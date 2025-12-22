22 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:02

Figuraccia Lega Serie A, salta l'accordo per Milan-Como a Perth dopo le richieste dell'AFC

Redazione

22 Dicembre · 17:42

Aggiornamento: 22 Dicembre 2025 · 17:42

La partita, prevista per l’8 febbraio tra Milan e Como non si disputerà a Perth. Dopo settimane di polemiche e tensioni, la partita è stata cancellata, fino a trasformarsi in un vero e proprio caso politico. A far naufragare definitivamente l’operazione è stata la Confederazione asiatica di calcio. Non è bastato il tentativo di imporre una terna arbitrale australiana: nelle ultime ore sarebbero arrivate ulteriori condizioni di natura burocratica e organizzativa, giudicate inaccettabili sia dai club sia dagli organizzatori. Nelle prossime ore è atteso un comunicato ufficiale della Lega Serie A, che chiarirà modalità e dettagli della cancellazione.

