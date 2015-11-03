Notizie Milan Fiorentina

"Ibra non si vede da mesi. Ha dato consigli tattici a Fofana e Leao diversi da quelli di Allegri, è rottura totale"
14 maggio 2026 22:39
"Pioli non è uno che se ne frega, l'ho visto ancora molto provato dall'esperienza alla Fiorentina"
12 maggio 2026 22:41
"Il Milan aveva scelto Paratici un anno fa. Erano pronti i documenti, ma la squalifica bloccò tutto"
12 maggio 2026 22:20
Da Milano: "Allegri vuole il 'Frecciarossa' viola, il Milan interessato a Dodò offre Athekame"
30 aprile 2026 23:18
Gazzetta svela: “Il Milan piomba su Fagioli, piace ad Allegri. Ma la Fiorentina vorrebbe tenerlo”
23 aprile 2026 08:51
(FOTO): Scoppia la lite tra Orban ed un tifoso. Il motivo? Forse una manata sull'auto del calciatore
19 aprile 2026 20:23
Leao viene sostituto al 64' e sbotta all'indirizzo di Allegri: "Perché mi ha tolto?"
19 aprile 2026 19:32
Allegri chiude alle voci sulla Nazionale: “Non c’è stata nessuna telefonata. Penso solo al Milan”
19 aprile 2026 19:00
Kean? Corriere Fiorentino: “Il problema alla tibia spaventa il Milan. 62 milioni? Difficile che arrivi qualcuno”
19 aprile 2026 09:08
Rabiot attacca San Siro: “Deluso dai tifosi, i fischi a Leao non aiutano né lui né la squadra”
11 aprile 2026 22:56
Milan umiliato dall'Udinese a San Siro, finisce 0-3 per i friuliani. Il pubblico lascia lo stadio dopo 80 minuti.
11 aprile 2026 21:15
Paratici: "Con il Milan avevamo chiuso, mancava la firma. Poi mi hanno detto che non se ne faceva più niente"
09 aprile 2026 09:38
Milan, tutto in una notte: perde a Napoli, scende al 3°posto e dà addio al sogno scudetto
06 aprile 2026 22:58
Nazione: “Kean in estate al centro del mercato. Il Milan ci pensa. Ma Paratici ora vuole il risultato sul campo”
02 aprile 2026 09:13
Sport Mediaset: "Kean piano B per il Milan ma occhio ad uno scambio con Gimenez alla Fiorentina"
28 marzo 2026 20:28
Ceccarini: "Il Milan andrà dritto su Kean in estate, potrebbe offrire Ricci o Gimenez più un conguaglio"
23 marzo 2026 22:15
Sarri piega Allegri e fa un favore all'Inter: la Lazio vince 1-0, Milan a -8, corsa scudetto chiusa?
15 marzo 2026 23:05
Lite in casa Milan durante il cambio, Leao é una furia contro Allegri, vuole abbracciarlo ma scappa via
15 marzo 2026 22:35
Allegri ha chiesto al Milan di prendere Kean. Ma la Fiorentina non fa sconti, c'è clausola di 62 milioni
14 marzo 2026 10:58
CM.com: "Allegri e Leao chiamano Kean al Milan, ma i 62 milioni della clausola sono troppi"
10 marzo 2026 22:20
Il derby della madonnina si tinge di rossonero, Estupiñán ci mette la firma. Finisce 1-0 a San Siro.
