stata nessuna telefonata. Penso solo al Milan”

19 aprile 2026 19:00

Rabiot attacca San Siro: “Deluso dai tifosi, i fischi a Leao non aiutano né lui né la squadra”

11 aprile 2026 22:56

Allegri risponde a Cassano: "Se io sono il responsabile dei problemi del calcio italiano, mi ha fatto un complimento"

11 aprile 2026 18:17

Aveva ragione Allegri “nel calcio ci sono le categorie”, Crystal Palace-Fiorentina l’emblema di ciò

10 aprile 2026 10:41

Nazione: “Post Gattuso? Conte ed Allegri in pole per la panchina dell’Italia. Mancini? Prontissimo”

02 aprile 2026 09:08

Sky Sport svela: “Gattuso non sarà più il ct dell’Italia. Conte e Allegri in pole per sostituirlo”

02 aprile 2026 00:49

Sarri piega Allegri e fa un favore all'Inter: la Lazio vince 1-0, Milan a -8, corsa scudetto chiusa?

15 marzo 2026 23:05

Lite in casa Milan durante il cambio, Leao é una furia contro Allegri, vuole abbracciarlo ma scappa via

15 marzo 2026 22:35

Allegri ha chiesto al Milan di prendere Kean. Ma la Fiorentina non fa sconti, c'è clausola di 62 milioni

14 marzo 2026 10:58

CM.com: "Allegri e Leao chiamano Kean al Milan, ma i 62 milioni della clausola sono troppi"

10 marzo 2026 22:20

Tuttosport: “Allegri a caccia di un vero nove. E Kean potrebbe lasciare la Fiorentina”

07 marzo 2026 09:43

Allegri furibondo contro Fabregas, lite e urla: "Sei un cogli*ne, hai iniziato ora ad allenare"

19 febbraio 2026 00:04

Corriere dello Sport: "Kean al Milan? Qualcuno si dimentica che c'è Paratici al Viola Park"

11 febbraio 2026 09:30

Allegri su Commisso: "Il calcio perde un uomo di sport che ha fatto tanto e bene alla Fiorentina"

17 gennaio 2026 21:47

Allegri: "Per la Fiorentina un punto contro di noi è ottimo per la salvezza, il finale andava fatto meglio"

11 gennaio 2026 18:48

Allegri: "Nel finale abbiamo rischiato troppo, c'è da migliorare sulle palle inattive perché certi gol vanno evitati"

11 gennaio 2026 18:08

Allegri: "Modric partirà dalla panchina. Fiorentina squadra di grande valore, difficile giocare al Franchi"

10 gennaio 2026 15:09

Gravina duro sulla lite tra Allegri e Oriali: “Bisogna riacquisire l’educazione, sconfitta per il calcio”

19 dicembre 2025 17:28

Il Napoli accusa Allegri: "Aggressione fuori controllo a Oriali, insulti con termini offensivi e reiterati"

19 dicembre 2025 12:19

Allegri: "Per il playoff della Nazionale si dovrebbe fermare la Serie A. Credo ci qualificheremo ai Mondiali"

22 novembre 2025 14:40

Cm.com riporta: "Kean era il nove perfetto per il Milan, i rossoneri dovevano pagare la clausola"

29 ottobre 2025 13:56

Allegri sul rigore di Gimenez: "Se ce lo danno contro ci arrabbiamo, a favore siamo contenti"

23 ottobre 2025 13:16

Sentite Sabatini: "Il rigore per il Milan c'è, ma la Fiorentina ha ragione di protestare"

20 ottobre 2025 13:39

Allegri convinto: “La Fiorentina ha tutte le qualità per uscire da questa situazione. Il rigore non l’ho visto”

20 ottobre 2025 07:58

Allegri: "Vincere non era semplice ma La Fiorentina ha creato poco. Leao meglio con Gimenez "

19 ottobre 2025 23:42

Da Milano rilanciano: "Data l'emergenza, Allegri potrebbe schierare Balentien 2008 del Milan Futuro"

19 ottobre 2025 16:39

Il Milan è in emergenza, attacco a due Saelemaekers e Leao. Athekame e Bartesaghi sulle fasce, Ricci regista

19 ottobre 2025 13:38

Tuttosport punge Pioli: “Champions? La classifica attuale dà ragione ad Allegri”

19 ottobre 2025 09:05

Allegri fa la conta in attacco, Nkunku non recupera: contro la Fiorentina toccherà a Leao e Gimenez

18 ottobre 2025 19:21

Da Milano: "Allegri ha paura della Fiorentina, sa che sarà difficile vincere domani"

18 ottobre 2025 15:53

Allegri: "La Fiorentina è organizzata e ben allenata. Nkunku è in dubbio, Saelemekers disponibile"

18 ottobre 2025 12:37

Bucchioni: "Kean è il nostro trascinatore, il dubbio su di lui va sciolto all'ultimo"

