Allegri si corregge: “Anche la Fiorentina in lotta Champions, me ne ero dimenticato, mi perdoni Pioli”

Massimiliano Allegri non aveva inserito la Fiorentina tra le squadre in lotta per Champions, una dichiarazione che non era passata inosservata in casa viola con Stefano Pioli che nel giorno della sua presentazione aveva evidenziato questa mancanza. Oggi, il tecnico del Milan, parlando a La Gazzetta, ha corretto il tiro. Queste le sue parole:

Il Perth Glory non è né l’Arsenal né il Liverpool…

“Siamo nella parte finale della tournée e abbiamo lavorato bene. Dobbiamo giocare in modo serio, rispettando l’avversario che darà il massimo. Per loro sarà importante misurarsi contro di noi, ma anche per noi sarà un test importante per migliorare la condizione fisica e tattica. È un test importante a livello mentale perché contro Arsenal e Liverpool era facile avere un livello alto di attenzione e concentrazione. Domani capiremo quanto saremo cresciuti a livello mentale per quel che riguarda il rispetto dell’avversario”.

Potranno essere inseriti giovani italiani in rosa?

“La parola giovani per quel che riguarda il mercato è astratta. Se uno è bravo, gioca. Noi comunque siamo una squadra molto giovane ed è un buon vantaggio per il futuro”.

Chi sono i favoriti per la Serie A?

“Il Napoli è la favorita per vincere lo scudetto perché di solito chi vince è sempre favorito. Poi c’è l’Inter che è forte e da anni fa un grande lavoro. Poi Juve, Atalanta, Roma, Lazio e la Fiorentina, che l’ultima volta ho dimenticato non perché non volessi citarla. Pioli non me ne voglia. Ci sono tante squadre che lotteranno per i primi quattro posti”.

Non giocare le Coppe europee è un vantaggio?

“Potremo allenarci tutta la settimana, ma lo svantaggio sarà che il Milan deve giocare la Champions per confrontarsi con le coppe e con grandi avversari”

Modric e Gimenez arriveranno a breve a Milanello…

“Loro entreranno nel gruppo e qualche giovane tornerà con Milan Futuro e con la Primavera. Inizieremo così gli ultimi 15 giorni per arrivare preparati all’esordio in Coppa Italia contro il Bari. Estupinan? È forte e si sta inserendo in un gruppo di ragazzi con valori importanti dentro e fuori dal campo”