08 marzo 2026 22:46
Tuttosport: “Allegri a caccia di un vero nove. E Kean potrebbe lasciare la Fiorentina”
07 marzo 2026 09:43
Tuttosport rivela: "Italiano può lasciare Bologna, Milan e Napoli lo seguono con attenzione"
06 marzo 2026 13:34
Il Milan vince a Cremona nel finale e fa un regalo alla Fiorentina che rimane a pari punti con la Cremonese
01 marzo 2026 14:32
Tuttosport: "Il Milan piomba su Kean. Camarda possibile contropartita per la Fiorentina"
25 febbraio 2026 08:51
Tuttosport: "Il Milan vuole Kean. Sul piatto potrebbe mettere 35 milioni cash + Camarda"
21 febbraio 2026 10:00
Il Como si riprende dopo la batosta contro la Fiorentina: pari a San Siro nel recupero col Milan
18 febbraio 2026 23:12
Un gol di Modric nel finale lascia il Pisa in fondo alla classifica: lunedì prossimo il derby con la Fiorentina
13 febbraio 2026 22:45
Corriere dello Sport: "Kean al Milan? Qualcuno si dimentica che c'è Paratici al Viola Park"
11 febbraio 2026 09:30
Tuttosport: “Emissario del Milan al Franchi per Kean. Clausola? Il Milan proverà a trattare con la Fiorentina”
10 febbraio 2026 09:43
Cm.com rivela: "Milan a giugno con Kean, no alla clausola troppi 62 milioni. Tratterà con la Fiorentina"
05 febbraio 2026 10:02
Dragusin ripenserà alla Fiorentina? Nazione: “Paratici in attesa. Roma saltata, offerto al Milan”
26 gennaio 2026 09:52
Kean ai box, ma al centro della scena: da Firenze a Milano con Leao per la Fashion Week
19 gennaio 2026 22:41
Sabatini esalta Fagioli: "Col Milan è stato meraviglioso, ha stracciato Ricci nel confronto"
13 gennaio 2026 14:20
Cecchi difende Kean: "Ieri fa una partita da 5,5 non da 4, non lo attacchiamo perché arriverà"
12 gennaio 2026 13:28
Bucchioni: "Vanoli, con Lazio e Milan cambi difensivi messaggio negativo alla squadra"
11 gennaio 2026 19:13
Allegri: "Per la Fiorentina un punto contro di noi è ottimo per la salvezza, il finale andava fatto meglio"
11 gennaio 2026 18:48
Allegri: "Nel finale abbiamo rischiato troppo, c'è da migliorare sulle palle inattive perché certi gol vanno evitati"
11 gennaio 2026 18:08
Ndour: "Finalmente abbiamo gamba in tutti i reparti, oggi è comunque un punto guadagnato"
11 gennaio 2026 18:02
Gosens recrimina: "Prendiamo spesso gol alla fine, al 90' ci manca cattiveria e furbizia"
11 gennaio 2026 17:58
La chiamata di Commisso: "Meritavamo la vittoria, ma questa è la strada giusta. Continuiamo così"
11 gennaio 2026 17:39
A Comuzzo risponde Nkunku, Fiorentina-Milan finisce 1-1. Traversa al 97’ di Brescianini
11 gennaio 2026 17:09
PAGELLE FIORENTINA: COMUZZO PERFETTO, FAGIOLI BRAVO E SFORTUNATO, DE GEA SALVA SU PULISIC
11 gennaio 2026 17:05
FORMAZIONE FIORENTINA: CONFERMATO IL 4-3-3 CON NDOUR, KEAN TORNA TITOLARE
11 gennaio 2026 13:54
Probabile formazione Milan: "Non ci sarà Modric, Leao partirà dalla panchina. Rabiot in dubbio"
11 gennaio 2026 12:32
Allegri: "Modric partirà dalla panchina. Fiorentina squadra di grande valore, difficile giocare al Franchi"
10 gennaio 2026 15:09
Zazzaroni: "Fiorentina-Milan tosta, o finisce in pareggio o vincono i Rossoneri. Caressa: "Finirà in pareggio"
10 gennaio 2026 14:08
Probabili formazioni: Kean torna a guidare l'attacco della Fiorentina. Modric potrebbe rifiatare