17 ottobre 2025 19:12

Milan-Fiorentina, incubo per Allegri: da tecnico rossonero ha perso il 75% delle sfide a S.Siro

16 ottobre 2025 23:20

Nazione: “Allegri e la Champions. Pioli ricordi quel post it? Tutto pronto per la sfida dell’orgoglio”

16 ottobre 2025 10:01

Fiorentina-Milan, incubo Allegri per Pioli: nei precedenti solo 2 vittorie su 23 confronti

11 ottobre 2025 22:31

Bucchioni: "Pioli ha avuto la squadra da subito pronta, inconcepibile vedere la Fiorentina così male"

10 ottobre 2025 19:04

Verso la Fiorentina: Accesissimo scontro tra Leao ed Allegri, il rapporto si sta per rompere

08 ottobre 2025 14:45

CM.com rivela: "Il Milan farà un nuovo tentativo per Comuzzo. Allegri ha chiesto un centrale"

27 agosto 2025 15:57

Allegri torna a modo suo: zero gioco, zero idee e il Milan perde in casa contro la Cremonese. Il racconto

23 agosto 2025 22:49

Allegri corregge il tiro: "Napoli favorito per lo scudetto ma ci sono 8 squadre, anche la Fiorentina"

22 agosto 2025 15:52

Viviano: "Pioli è convinto non presuntuoso, la Fiorentina fa bene a pensare alla Champions"

08 agosto 2025 00:01

Allegri si corregge: "Anche la Fiorentina in lotta Champions, me ne ero dimenticato, mi perdoni Pioli"

30 luglio 2025 13:51

Bucchioni: "Pioli ha fatto benissimo a rispondere ad Allegri, l'obiettivo di partenza deve essere alto"

18 luglio 2025 14:13

Allegri esclude la Fiorentina dalla corsa Champions: "Con Napoli, Juve, Inter, Atalanta, Roma, Lazio è difficile"

07 luglio 2025 16:06

Allegri scarica Adli prima di cominciare: spedito in ritiro con Milan Futuro e addio già scritto

02 luglio 2025 23:31

Corriere dello Sport rivela: "La Fiorentina ci ha provato per Allegri e Mourinho prima di scegliere Pioli"

24 giugno 2025 18:49

Sentite Pellegatti: "Il sogno di Allegri è quello di portare Kean al Milan, lui ci verrebbe di corsa"

17 giugno 2025 13:03

Chiesa torna alla Fiorentina? Pedullà: "Con il Liverpool ha chiuso, Conte lo spinge a Napoli"

12 giugno 2025 00:27

Sottil, il Milan incontra con l'agente: possibile il rinnovo del prestito, ultima parola ad Allegri

30 maggio 2025 23:23

Il Milan ha il suo nuovo allenatore: Massimiliano Allegri torna sulla panchina rossonera

30 maggio 2025 13:00

TMW: "Il Milan ha in pugno Max Allegri dopo il blitz di Tare. Si attende la fumata bianca in tempi brevi"

29 maggio 2025 11:59

Conte lascia il Napoli. Comunicato l'addio a De Laurentiis. Al suo posto dovrebbe andare Allegri

25 maggio 2025 18:48

Il Milan vuole Italiano in panchina, l'alternativa è Allegri. Se saltano entrambi si andrà su Sarri

25 maggio 2025 18:30

Pistocchi: "Kean esploso con Palladino: è passato da 0.13 gol a partita con Allegri, a 0.61 gol"

01 aprile 2025 00:23

Galeone: "Vlahovic prende un milione al mese e non sa stoppare nemmeno un pallone"

28 marzo 2025 13:37

Fagioli: "Io ho colpi alla Modric? No, non ancora, ma chi lo dice Allegri? Li ho in allenamento"

19 marzo 2025 10:04

Cecchi svela: “Allegri e la cessione di Fagioli: ‘Ma davvero la Juve lo vende? Errore clamoroso’”

19 marzo 2025 08:56

Valcareggi: "Alla Fiorentina servirebbe un allenatore esperto come Allegri e sono sicuro accetterebbe la proposta"

07 marzo 2025 14:16

Bucchioni: "Palladino è il nuovo Allegri, fa un gioco vecchio e dipende dal talento dei singoli"

05 marzo 2025 22:37

Retroscena Fagioli, prima di accettare la Fiorentina ha chiesto il parere ad Allegri: "Vai a Firenze"

05 febbraio 2025 10:38

Tardelli attacca: "T.Motta? E' stato preso per il gioco ma il gioco dovè? Allegri aveva più punti"

07 dicembre 2024 23:57

Orlando su Allegri: "Max mi ha sempre detto che Kean era più forte e completo di Vlahovic"

08 novembre 2024 17:27

Sabatini: "Padre tempo opera in silenzio? no, s'era addormentato. Adani non parla di calcio"

11 ottobre 2024 22:07

Arthur rilanciato dalla Fiorentina. Torna alla Juventus e senza Allegri aumentano possibilità di permanenza