10 gennaio 2026 12:07
Pellegatti: "Domenica per il Milan una partita complicata, la Fiorentina nelle ultime gare è ripartita"
09 gennaio 2026 17:45
Valcareggi esalta Fagioli: "Giocatore di qualità unica, finalmente lo vedo bello dentro la Fiorentina"
09 gennaio 2026 13:23
Massa arbitrerà Fiorentina-Milan: il precedente più eclatante il rigore fischiato per il tuffo di Mertens
09 gennaio 2026 12:59
Gazzetta sicura: "Brescianini convocabile per il Milan. Se verrà esercitata l'opzione costerà 15 milioni"
09 gennaio 2026 11:05
Milan, giallo pesante per Tomori: diffidato, salterà la sfida del Franchi contro la Fiorentina
08 gennaio 2026 23:03
Il Genoa sfiora l'impresa ma strappa un pareggio con il Milan, Stanciu sbaglia un rigore al 97'
08 gennaio 2026 23:02
La Curva Sud del Milan diserterà la trasferta di Firenze: "Nessun biglietto riservato per la tifoseria organizzata"
08 gennaio 2026 20:08
Sportitalia riporta: "Coppola proposto a Milan e Fiorentina dal suo agente, nessuna trattativa per ora"
08 gennaio 2026 14:14
Nazione: “Idea De Winter per rinforzare la difesa della Fiorentina. Da capire se il Milan lo cede”
07 gennaio 2026 09:38
Konur rivela: "Fiorentina e Valencia interessate a riportare in Europa Emerson Royal"
02 gennaio 2026 23:05
Milan di corto muso a Cagliari, Leao porta i rossoneri in testa e lascia i sardi fermi a 18 punti
02 gennaio 2026 22:55
Gazzetta svela: "Kean idea per il Milan di Allegri nonostante l'imminente arrivo di Füllkrug"
30 dicembre 2025 21:22
Il Milan schianta il Verona per 3-0 e lo tiene a tre punti dalla Fiorentina in classifica, il racconto
28 dicembre 2025 14:35
Figuraccia Lega Serie A, salta l'accordo per Milan-Como a Perth dopo le richieste dell’AFC
22 dicembre 2025 17:42
Il Napoli accusa Allegri: "Aggressione fuori controllo a Oriali, insulti con termini offensivi e reiterati"
19 dicembre 2025 12:19
Rui Costa: "In Italia ho vissuto 12 anni meravigliosi: più titoli al Milan, nella Fiorentina più passione"
12 dicembre 2025 21:49
TMW riporta: "Alla Fiorentina c'è bisogno di una figura forte come Maldini, se non proprio Paolo Maldini"
03 novembre 2025 14:29
Cm.com riporta: "Kean era il nove perfetto per il Milan, i rossoneri dovevano pagare la clausola"
29 ottobre 2025 13:56
Cor. Fio "Fiorentina oggi deve essere la gara della svolta. Pioli si affida a Ndur e Sohm a centrocampo, fuori Fagioli"
29 ottobre 2025 10:03
Ambrosini punzecchia Gimenez: "Si possono prendere colpi al volto senza fare scenate"
25 ottobre 2025 20:55
Pioli guida 5-3 nei precedenti con Italiano avuti ai tempi del Milan e neanche un pareggio
25 ottobre 2025 16:03
Nzola segna e il Pisa pareggia a San Siro contro il Milan. Fiorentina sempre più ultima in classifica
24 ottobre 2025 22:49
Marianella prende in giro Gimenez in diretta: "Contento che si sia ripreso da quella botta tremenda"
24 ottobre 2025 21:51
Valcareggi: "Dzeko non può pretendere di giocare di più, ha sempre 40 anni se lo ricordi"
24 ottobre 2025 13:14
La FIFA sembra aver aperto gli occhi: il match Milan–Como in Australia potrebbe non giocarsi
24 ottobre 2025 11:38
Milan-Como in Australia verso l’annullamento? Pressioni dell’UEFA sulla Lega Serie A