09 giugno 2024 18:07

Pedullà: "Lotito ha telefonato ad Allegri per chiedergli un'eventuale disponibilità. Il resto lo vedremo"

05 giugno 2024 18:19

Di Gregorio alla Juve. Da Allegri a Thiago Motta blindare la porta è l’unica cosa che conta

24 maggio 2024 23:38

Allegri esonerato dalla Juventus: "Il padre tempo" di Adani ha avuto finalmente la sua vittoria

17 maggio 2024 18:19

Allegri cacciato dalla Juventus dopo lo show: "Non compatibile con i nostri valori". Il comunicato

17 maggio 2024 18:19

TMW rivela: "Allegri voleva Bonaventura ma Giuntoli ha preso Alcaraz. Motivo della rottura"

17 maggio 2024 18:06

Allegri esonerato. La società bianconera decide di separarsi dal tecnico livornese dopo 8 anni complessivi

17 maggio 2024 17:29

L'avvocato di Allegri nega tutto: "Solo insulti con Vaciago". Il tecnico della Juve prende 2 giornate di squalifica

16 maggio 2024 18:26

Allegri ha aggredito Vaciago: "Direttore di mer**, scrivi quello che vuole la società. Ti picchio tutto"

16 maggio 2024 11:23

Allegri-show, cacciato nel recupero, si spoglia e urla contro la tribuna: "Dov'è Rocchi??!"

15 maggio 2024 23:41

Coppa Italia: La Juve schiaccia l'Atalanta, Vlahovic alza il trofeo da migliore in campo

15 maggio 2024 23:16

Teotino duro con Allegri: "Nel girone di ritorno ha fatto i punti dell'Empoli, imbarazzante"

27 aprile 2024 23:22

Furia Vlahovic: viene sostituito ed inizia a inveire contro Allegri e si toglie la maglia della Juventus

27 aprile 2024 21:20

Allegri: "La Coppa Italia è un nostro obiettivo da inizio stagione. Vedremo arriveremo in finale"

22 aprile 2024 14:45

Dopo lo sfogo di Chiesa contro Allegri, l'ex Fiorentina in punizione in vista del Cagliari: giocherà Yildiz

17 aprile 2024 17:22

Chiesa contro Allegri, prima non lo saluta poi si sfoga: "Sono sempre io il primo cambio"

15 aprile 2024 13:37

Montolivo non ha dubbi: "Sarà Raffaele Palladino il nuovo allenatore della Fiorentina"

13 aprile 2024 22:20

Allegri torna sulla Fiorentina: "Critiche? Fino al 65' i viola non avevano fatto nessun tiro in porta"

12 aprile 2024 15:05

Bargiggia non le manda a dire ad Allegri: "Juve inguardabile. Preferisco sempre veder giocare la Fiorentina"

09 aprile 2024 19:28

"Fiorentina voleva tenere ritmi bassi perchè ha altri impegni. Il gioco della Juve di Allegri fa soffrire i tifosi"

08 aprile 2024 18:36

Scontro tra Allegri e la Juventus dopo la Fiorentina. Lo spogliatoio non condivide le scelte del tecnico

08 aprile 2024 15:07

Allegri e lo sfogo: Una furia nello spogliatoio per tutti i rischi corsi contro la Fiorentina nel secondo tempo

08 aprile 2024 13:41

25% di possesso palla per la Juventus contro la Fiorentina, record negativo del triennio di Allegri

08 aprile 2024 12:48

Cassano attacca Allegri: "La Juve ha 17 nazionali, ha speso 160 milioni e gioca alla carlona"

08 aprile 2024 08:41

Allegri: "Nel secondo tempo ci è andata bene, noi cerchiamo di schiacciare l'avversario nella loro area."

07 aprile 2024 23:17

Allegri: "Fiorentina squadra spregiudicata che attacca e offende. Contro l'Atalanta bella partita"

06 aprile 2024 14:34

Maifredi: "La Fiorentina gioca male e prende un sacco di gol, squadra ideale per la Juve"

05 aprile 2024 22:45

Sabatini difende Allegri: "Mai nella storia della Juve un capro espiatorio come Allegri, non è giusto"

05 aprile 2024 14:54

Da Torino rivelano: "La Juventus si sta allenando per non subire gol contro la Fiorentina, focus sulla difesa"

04 aprile 2024 17:54

La Juventus avverte Allegri: "Batti la Fiorentina e rimani fino alla fine della stagione, sennò ti esoneriamo"

02 aprile 2024 14:06

Zazzaroni difende Allegri: "Della Juventus nel Bologna giocherebbe solo Szczesny e forse Danilo"

02 aprile 2024 13:26

Pirlo sminuisce Ancellotti: "Conte, Allegri e Lippi sono meglio di lui. Italiano è il nuovo che avanza"

30 marzo 2024 11:09

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