23 ottobre 2025 15:40
Corriere dello Sport a gamba tesa: "Difficilmente rivedremo velocemente in campo Marinelli e Abisso"
22 ottobre 2025 09:58
Tuttosport dalla parte della Fiorentina: "Marinelli? Le proteste viola avevano un fondamento"
22 ottobre 2025 09:55
De Marco(OpenVar): "Sceneggiata di Gimenez inaccettabile, Marinelli e il Var hanno sbagliato"
21 ottobre 2025 22:11
Amoruso: "Gimenez è recidivo, bisogna prendere contromisure. Situazione ridicola. Il VAR ha tolto potere agli arbitri"
21 ottobre 2025 20:14
Caressa: "Il VAR non doveva intervenire, bisognava rispettare la decisione arbitrale"
21 ottobre 2025 13:25
Zazzaroni punge Gimenez: "Colpo mai ricevuto, caduta anticipata e ridicola"
21 ottobre 2025 11:03
Rocchi furibondo boccia tutti: "Non è rigore e non è da VAR". Corriere dello Sport: "No a rigorini"
21 ottobre 2025 10:00
Gazzetta: “Comportamento Gimenez giudicato teatrale e capace di influenzare la percezione dell’arbitro”
21 ottobre 2025 08:42
Fagioli "festeggia" la sconfitta della Fiorentina: like al post di Modric fa discutere
20 ottobre 2025 23:34
Ordine ribalta Pradè: “Rigore scandaloso? di scandaloso c'è solo la prestazione della Fiorentina!”
20 ottobre 2025 22:49
Borghi: "La Fiorentina ha tanti problemi e grossi. A Milano prestazione timida ma il rigore non c'è"
20 ottobre 2025 22:03
Minelli critica il VAR da TMW: “Rigore al Milan forzato, l’arbitro in campo aveva deciso bene”
20 ottobre 2025 18:54
Bucchioni: "Palladino non all'altezza della Juventus, doveva portare in Champions la Fiorentina"
20 ottobre 2025 17:52
Grassia: "Il Var Abisso fischia un fallo su Gimenez analogo a quello che non ha dato a Bonny in Juve-Inter"
20 ottobre 2025 16:26
Sacchi: "Fiorentina sull'orlo del baratro, ma non merita di essere ultima in classifica"
20 ottobre 2025 15:15
Caressa: "Parisi guarda l'avversario, il VAR lo reputa un fallo volontario da rigore"
20 ottobre 2025 14:00
Sentite Sabatini: "Il rigore per il Milan c'è, ma la Fiorentina ha ragione di protestare"
20 ottobre 2025 13:39
Scugnizzo Viola: “Pradè, richiama Palladino prima che sia troppo tardi. Pioli il tuo tempo è finito"
20 ottobre 2025 12:04
Bruno Longhi: "Il Milan ha fatto tre punti piovuti dal cielo ma poca voglia della Fiorentina di vincere"
20 ottobre 2025 11:43
Visnadi: "Il rigore di Gimenez è un rigore da regolamento.Pioli l'uomo giusto per la Fiorentina?"
20 ottobre 2025 10:33
Poesio critica i singoli: "Ranieri basta sceneggiate, Fagioli e Gudmundsson due equivoci"
20 ottobre 2025 09:30
Undici punti persi da situazioni di vantaggio e la Fiorentina esce da San Siro miseramente ultima
20 ottobre 2025 09:18
Moviola Corriere dello Sport: "Gimenez, quanti effetti speciali! Nonostante il colpo, scalciato Ranieri"
20 ottobre 2025 08:36
Allegri convinto: “La Fiorentina ha tutte le qualità per uscire da questa situazione. Il rigore non l’ho visto”
20 ottobre 2025 07:58
"Pradè? La vocazione da parafulmine lo rende da sempre l'uomo perfetto per Commisso"
20 ottobre 2025 00:34
Bergonzi sicuro: "Non è mai rigore per il Milan. Nessun chiaro ed evidente errore"
20 ottobre 2025 00:04
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